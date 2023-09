Poutine et Kim font le show alors que les inquiétudes grandissent quant à ce que la Russie pourrait promettre à la Corée du Nord

Lorsque le président russe Vladimir Poutine a visité mercredi le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un et son entourage autour du cosmodrome de Vostochny, dans la région russe de l’Amour, à l’extrême-est de la Russie, il s’agissait d’une démonstration délibérée de soutien mutuel entre deux pays de plus en plus isolés et unis dans leur hostilité envers l’ouest.

Le fait que la réunion ait eu lieu sur le tout nouveau site aérospatial russe était symbolique, et Poutine a expliqué encore plus clairement comment son pays pouvait soutenir les ambitions militaires et spatiales de la Corée du Nord.

Interrogé par les médias officiels pour savoir si la Russie aiderait la Corée du Nord à construire des satellites, il a répondu que le cosmodrome était la toile de fond de la visite car « Kim montre un grand intérêt pour l’ingénierie des fusées ».

Alors que les responsables américains ont averti que la Corée du Nord pourrait être sur le point de fournir à la Russie des munitions pour l’aider à alimenter sa guerre en Ukraine, certains analystes politiques estiment qu’une autre menace à long terme réside dans ce que la Russie pourrait promettre en retour à son ami doté de l’arme nucléaire.

« Je pense que ce qui est inquiétant, c’est que cette relation peut durer longtemps », a déclaré Nina Khrouchtcheva, professeur d’affaires internationales à la New School de New York.

La Russie « peut offrir son expertise. Elle peut offrir la logistique… et elle peut certainement offrir… un savoir-faire nucléaire », a ajouté Khrouchtcheva, qui est également l’arrière-petite-fille de Nikita Khrouchtchev, qui a dirigé l’Union soviétique dans les années 1950 et 1960. .

À REGARDER l Kim offre son soutien à la Russie : Kim Jong-un dit soutenir la lutte de la Russie « pour protéger sa souveraineté » Le président Vladimir Poutine a accueilli cette semaine le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un en Russie. Kim a proposé son soutien à ce qu’il a appelé une « lutte sacrée contre les forces hégémoniques » – mais le type de soutien qui sera offert n’est pas encore clair.

Khrouchtcheva, qui s’est entretenu avec CBC lors d’un appel vidéo depuis Moscou, estime que même si la visite comprenait probablement des discussions de fond entre les deux dirigeants, organiser une réunion dans un coin reculé de la Russie était davantage une question de performance et une chance pour Poutine de montrer qu’il existe les dirigeants sont toujours prêts à se rendre en Russie pour « embrasser le ring ».

Elle a déclaré que la réunion était typique des chefs d’État, compte tenu du faste et des circonstances.

« Mais cela rappelle aussi les Soviétiques, les voyages en train, le tapis rouge, les régiments d’apparence soviétique qui ont accueilli Kim. Même dans le discours de Kim, il n’y avait que de hautes rhétoriques communistes, ‘la guerre sainte pour la sécurité,’ la lutte contre l’impérialisme’ et ainsi de suite », a-t-elle déclaré.

Il s’agissait de la deuxième visite de Kim avec Poutine et de son premier voyage hors de Corée du Nord depuis 2019.

Au cours des deux derniers jours, les médias russes ont fait la promotion de cette visite, diffusant des images du train blindé vert de Kim entrant dans le pays et se dirigeant vers le nord, en direction de la région forestière isolée qui abrite le cosmodrome.

Une heure seulement avant la rencontre des deux dirigeants, la Corée du Nord a lancé deux missiles balistiques à courte portée. Ils se sont écrasés dans la mer au large de sa côte est.

Le lieu de la réunion est « très important », selon le professeur

Des responsables russes ont déclaré que les réunions comprenaient des discussions sur une éventuelle coopération économique et agricole, et que l’itinéraire de Kim comprenait également des visites d’usines de défense russes.

Ramon Pacheco Pardo, professeur de relations internationales au King’s College de Londres, a déclaré que cette visite envoyait un message politique clair à l’OTAN et aux Etats-Unis, « que la Corée du Nord soutient la Russie et vice versa ».

Le fait que le cosmodrome ait été choisi comme emplacement est « très significatif », a déclaré Pardo dans une entrevue avec CBC News.

« La Russie indique que si la Corée du Nord a besoin d’aide avec ses satellites et ses fusées… la Russie serait prête à l’aider. »

Poutine et Kim, vus au centre gauche, examinent une rampe de lancement de fusées Soyouz lors de leur rencontre au cosmodrome de Vostochny mercredi. (Mikhail Metzel, Spoutnik, Kremlin/Associated Press)

Pardo a également déclaré qu’il s’agissait d’un geste ouvert de soutien au programme spatial et de missiles de la Corée du Nord, et que le fait que la délégation nord-coréenne comprenne des décideurs politiques et des dirigeants militaires est une grande démonstration de soutien à la Russie.

Ce voyage intervient alors que la Corée du Nord a intensifié ses tests de missiles et s’efforce de réussir à envoyer un satellite espion en orbite. Deux lancements du satellite ont échoué plus tôt cette année.

Des résolutions de l’ONU sanctionnent la Corée du Nord

Mercredi, Poutine a déclaré que la Russie pourrait coopérer avec la Corée du Nord en matière militaire et technologique et le faire dans le respect des règles internationales.

L’ONU a adopté une douzaine de résolutions sanctionnant la Corée du Nord pour ses programmes nucléaire et balistique depuis 2006.

La Russie a soutenu ces mesures, mais l’année dernière, avec la Chine, elle a voté contre une motion renforcer les sanctions contre le pays pour son programme de missiles, y compris le lancement d’un i Missile balistique intercontinental.

Poutine. au centre à gauche, et Kim, au centre à droite, examinent un hangar d’assemblage de fusées lors de leur réunion de mercredi. (Artyom Geodakyan, Spoutnik, Kremlin/Associated Press)

En juillet, le ministre russe de la Défense Sergueï Choïgou s’est rendu en Corée du Nord et a été photographié à côté certains des missiles balistiques interdits par l’ONU lors d’une exposition d’armes.

Les responsables américains ont critiqué la participation de la Russie à l’événement et ont accusé Pyongyang d’avoir expédié des armes, notamment des roquettes et des missiles, vers la Russie.

La Corée du Nord et la Russie ont nié ces affirmations.

Menace de nouvelles sanctions

Plus tôt cette semaine, des responsables américains ont de nouveau averti que la Corée du Nord « payerait un prix » si elle fournissait des armes à la Russie, mais la menace de sanctions supplémentaires tombe à plat, a déclaré Pardo.

« Je ne pense pas que la Corée du Nord va subir des conséquences. »

Pardo pense que toute nouvelle résolution de l’ONU échouera parce qu’elle sera bloquée par la Chine et la Russie, et que la Corée du Nord est déjà lourdement sanctionnée et isolée de la plupart des pays du monde.

Ramon Pacheco Pardo, professeur de relations internationales au King’s College de Londres, affirme que la visite de Kim en Russie a envoyé un message politique clair à l’OTAN et aux États-Unis, « que la Corée du Nord soutient la Russie et vice versa ». (Briar Stewart/CBC)

Pardo, qui a récemment co-écrit un livre sur l’histoire de la Corée du Nord et de la Corée du Sud, a déclaré que la tentative de Poutine et Kim de montrer l’approfondissement de leurs relations s’inscrit dans un récit géopolitique plus vaste.

« Il y a cette coalition de pays qui ont clairement un programme anti-américain et anti-occidental et qui renforcent leurs liens les uns avec les autres.« .

L’approvisionnement en armes est sur la table, selon un analyste

Même si ni Pyongyang ni Moscou n’ont divulgué d’informations précises sur ce qui a été discuté lors des réunions et du dîner de mercredi, l’analyste politique russe Sergueï Markov a déclaré que la fourniture d’armes était sur la table.

Markov, dont les commentaires souvent grandiloquents sont monnaie courante dans les émissions-débats des médias d’État, a déclaré que la liste de souhaits de Poutine à Kim pourrait inclure des roquettes et des obus.

REGARDER l Voir Kim Jong-un arriver en train en Russie : Voir l’arrivée de Kim Jong-un en Russie Les responsables russes ont publié une vidéo du dirigeant nord-coréen sortant de son train blindé à Khasan, une gare située à la frontière entre la Russie et la Corée du Nord. Kim Jong-un devrait rencontrer le président Vladimir Poutine – même si le lieu où ils se rencontreront n’est pas encore clair.

Selon certaines informations, malgré l’augmentation de sa production d’artillerie, la Russie a brûlé une grande partie de ses stocks au cours de sa guerre de 18 mois contre l’Ukraine. recourir à des munitions produites il y a des décennies.

Au-delà d’une demande d’armes, Markov a déclaré que Poutine pourrait demander à Kim d’envoyer à la Russie des centaines de milliers de Nord-Coréens.

Il a déclaré que les soldats nord-coréens pourraient renforcer l’armée russe et combattre en Ukraine, tandis que les travailleurs pourraient être déployés en équipes pour aider à reconstruire les villes dans les territoires occupés par la Russie.

Au cours de sa visite, Kim a fait l’éloge du « camarade Poutine » et a qualifié la guerre de la Russie contre l’Ukraine de « combat sacré pour protéger sa souveraineté et sa sécurité ». Il a ajouté qu’il espérait que les pays seraient toujours « unis dans la lutte contre l’impérialisme ».

Même si Markov a déclaré qu’il n’était pas sûr du type d’armée ou de technologie que la Russie pourrait donner à la Corée du Nord, il a qualifié de « très bonnes » les ambitions du pays de développer davantage de missiles capables d’atteindre les « villes américaines ».