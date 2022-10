Poutine est comme un rat acculé et à son plus dangereux – mais il sait que les armes nucléaires ne peuvent pas le sauver de la défaite de l’Ukraine

Le TEMPS presse pour Poutine : ses troupes perdent la guerre en Ukraine et les couteaux sont sortis à Moscou.

Ses propres partisans de la ligne dure pro-guerre sont furieux de l’humiliation de la Russie sur le champ de bataille ukrainien, les gens ordinaires ont peur que leurs proches soient enrôlés et les responsables occidentaux qui pensaient autrefois que Poutine régnerait dans les années 2030 comptent maintenant son règne en “mois ou années”.

C’est la fin de Poutine mais il ne veut pas et ne peut pas admettre qu’il a échoué Crédit : AFP

Le général Sir Richard Barrons, ancien chef des forces conjointes, a déclaré au Sun : « Nous envisageons clairement la fin du régime de Poutine parce que cette guerre a été un tel groupe.

“Même il y a trois mois, Poutine semblait inattaquable. Maintenant, il a l’air indécis et vulnérable.

« La seule chose qu’il ne peut pas faire, c’est s’arrêter. La seule chose qu’il doit faire est d’admettre qu’il a échoué. Il est dans une impasse.

Signe du désespoir du despote, il a menacé la semaine dernière pour la énième fois de déclencher des armes nucléaires pour défendre la plus grande saisie illégale de terres depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale.

Le président américain Biden a averti que le monde doit prendre les menaces au sérieux car l’armée russe est « nettement sous-performante ».

Poutine, comme un rat acculé, s’approche de son plus dangereux.

Mais même ses menaces d’armes apocalyptiques sont peu susceptibles de renverser la vapeur en sa faveur.

Les États-Unis et l’Occident ont déclaré en public et en privé que toute utilisation d’armes nucléaires entraînerait une « réponse décisive ».

Si Poutine lance les dés apocalyptiques, il risque la destruction mutuelle assurée – MAD – qui accompagne les frappes nucléaires de représailles.

S’il utilise des armes nucléaires dites tactiques plus petites qui provoquent une dévastation localisée, cela déclencherait une répulsion internationale et ne ferait que renforcer la détermination de l’Occident et de l’Ukraine à le battre.

Ensemble, l’Occident et l’Ukraine ont déjà montré qu’ils pouvaient gagner.

La décision de Poutine d’enrôler les Russes dans la guerre est profondément impopulaire Crédit : EPA

Des chars et du matériel russes ont été détruits ou capturés par les forces ukrainiennes Crédit : AP

RÉVULSION INTERNATIONALE

L’Ukraine a lancé une série d’avancées fulgurantes prouvant qu’elle peut inverser les gains de la Russie sur le champ de bataille.

Lorsque l’histoire de la guerre s’écrira, ces dernières semaines marqueront un tournant.

Cela a commencé le 8 septembre, avec une attaque surprise dans le nord-est de Kharkiv qui a libéré plus de 4 000 milles carrés.

Les forces armées ukrainiennes ont frappé à l’est de la ville, libérant les villes d’Izyum, Kupyansk et Lyman, des nœuds routiers et ferroviaires qui avaient été des centres logistiques russes vitaux.

Les troupes russes ont tenté de se regrouper derrière la rive est de la rivière Oskil, mais l’avancée de l’Ukraine se poursuit.

En fuyant, les Russes ont laissé des chars, des canons et des véhicules blindés.

Pris de panique, Poutine a ordonné la mobilisation de 300 000 réservistes et une série de référendums fictifs pour demander aux habitants des zones occupées s’ils voulaient faire partie de la Russie.

Son décret de mobilisation a déclenché de vastes manifestations anti-guerre dans le pays, plus de 2 000 arrestations, au moins 54 attentats à la bombe incendiaire contre des centres de mobilisation et un exode massif d’hommes en âge de combattre.

Pour la première fois depuis le 24 février, lorsque Poutine a déclenché son invasion sanglante, la guerre est devenue réelle pour des millions de Russes dont les proches pourraient être envoyés au combat.

Lorsque la semaine dernière, les référendums sous la menace d’une arme ont donné les faux résultats exigés par le Kremlin, Poutine a poursuivi l’accaparement des terres.

Il a officiellement annexé quatre provinces – Donetsk, Lougansk, Zaporizhzhia et Kherson – lors d’un gala du Kremlin suivi d’un rassemblement sur la Place Rouge de Moscou.

Dans son discours devant une salle remplie de dignitaires, il a accusé l’Occident de “satanisme” et les États-Unis d’avoir créé un précédent nucléaire en bombardant Nagasaki et Hiroshima pendant la Seconde Guerre mondiale et a juré d’utiliser “tous les moyens nécessaires” pour défendre ses nouvelles terres. .

Mais alors même qu’il battait du sabre, ses troupes se retiraient des terres mêmes qu’il prétendait être les siennes.

Dans une étonnante riposte à deux doigts à ses menaces, l’Ukraine a pris Lyman, une ville de la province de Donetsk et l’un des principaux objectifs de Poutine.

Quelques jours plus tard, un deuxième assaut de chars perça les lignes russes dans la province de Kherson.

Les soldats ukrainiens ont chargé le long de la rive ouest du fleuve Dniepro, menaçant de couper des milliers de soldats russes à moins qu’ils ne se retirent à travers l’étendue d’eau de quatre milles de large.

Leur avance de 12 milles a mis les troupes ukrainiennes à distance de frappe de la ville de Kherson, la seule capitale provinciale encore sous contrôle russe.

L’Amérique a répondu à l’annexion de la Russie en annonçant une aide militaire supplémentaire de 625 millions de dollars, dont quatre autres lance-roquettes à longue portée HIMARS, qui ont été essentiels pour atteindre les décharges d’approvisionnement, les ponts et les postes de commandement profondément derrière les lignes ennemies.

Les défaites ont déclenché la fureur en Russie. La principale propagandiste Margarita Simonyan a appelé à ce que les généraux soient abattus, faisant référence à la télévision d’État au général Dmitry Pavlov, qui a été tué par un peloton d’exécution pendant la Seconde Guerre mondiale.

Un député et ancien général, Andrei Kartapolov, a demandé au Kremlin « d’arrêter de mentir ».

Les services de renseignement américains ont déclaré que Poutine avait été interpellé par un initié du Kremlin en signe d’agitation.

Kirill Stremousov, un fonctionnaire fantoche russe à Kherson occupé, est allé plus loin en appelant le ministre de la Défense Sergueï Choïgou à se suicider.

Il a déclaré : “Beaucoup de gens disent que le ministre de la Défense, qui a permis un tel état de choses, aurait tout simplement pu se suicider alors qu’il était officier.”

Des sources à Moscou suggèrent que Shoigu – qui fait partie du cercle restreint de Poutine – a été désigné comme un bouc émissaire.

La guerre a été un tel désastre que certains ont dit qu’il serait soulagé d’être limogé.

Un ancien responsable de la défense a déclaré au Guardian : « Il serait heureux d’être limogé maintenant. Il veut sortir de ce pétrin.

Le dirigeant tchétchène Ramzan Kadyrov a réagi à la perte de Lyman en appelant à l’utilisation d'”armes nucléaires à faible rendement” et en s’en prenant au général Saff pour avoir protégé des dirigeants “incompétents”.

Le général Alexandre Lapin a été réprimandé pour la récente déroute de l’Armée rouge Crédit : wikipédia

Dans un message publié sur sa chaîne Telegram, le chef de guerre a fustigé le général Aleksandr Lapin, qui était en charge de Lyman.

Il écrit : « La honte n’est pas que Lapin soit incompétent, c’est qu’il est protégé d’en haut par l’état-major.

“Je le ramènerais à un soldat et l’enverrais au front pour laver sa honte dans le sang.”

La diatribe de Kadyrov a attiré les éloges de l’oligarque Yevgeny Prigozhin, le chef du groupe de mercenaires Wagner, vu dans les prisons offrant la liberté aux condamnés s’ils acceptent de se battre en Ukraine.

Prigozhin a déclenché des rumeurs selon lesquelles il visait le travail du tyran après avoir publié des vidéos montrant le pistolet à louer lors de visites sur le champ de bataille.

Faisant exploser les hauts gradés russes, il a écrit : « Ces punks devraient être expédiés au front pieds nus.

ET APRÈS ?

Le général Barrons a insisté : « La Russie a déjà perdu cette guerre. La question est de savoir à quel point et à quel prix pour l’Ukraine.

La Russie a perdu lorsque les assassins de Poutine n’ont pas réussi à tuer le président Zelensky dans les premières heures de l’invasion.

Le général Burrows a ajouté : « L’histoire dira qu’ils ont perdu la guerre quand ils l’ont lancée parce qu’ils en ont fait une telle bite. Mais la guerre a encore de nombreux mois à courir.

Au fur et à mesure que les troupes russes se retireront, elles se replieront sur leurs propres lignes de ravitaillement, ce qui facilitera le combat.

Les forces ukrainiennes étireront leurs lignes, il sera donc plus difficile d’avancer au rythme.

Le niveau des combats devrait baisser au cours de l’hiver avec des conditions de gel.

L’Ukraine tentera d’épuiser les troupes russes à l’intérieur de la ville de Kherson, n’attaquant que si les conditions sont réunies.

Pendant ce temps, les forces armées ukrainiennes construisent dix à vingt nouvelles brigades prêtes pour une offensive de printemps.

Zelensky s’est engagé à libérer toute l’Ukraine, y compris la péninsule de Crimée et les parties soutenues par la Russie de Donetsk et Louhansk qui ont rompu en 2014.

Et à ce rythme, on dirait qu’il le pourrait.

De nombreuses troupes russes se sont rendues, comme ces prisonniers de guerre qui ont été échangés le mois dernier Crédit : EPA

Le chef du groupe mercenaire Yevgeny Prigozhin a fustigé le Kremlin Crédit : AP : Associated Press