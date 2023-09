Poutine et Kim s’offrent mutuellement des fusils lors de leur réunion et un gant spatial russe | Actualités Kim Jong Un

Le Russe Poutine a offert à Kim de la Corée du Nord un fusil russe de « la plus haute qualité » et a reçu une arme en retour.

Le Russe Vladimir Poutine et le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un se sont mutuellement offert des fusils lors de leur rencontre dans un centre spatial la semaine dernière en Russie, a indiqué le Kremlin, tandis que le dirigeant russe a également offert à son homologue de Pyongyang un gant de combinaison spatiale de cosmonaute.

Voyageant à bord de son train blindé en provenance de Corée du Nord, Kim a rencontré Poutine mercredi au cosmodrome de Vostochny, dans la région de l’Amour, en Extrême-Orient russe, où les deux dirigeants se sont chaleureusement salués avec une poignée de main de 40 secondes.

Lorsqu’on lui a demandé si les deux hommes avaient échangé des cadeaux, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré jeudi que Poutine avait donné à Kim un fusil de haute qualité de fabrication russe et un gant provenant d’une combinaison spatiale « qui avait été dans l’espace plusieurs fois ».

À son tour, Kim a offert à Poutine une arme fabriquée en Corée du Nord, entre autres cadeaux, a déclaré Peskov.

Le président russe « a donné [Kim] un fusil de notre production de la plus haute qualité. En échange, il a également reçu un fusil de fabrication nord-coréenne », a déclaré Peskov.

Poutine s’intéresse vivement à la vie en plein air et à la chasse, publiant de nombreuses photos de lui-même au fil des années en train de pratiquer des activités de plein air dans la campagne russe avec d’autres hauts fonctionnaires.

Moscou a également confirmé jeudi que Poutine « avait accepté avec gratitude l’invitation de Kim » à se rendre dans la capitale nord-coréenne, Pyongyang, comme l’avait annoncé la télévision d’État nord-coréenne.

Peskov a déclaré que Moscou se préparerait d’abord à envoyer le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov à Pyongyang, dont le voyage est prévu en octobre, avant qu’une visite de Poutine puisse être organisée.

Ce serait le deuxième voyage de Poutine en Corée du Nord. Sa dernière visite remonte à juillet 2000 pour rencontrer le défunt père de Kim, Kim Jong-il, quelques mois seulement après avoir été élu à la présidence. Kim s’est rendu pour la dernière fois en Russie en 2019.

Alors que Poutine est rentré à Moscou après leur rencontre de mercredi, la visite de Kim devrait se poursuivre encore plusieurs jours, a indiqué le Kremlin.

Vendredi, Kim est arrivé dans la ville russe de Komsomolsk-sur-l’Amour, en Extrême-Orient, pour visiter une installation où sont construits des avions de combat russes, a rapporté l’agence de presse officielle russe TASS.

TASS a rapporté que Kim a été accueilli par le gouverneur régional et d’autres responsables sur un tapis rouge à la gare de la ville. Il a ensuite été emmené à l’usine aéronautique de Komsomolsk-sur-l’Amour, qui produit les avions de combat russes les plus modernes, dont le Su-35 et le Su-57, a indiqué l’agence TASS.

L’agence de presse d’État russe RIA Novosti a publié une vidéo montrant le train blindé de Kim arrivant à la gare de Komsomolsk-sur-Amour alors que des responsables nord-coréens attendaient devant une rampe spécialement construite et un tapis rouge. Peu de temps après, son convoi a quitté la gare pour visiter l’usine aéronautique.

Poutine a déclaré plus tôt à la télévision d’État russe que Kim se rendrait également à Vladivostok pour voir la flotte russe du Pacifique, une université et d’autres installations.

En Corée du Nord, les médias d’État ont qualifié le sommet de Kim avec Poutine d’« historique ».

Les médias sud-coréens ont rapporté que les responsables de Séoul surveillaient si la Corée du Nord et la Russie annonceraient des exercices militaires conjoints après la réunion des deux dirigeants.

L’intensification de la coopération militaire entre Moscou et Pyongyang suscite une inquiétude croissante, les délégations de Poutine et de Kim comprenant de hauts responsables militaires.

Le porte-parole du ministère sud-coréen de la Défense, Jeon Ha-kyou, a déclaré qu’il y avait «de nombreuses prédictions de ce type» concernant des liens militaires plus étroits entre Poutine et Kim.

« Tout en gardant cette possibilité à l’esprit, [we] nous continuerons à le surveiller de près », a déclaré le porte-parole, selon l’agence de presse sud-coréenne Yonhap.