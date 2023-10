Poutine et Netanyahu d’Israël se réuniront au sujet de la guerre contre le Hamas avant le voyage du président russe en Chine

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et le président russe Vladimir Poutine devraient s’entretenir lors d’un appel téléphonique lundi soir, a déclaré un haut responsable à Fox News.

Cet appel sera la première fois que les deux dirigeants s’exprimeront depuis que les attaques surprises du Hamas contre des civils israéliens le 7 octobre ont incité Israël à déclarer la guerre au groupe terroriste basé à Gaza.

Netanyahu et Poutine doivent s’entretenir avant que le président russe ne rencontre cette semaine les dirigeants chinois à Pékin pour une visite qui souligne le soutien de la Chine à Moscou pendant sa guerre en Ukraine. La Russie et la Chine ont forgé une alliance informelle contre les États-Unis et d’autres pays démocratiques, aujourd’hui compliquée par la guerre entre Israël et le Hamas.

La Chine a cherché à équilibrer ses liens avec Israël avec ses relations économiques avec l’Iran et la Syrie, fortement soutenues par la Russie. La visite de Poutine est également une démonstration de soutien à l’Initiative la Ceinture et la Route (BRI) du président chinois Xi Jinping visant à construire des infrastructures et à étendre l’influence de la Chine à l’étranger.

LE PRÉSIDENT RUSSE VLADIMIR POUTINE NOUS blâme d’avoir créé des conditions menant à la guerre entre Israël et le Hamas

L’administration Biden a déployé le secrétaire d’État Antony Blinken au Moyen-Orient pour rencontrer les dirigeants arabes dans l’espoir de dissuader un conflit de plus grande envergure au milieu de la guerre en Israël, alors que le groupe militant du Hezbollah, soutenu par l’Iran, échangeait des tirs avec les Israéliens le long de la frontière nord du pays. frontière avec le Liban et faisant ainsi craindre l’ouverture d’un deuxième front.

Pendant ce temps, Netanyahu, dont les forces ont bombardé la bande de Gaza avec des frappes aériennes en représailles, prépare cette semaine une opération terrestre contre le Hamas.

Blinken, lors d’un voyage au Moyen-Orient ce week-end, a appelé le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi pour demander à Pékin d’utiliser toute l’influence dont il dispose dans la région pour empêcher d’autres pays et groupes d’entrer dans le conflit et de l’élargir, selon le Département d’État, qui a refusé de caractériser la réponse de Wang. La Chine est connue pour entretenir des liens commerciaux et politiques étroits avec l’Iran, qui soutient à son tour le Hamas et le Hezbollah.

Lors d’un appel avec un conseiller du président brésilien, Wang s’est prononcé plus fermement en faveur des Palestiniens que de ses homologues chinois, affirmant que « le nœud du problème est que justice n’a pas été rendue au peuple palestinien ».

« Ce conflit a prouvé une fois de plus d’une manière extrêmement tragique que la manière de résoudre la question palestinienne réside dans la reprise de véritables pourparlers de paix dès que possible et dans la réalisation des droits légitimes de la nation palestinienne », a déclaré Wang, selon l’Associated Press.

L’envoyé chinois au Moyen-Orient, Zhai Jun, s’est entretenu par téléphone avec des responsables palestiniens et égyptiens la semaine dernière, appelant à un cessez-le-feu immédiat et à un soutien humanitaire au peuple palestinien. Zhai a également appelé les responsables israéliens à dire que la Chine « n’a aucun intérêt égoïste sur la question palestinienne mais qu’elle a toujours été du côté de la paix, de l’équité et de la justice ». Il a déclaré que « la Chine est disposée à travailler avec la communauté internationale pour promouvoir la paix et encourager les pourparlers ».

NETANYAHU DIT À BIDEN « NOUS DEVONS ENTRER » À GAZA APRÈS LES ATTAQUES DU HAMAS : RAPPORT

Poutine sera l’un des invités les plus prestigieux à un rassemblement marquant le 10e anniversaire de l’annonce par Xi de la politique de la BRI, qui a lourdement endetté des pays comme la Zambie et le Sri Lanka après avoir signé des contrats avec des entreprises chinoises pour construire des routes et des aéroports. et d’autres travaux publics qu’ils ne pourraient pas se permettre autrement.

La visite de Poutine n’a pas été officiellement confirmée, selon l’AP, mais les responsables chinois ont suggéré qu’il arriverait lundi soir.

En juin, Xi a reçu le président palestinien à Pékin et a invité le Premier ministre israélien à une visite d’État officielle.

Netanyahu a accepté, et la Chine était sur la bonne voie pour jouer un rôle plus important dans la région, mais les attaques du Hamas contre Israël ont rendu incertain le voyage prévu de Netanyahu fin octobre. La neutralité déclarée de la Chine dans la guerre a contrarié Israël, mais Pékin pourrait gagner à long terme en forgeant des liens plus étroits avec les pays arabes, ont déclaré des experts à l’AP.

Netanyahu a invité le président Biden à se rendre en Israël au milieu de la guerre contre le Hamas.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Quelques semaines seulement avant l’invasion de l’Ukraine par la Russie en février 2022, Poutine a rencontré Xi à Pékin et a signé un accord promettant une relation « sans limites ». Les tentatives de Pékin de se présenter comme un intermédiaire neutre dans la guerre russe en Ukraine ont été largement rejetées par la communauté internationale.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.