Poutine et Netanyahu s’entretiennent par téléphone sur la réaction des voisins d’Israël à la guerre après l’attaque du Hamas

Le président russe Vladimir Poutine a appelé lundi le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, lui offrant son aide pour prévenir une catastrophe humanitaire, tout en partageant des informations sur les récents appels avec les dirigeants régionaux.

Au cours de cet appel, Poutine a présenté ses condoléances pour le nombre considérable de morts, avec plus de 1 300 Israéliens morts le 7 octobre lorsque des terroristes dirigés par le Hamas ont afflué dans le pays lors d’une attaque brutale contre Israël.

Reuters a rapporté que, selon le Kremlin, Poutine a déclaré qu’il était prêt à œuvrer pour « mettre fin à la confrontation palestino-israélienne et parvenir à un règlement pacifique par des moyens politiques et diplomatiques ».

Mais la version russe de l’appel, a noté le fil de presse, ne mentionnait rien au sujet d’un cessez-le-feu recherché par la Russie, qui a présenté une résolution sur la question au Conseil de sécurité des Nations Unies.

Poutine a également parlé à Netanyahu des conversations qu’il a eues avec le président syrien Bashar al-Assad, le président iranien Ebrahim Raisi, le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi et le président de l’Autorité palestinienne Mahmoud Abbas.

« Une opinion unanime a été exprimée sur la nécessité d’un cessez-le-feu rapide et de l’établissement d’une trêve humanitaire afin de fournir d’urgence une assistance à tous ceux qui en ont besoin », a déclaré le Kremlin à propos de ces conversations. « Il y avait également de sérieuses inquiétudes quant à la probabilité que le conflit dégénère en une guerre régionale. »

Après la réunion, le bureau de Netanyahu a fourni une déclaration sur la réunion.

« Le Premier ministre israélien Netanyahu s’est entretenu ce soir avec le président russe Vladimir Poutine », indique le communiqué traduit. « Le Premier ministre a précisé qu’Israël a été attaqué par des meurtriers méprisables et cruels et qu’il s’est lancé dans une guerre déterminée et unie, et qu’elle ne s’arrêtera pas tant qu’elle n’aura pas détruit les capacités militaires et gouvernementales du Hamas. »

La Russie a également continuellement accusé l’échec des politiques américaines d’avoir mis en place les conditions qui ont déclenché les violences les plus récentes au Moyen-Orient. La Russie entretient depuis longtemps des relations chaleureuses avec l’Iran, qui considère les États-Unis comme le « Grand Satan » et Israël comme le « Petit Satan ». L’Iran a fourni des drones et d’autres moyens de soutien à la guerre russe en Ukraine. L’Iran soutient également le Hamas financièrement, par le biais de formations et autres soutiens, et a ouvertement applaudi les dernières attaques contre Israël.

Poutine a déclaré publiquement la semaine dernière qu’Israël avait le droit de se défendre contre le Hamas, mais que lancer une offensive terrestre à Gaza entraînerait la mort d’un nombre « absolument inacceptable » de civils.

Lorsque Poutine et Raïssi se sont entretenus, ont rapporté les médias officiels iraniens, le président iranien a déclaré que le soutien aux Palestiniens était la priorité de la politique étrangère de l’Iran, même si les groupes de « résistance » étaient responsables de leurs propres décisions.

« Il existe une possibilité que le conflit entre Israël et les Palestiniens s’étende à d’autres fronts », a déclaré Raïssi, selon les médias officiels iraniens.

