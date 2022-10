POUTINE ne s’est pas remis d’un pied depuis qu’il a lancé son invasion dérangée.

L’horrible bombardement d’hier des villes ukrainiennes n’a pas fait exception.

Poutine est un tyran sans conscience – il essaie de briser un peuple qui s’est avéré incassable Crédit : Getty

Il essaie de briser un peuple qui s’est révélé incassable.

Alors même que Kiev brûlait hier, ils ne faisaient que nettoyer et aller prendre un café.

L’Occident ne sera pas non plus ébranlé.

En fait, chaque acte de barbarie mal calculé de Poutine renforce sa détermination.

Son hypocrisie est absurde.

Il s’insurge contre le “terrorisme” après que l’Ukraine a fait sauter son pont vers la Crimée, puis a lancé des missiles uniquement pour terroriser les civils.

Il prétend extirper les « nazis » tandis que ses troupes violent, torturent et assassinent des innocents comme l’ont fait les hordes d’Hitler.

Les représailles de Poutine sont le désespoir paniqué d’un monstre qui sait qu’il a mordu plus qu’il ne pouvait mâcher.

Une colère méchante et mortelle d’un tyran qui, ses troupes vaincues, n’a plus que la destruction.

Personne ne peut savoir s’il tentera de détruire Kiev ou d’utiliser des armes nucléaires.

Mais l’Occident doit avoir un plan en fer pour riposter s’il le fait et s’assurer que le Kremlin le craint.

Poutine n’a pas de conscience. Seules notre puissance, notre force, notre unité et notre clarté cristalline l’empêchent d’appuyer sur le bouton.

ROUTE VERS LA RUINE

L’échéance de 2030 pour l’interdiction des ventes de véhicules neufs à essence ou diesel a toujours été une date aléatoire tirée de nulle part.

C’était une promesse téméraire de la part des conservateurs sans aucun coût ni aucune idée de la manière d’y parvenir sans une nouvelle facture énorme pour les familles.

L’échéance de 2030 pour l’interdiction des ventes de véhicules neufs à essence ou diesel a toujours été une date aléatoire tirée de nulle part Crédit : Getty

Nous félicitons donc FairFuelUK d’avoir fait le travail pour eux en utilisant une équipe d’économistes analysant les données du gouvernement.

Les résultats sont choquants.

À la date ultime de 2050 Net Zero, le coût de remplacement de nos voitures et camionnettes dépassera facilement un tiers de mille milliards de livres, soit environ 1 000 £ supplémentaires par an et par ménage d’ici là.

C’est juste pour passer à de nouveaux véhicules que de nombreux conducteurs ne veulent absolument pas.

Maintenant, tenez compte, par exemple, de la suppression du chauffage central au gaz et de l’installation de pompes à chaleur.

Et construire les nouvelles centrales nucléaires et éoliennes et solaires dont nous aurons besoin.

Le total va époustoufler, quel que soit le nombre d’emplois qu’il peut créer.

Plus nous nous rapprochons de l’interdiction des nouvelles voitures à combustibles fossiles, plus le mur de briques de la réalité se dressera pour ceux qui sont au pouvoir.

Nous prévoyons un demi-tour strident.

TEMPS FACILE

LE gangster impitoyable qui a assassiné l’écolier Rhys Jones devrait passer le plus dur des moments imaginables.

Au lieu de cela, pendant 14 ans, Sean Mercer a prospéré dans les fosses d’aisance violentes et infestées de drogue qui passent pour nos prisons.

Le tueur de l’écolier Rhys Jones a prospéré dans les fosses d’aisance violentes et infestées de drogue qui passent pour nos prisons Crédit : PA

Il n’est pas surprenant qu’il soit interrogé sur les téléphones illégaux.

Il est plus déprimant d’apprendre qu’un gardien de prison aurait été payé des milliers de dollars pour les faire entrer clandestinement.

Les secrétaires de justice vont et viennent. . . et nos prisons ne semblent jamais s’améliorer.