Poutine est parti en guerre pour « moins d’OTAN », déclare le chef de l’alliance militaire – et cela s’est retourné contre lui

Le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, lors du sommet de l’OTAN à Vilnius, en Lituanie, le 11 juillet 2023. Bloomberg | Bloomberg | Getty Images

La guerre de la Russie en Ukraine a contribué à élargir, plutôt qu’à freiner l’expansion de l’alliance militaire de l’OTAN, a déclaré mardi le secrétaire général Jens Stoltenberg, un jour après que la Turquie a approuvé la candidature d’adhésion de la Suède. Avant son invasion à part entière de l’Ukraine l’année dernière, le président russe Vladimir Poutine a cité des risques supposés pour la sécurité nationale résultant des ambitions de Kiev de rejoindre l’OTAN. « [Putin] est parti en guerre parce qu’il voulait moins d’OTAN. Il obtient plus d’OTAN », a déclaré Stoltenberg aux journalistes mardi au début du sommet de l’OTAN à Vilnius, en Lituanie. « Moscou, le président Poutine, n’a pas de droit de veto sur l’élargissement de l’OTAN. »

Les commentaires de Stoltenberg viennent après la Turquie lundi accepté de soutenir la candidature de la Suède à l’adhésion dans l’alliance de l’OTAN, après avoir refusé son approbation pendant plus d’un an. Les objections diplomatiquement complexes d’Ankara portaient principalement sur le soutien de la Suède aux groupes kurdes que la Turquie désigne comme terroristes. Stockholm et Helsinki ont abandonné leur neutralité de conflit historique et ont soumis leurs candidatures à rejoindre l’OTAN en mai 2022, à la suite de l’invasion russe de l’Ukraine. La Finlande est devenue le 31St membre de l’alliance en avril de cette année et a participé à ses premiers exercices de forage avec la coalition depuis. L’Ukraine a fait pression pour faire avancer sa propre adhésion à l’OTAN, mais les responsables de l’alliance ont déclaré à plusieurs reprises que son adhésion était peu probable alors que la guerre se déroulait toujours sur ses territoires. La tentative de Kiev d’entrer dans l’Union européenne est également au point mort, alors que l’Ukraine poursuit ses réformes judiciaires et anti-corruption.

Signal clair et positif

Pourtant, Stoltenberg a noté mardi que Kiev avait fait des progrès significatifs dans l’approfondissement de ses relations avec l’OTAN depuis le sommet d’avril 2008 à Bucarest, où il avait été convenu que L’Ukraine et la Géorgie rejoindraient l’alliance. « L’Ukraine a parcouru un long chemin depuis que nous avons pris cette décision en 2008 selon laquelle la prochaine étape serait un plan d’action pour l’adhésion », a-t-il déclaré. « L’Ukraine est beaucoup plus proche de l’OTAN, donc je pense que le moment est venu d’en tenir compte également dans les décisions de l’OTAN. » Stoltenberg a également souligné que « les alliés de l’OTAN enverront un message fort et positif sur la voie à suivre pour l’Ukraine » dans son communiqué plus tard dans la journée. Des questions subsistent quant aux garanties de sécurité que l’OTAN peut offrir à l’Ukraine et à la mesure dans laquelle ces engagements peuvent survivre à un éventuel changement de direction aux États-Unis, qui devrait organiser des élections en novembre 2024. Cependant, les progrès prolongés de l’adhésion s’amenuisent pour le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy. « Sans précédent et absurde – alors qu’il n’y a pas de délai à la fois pour l’invitation (!) et l’adhésion de l’Ukraine ; et quand à la place une formulation étrange est ajoutée sur les « conditions » même pour inviter l’Ukraine », a-t-il déclaré. a écrit sur Telegram mardiselon une traduction de Google. « Il semble qu’il n’y ait aucune volonté d’inviter l’Ukraine à l’OTAN ou d’en faire un membre de l’Alliance », a-t-il ajouté. « Et pour la Russie, cela signifie une motivation pour continuer sa terreur. » Stoltenberg a confirmé que Zelenskyy participera au sommet de l’OTAN.

