Poutine et Erdogan réaffirment leur solidarité alors que des drones turcs attaquent les forces alliées américaines en Syrie

Le gouvernement turc a intensifié ses attaques mortelles de drones contre les forces kurdes alliées aux États-Unis dans le nord de la Syrie avant une menace d’invasion à grande échelle.

Dimanche, une attaque de drone turc aurait tué 4 personnes dans une ville à la frontière syro-turque.

La dernière attaque a attiré les critiques des Forces de défense syriennes (SDF), une force alliée des États-Unis qui a aidé à vaincre l’EI. La force est majoritairement composée de Kurdes. Selon des informations locales, les FDS ont reproché à la fois à la Russie et aux États-Unis d’avoir autorisé les attaques et ont déclaré que les Turcs n’auraient pas pu les lancer sans l’autorisation des États-Unis et de la Russie.

“Depuis le 20 juillet, nous avons eu neuf personnes tuées par les Forces de défense syriennes (FDS), 13 civils et quatre par les forces de sécurité intérieure. Tous visés par des drones turcs”, a déclaré Sinam Mohamad, qui est le représentant du Conseil démocratique syrien ( SDC) aux États-Unis

LES MENACES D’ERDOGAN D’ENVAHIR LA SYRIE POURRAIENT CONDUIRE À LA RÉSURGENCE DE L’ÉTAT ISLAMIQUE

Mohamad a déclaré à Fox News Digital que: “La Turquie menace d’envahir militairement. Ils utilisent des attaques de drones. Maintenant, cela a augmenté.”

La semaine dernière, dans une déclaration commune après une rencontre de quatre heures entre le président turc Recep Tayyip Erdogan et le président russe Vladimir Poutine à Sotchi, les deux hommes forts “ont réaffirmé leur détermination à agir de manière coordonnée et solidaire dans la lutte contre toutes les organisations terroristes” en Syrie.

La déclaration conjointe opaque ne faisait pas référence à la flexibilité russe quant à l’autorisation d’une invasion militaire turque de haute intensité en Syrie.

Dmitri Peskov, porte-parole de Vladimir Poutine, a déclaré, selon l’agence de presse Interfax, “la coopération militaro-technique entre les deux pays est en permanence à l’ordre du jour, et le fait même que notre interaction se développe dans ce domaine sensible montre que, dans l’ensemble , toute la gamme de nos interrelations est à un niveau très élevé.”

La présence militaire de la Russie, y compris sa puissance aérienne en Syrie, a compliqué le désir ardent d’Erdogan d’envahir la Syrie et de créer une zone tampon le long de la frontière turco-syrienne.

BIDEN ET ERDOGAN S’AFFRONTERONT AU SOMMET DE L’OTAN

Erdogan affirme que les forces kurdes du nord de la Syrie qui ont aidé les États-Unis à renverser l’EI sont affiliées au Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) en Turquie. La Turquie a qualifié le PKK d’entité terroriste. Les États-Unis sont en profond désaccord avec la Turquie au sujet des FDS et apprécient ses alliés kurdes syriens.

Le compte Twitter officiel du Commandement central américain (CENTCOM) a déploré la perte de Salwa Yusku, commandant adjoint des Forces démocratiques syriennes, tué par un drone turc le 22 juillet.

Le Commandement central américain a tweeté “Salwa était un chef critique des FDS qui a dirigé les forces au combat contre l’Etat islamique depuis le plus fort de la lutte pour vaincre l’idéologie vile dans le nord-est de la Syrie en 2017. CENTCOM présente ses condoléances aux familles de ces 3 combattants des FDS, le peuple dans le nord-est de la Syrie et nos partenaires du FDS. »

Des responsables américains et des observateurs vétérans des FDS ont noté que Salwa avait joué un rôle clé en sauvant des vies américaines pendant la guerre contre l’Etat islamique.

Mohamad a catégoriquement nié tout lien avec le PKK. « Accuser ces gens d’être du PKK ou des terroristes n’est pas vrai. Ils défendaient le peuple syrien contre le groupe terroriste de l’État islamique.

LA TURQUIE DEMANDE UN CHANGEMENT DE NOM OFFICIEL POUR “RENFORCER” LA MARQUE ET LA CULTURE DU PAYS

Un représentant de l’ambassade de Turquie à Washington, DC, a déclaré à Fox News Digital : « Il est important de noter que les attaques du PKK/YPG émanant du nord de la Syrie contre la Turquie et des cibles civiles ont dépassé les 1 800 au cours des deux dernières années. Ce groupe tire parti de sa présence dans des endroits proches de la frontière turque pour lancer des attaques de drones sur le territoire turc. Il creuse également des tunnels sous la frontière turque pour lancer des attaques.

YPG est l’abréviation des Unités de défense du peuple, une milice kurde syrienne.

Mohamad a déclaré que les partis politiques du Conseil démocratique syrien veulent que les États-Unis imposent une zone d’exclusion aérienne dans le nord de la Syrie pour arrêter les attaques intensives de drones et d’avions de combat d’Erdogan. Les États-Unis ont rejeté l’idée.

Mohamad a noté qu’une proposition qui semble prendre de l’ampleur est un amendement à un projet de loi du Congrès qui interdirait à la Turquie d’utiliser des avions de chasse américains F-16 contre des partenaires américains dans la lutte contre le terrorisme.

La législation proposée pourrait être appliquée pour contrecarrer les efforts d’Erdogan visant à utiliser la puissance aérienne militaire américaine pour lancer des attaques contre les FDS.

Mohamad, qui est originaire de la ville d’Afrin, dans le nord de la Syrie, a déclaré qu’Erdogan “avait utilisé la puissance aérienne” pour provoquer un “nettoyage ethnique” à Afrin en 2018. La Turquie a capturé la ville il y a quatre ans, évinçant la milice kurde syrienne YPG.

Mohamad a déclaré que des groupes militaires soutenus par la Turquie ont violé des femmes kurdes et confisqué les biens des Kurdes. L’objectif démographique de la Turquie selon Mohamad “est de remplacer la population kurde par d’autres personnes qui ne sont pas de la région”.

LES KURDES SYRIENNES CRAIGNENT LE « NETTOYAGE ETHNIQUE » APRÈS L’ANNONCE DU RETRAIT DES TROUPES AMÉRICAINES

Elle a déclaré: “Il y a eu un changement démographique massif à Afrin et la majorité des Kurdes (300 000) ont été déplacés, ainsi que des Arabes”.

En 2018, Redur Xelil, le chef des relations extérieures du SDF, a déclaré à Reuters “Le gouvernement turc installe des familles turkmènes et arabes dans les villages d’Afrin qu’il a occupés après avoir expulsé son peuple et distribue les biens du peuple d’Afrin aux nouveaux colons.”

En 2020, Michelle Bachelet, la chef des droits de l’homme de l’ONU, a exhorté la Turquie à lancer ce qu’elle a dit devrait être “une enquête impartiale, transparente et indépendante sur les incidents”, que l’ONU avait vérifiée” et a déclaré qu’elle devrait “tenir responsables les responsables de ce qui peut, dans certains cas, constituer des crimes au regard du droit international, y compris des crimes de guerre. »

Le représentant de l’ambassade de Turquie a déclaré à Fox News Digital : « Le manuel d’utilisation du PKK/YPG s’appuie sur le terrorisme et la propagande noire » contre la Turquie. Il a déclaré : “A cet égard, les allégations de ‘nettoyage ethnique des Kurdes’ sont totalement fausses.” Il a déclaré que la Turquie se battait contre “les organisations terroristes PKK/YPG, pas contre les Kurdes”.

Le représentant turc a conclu que “l’ignorance continue de nos appels et l’apaisement qui en a résulté envers les éléments terroristes du PKK/YPG en Syrie ont entraîné la résurgence de DAESH. [Islamic State].”