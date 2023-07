Poutine et le fondateur du groupe Wagner auraient tenu une réunion après une rébellion avortée

La lutte de pouvoir étrange et trouble de la Russie est devenue encore plus étrange et plus trouble lundi, alors que le Kremlin a révélé que le président Vladimir Poutine avait rencontré le chef du groupe Wagner, Yevgeny Prigozhin, peu de temps après que son armée de mercenaires a annulé un coup d’État avorté à la fin du mois dernier et que M. Prigozhin aurait fui en exil en Biélorussie. .

M. Poutine, dont l’emprise sur le pouvoir a été ébranlée par la mutinerie, a publiquement dénoncé son ancien confident comme un traître dans le dos pour avoir dirigé une mutinerie armée contre les dirigeants militaires du pays, mais a accepté de tenir la réunion de trois heures non divulguée avec M. Prigozhin et ses partisans quelques jours seulement après l’incident.

Lundi, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré que les deux hommes avaient eu des entretiens le 29 juin, cinq jours après que M. Prigozhin a lancé sa brève rébellion et s’est insurgé contre le ministre de la Défense, Sergueï Choïgou, et le général Valery Gerasimov, chef d’état-major russe, pour leur surveillance de l’invasion troublée de l’Ukraine. Les troupes du groupe Wagner avaient combattu aux côtés des forces militaires russes régulières lors de la campagne d’Ukraine.

La rencontre de trois heures a été le premier contact connu entre les deux hommes depuis la révolte armée du groupe Wagner le 24 juin. Elle a posé le défi le plus dramatique à l’emprise de M. Poutine sur le pouvoir en Russie depuis des décennies.

La plupart des autres hauts dirigeants du groupe Wagner ont également assisté à la réunion avec le président russe et auraient été autorisés à exprimer leurs griefs contre les dirigeants militaires du pays. M. Peskov n’a pas dit où cela avait eu lieu ni si M. Choïgou ou le général Gerasimov étaient présents.

« Le président a donné une évaluation des actions de l’entreprise au front », en Ukraine, a déclaré M. Peskov, selon l’agence de presse contrôlée par l’État RIA Novosti. Il « a également donné ses évaluations des événements du 24 juin, écouté les explications des commandants et leur a proposé d’autres options d’emploi ».

Les commandants du groupe Wagner, qui ont des opérations importantes en Syrie et en Afrique ainsi qu’en Ukraine, auraient également promis leur loyauté au président russe.

« Ils ont souligné qu’ils sont de fervents partisans et soldats du chef de l’Etat et du commandement suprême en chef », a déclaré M. Peskov, qui déclarait il y a quelques jours à peine aux journalistes que le Kremlin ne savait pas où se trouvait le chef mercenaire.

Il y a eu de nombreuses spéculations sur l’emplacement du général Gerasimov depuis la mutinerie avortée des 23 et 24 juin. Lundi, des responsables de la défense russe ont publié une vidéo sur leur page de médias sociaux Telegram qui le montrait en train d’être informé par des responsables militaires de l’état de leurs opérations militaires en Ukraine. Son prédécesseur en charge de la guerre en Ukraine, le général Sergei Surovikin, n’a toujours pas fait d’apparition depuis la mutinerie, au milieu des informations selon lesquelles il aurait pu savoir que la rébellion était planifiée mais n’a pas agi.

Le sort de M. Prigozhin reste également un mystère. Il n’a fait aucune apparition publique depuis qu’il a obtenu refuge dans le cadre d’un accord négocié par Alexandre Loukachenko, le président autoritaire de la Biélorussie voisine. Le fondateur du groupe Wagner était régulièrement présent sur les réseaux sociaux avant la mutinerie, mais a cessé de publier des réponses aux questions des médias sur sa page Telegram.

Le 24 juin, les forces du groupe Wagner ont traversé la ville de Rostov-on-Don, dans le sud de la Russie, et y ont saisi un important quartier général militaire régional avant de commencer leur courte marche sur Moscou, tirant à un moment donné sur des avions russes envoyés pour arrêter leur avance. M. Prigozhin a affirmé dès le début que les opérations du groupe Wagner n’étaient pas dirigées contre M. Poutine mais contre le ministre Choïgou et le général Gerasimov du pouvoir.

Pendant des mois avant la mutinerie, M. Prigozhin s’est ouvertement moqué des principaux chefs militaires du pays. Il les a blâmés pour les mauvaises performances de l’armée russe en Ukraine et la façon dont ils dirigeaient ce que Moscou appelle son « opération militaire spéciale ».

M. Prigozhin a affirmé que les troupes militaires russes, agissant sur les ordres des chefs militaires du pays, ont lancé des attaques à la roquette et à la bombe sur leurs camps. Les responsables russes de la défense et le Service fédéral de sécurité (FSB), le principal successeur du KGB de l’ère soviétique, ont tous deux nié avoir attaqué le personnel du groupe Wagner.

Alors que les responsables du Kremlin tentent d’apaiser les tensions internes résultant de la rébellion du groupe Wagner, le président ukrainien Volodomyr Zelenskyy a de nouveau insisté lundi sur la demande de son pays de rejoindre officiellement l’OTAN avant le sommet de cette semaine à Vilnius, en Lituanie.

« Il est toujours clair que l’Ukraine mérite d’être dans l’alliance. Pas maintenant – il y a une guerre – mais nous avons besoin d’un signal clair et nous avons besoin de ce signal maintenant », a-t-il déclaré dans un discours à la nation.

Il a déclaré que la frontière orientale de l’Ukraine avec la Russie est la clé de voûte de la sécurité de l’OTAN. Plus d’un an de combats contre Moscou en a fait un membre de l’alliance à toutes fins utiles, a déclaré M. Zelenskyy.

« Nos armes sont les armes de l’alliance. Nos valeurs sont ce en quoi l’alliance croit », a-t-il déclaré. « Notre défense est l’élément même de la formule de l’Europe qui la rend unie, libre et pacifique. Vilnius doit confirmer tout cela.