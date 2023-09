Poutine et Kim Jong Un se rencontreront en Russie pour adresser un message de défi à l’Occident

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un rencontrera le président russe Vladimir Poutine pour une visite d’État officielle, a annoncé lundi le Kremlin.

Les médias d’État nord-coréens ont confirmé lundi la visite dans un article, Kim devant rencontrer Poutine dans les prochains jours, selon un article d’ABC News.

« Notre très cher camarade Kim Jong Un se rendra en Russie à l’invitation du président russe Vladimir Poutine. Au cours de sa visite, il rencontrera Poutine et tiendra un sommet », a indiqué l’agence de presse centrale coréenne, selon le reportage.

Les États-Unis menacent la Corée du Nord à propos d’un accord sur les armes avec la Russie et déclarent que le pays « paiera un prix »

Un train pare-balles censé transporter le dirigeant nord-coréen a quitté Pyongyang dimanche soir, selon le reportage citant un responsable sud-coréen. Le train devrait mettre deux jours pour arriver dans la ville russe de Vladivostok, à la frontière nord-coréenne, un trajet de 683 milles qui sera effectué à seulement 37 milles à l’heure. À partir de là, le train devrait être équipé de nouvelles roues qui lui permettront de circuler sur les voies russes. Poutine a également entamé lundi un voyage de deux jours à Vladivostok pour un forum économique, selon l’agence de presse russe TASS.

Rebekah Koffler, analyste du renseignement militaire stratégique, ancien haut responsable de la Defense Intelligence Agency et auteur du « Poutine’s Playbook », a déclaré à Fox News Digital que les liens plus étroits entre la Russie et la Corée du Nord auront « d’énormes implications stratégiques pour la sécurité américaine ».

« Deux de nos principaux adversaires unissent leurs forces et élargissent la coopération militaro-industrielle », a déclaré Koffler. « La Russie possède l’un des savoir-faire les plus étendus au monde en matière d’armes nucléaires et de technologie spatiale. Le fait qu’elle partage ce savoir-faire avec la Corée du Nord n’est pas une bonne chose pour les États-Unis. Le fait que ces deux adversaires avoir des relations étroites avec la Chine rend les choses encore pires. »

Koffler estime que la coopération entre la Corée du Nord et la Russie sera mutuellement bénéfique pour les deux pays, notant que la Russie peut fournir de la nourriture à la Corée du Nord dans un contexte de crise alimentaire qui s’aggrave dans le pays et d’accès au vaccin contre le COVID-19. Pendant ce temps, la Corée du Nord sera en mesure de fournir à la Russie des munitions pour maintenir l’invasion de l’Ukraine par ce pays. La Russie peut également aider militairement la Corée du Nord, a déclaré Koffler.

L’accord sur les armes entre la Corée du Nord et la Russie « avance activement », déclare le Conseil national de sécurité

« La Russie, en tant que l’un des leaders mondiaux dans les technologies nucléaires, satellitaires, de lancement spatial et de missiles, peut aider la Corée du Nord à renforcer sa base technologique militaro-industrielle », a noté Koffler. « Ce n’est pas une coïncidence si la Corée du Nord a récemment dévoilé son nouveau sous-marin nucléaire d’attaque tactique. La Corée du Nord augmentant son arsenal d’armes de destruction massive n’est évidemment pas dans l’intérêt des États-Unis. »

Les pourparlers entre Kim et Poutine concernant un projet visant à ce que la Corée du Nord envoie des fournitures d’armes à la Russie « avancent activement », a déclaré le mois dernier le porte-parole du Conseil de sécurité nationale américain, John Kirby, arguant qu’il s’agissait d’un signe de désespoir de la part de Poutine.

« Nous disposons de nouvelles informations, que nous pouvons partager aujourd’hui, selon lesquelles les négociations sur les armements entre la Russie et la RPDC progressent activement », a déclaré Kirby. « Après ces négociations, des discussions de haut niveau pourraient se poursuivre dans les mois à venir. Parmi ces accords potentiels, la Russie recevrait de la RPDC des quantités importantes et de multiples types de munitions, que l’armée russe envisage d’utiliser en Ukraine. »

Adrienne Watson, porte-parole du NSC, a noté que même si les détails spécifiques du voyage signalés n’ont pas encore été confirmés, la Corée du Nord a exprimé dans le passé qu’elle n’était pas disposée à vendre des armes à la Russie.

« Comme nous l’avons publiquement averti, les discussions sur les armes entre la Russie et la RPDC devraient se poursuivre pendant le voyage de Kim Jong-Un en Russie. Nous exhortons la RPDC à respecter les engagements publics pris par Pyongyang de ne pas fournir ni vendre d’armes à la Russie », a-t-il ajouté. » Watson a déclaré à Fox News Digital.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Dans le même temps, Koffler estime que la rencontre des deux parties envoie un message clair de défi à l’Occident.

« Un autre avantage, moins tangible pour les deux dictateurs, est que la réunion Poutine-Kim bouleverse Washington », a déclaré Koffler. « Ni l’un ni l’autre ne manquerait une occasion d’irriter les États-Unis »