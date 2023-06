Poutine est affaibli par le défi direct de Prigozhin, selon des responsables américains

Commentez cette histoire Commentaire

Dans une rare démonstration d’accord bipartite, des responsables américains et des législateurs des deux parties ont déclaré dimanche que la brève rébellion contre les responsables de la défense russe par un groupe de mercenaires russes avait affaibli le président russe Vladimir Poutine – et renforcé la détermination des États-Unis à continuer de soutenir l’Ukraine. Le secrétaire d’État Antony Blinken a déclaré que l’insurrection du week-end par les forces mercenaires du groupe Wagner – ainsi que la façon dont elle a finalement été résolue – a montré des « fissures dans la façade » de la direction autoritaire de Poutine.

« Ce que nous avons vu est extraordinaire », a déclaré Blinken sur « Meet the Press » de NBC dimanche. « Pensez-y de cette façon : il y a 16 mois, les forces russes étaient aux portes de Kiev en Ukraine, croyant qu’elles prendraient la capitale en quelques jours et effaceraient le pays de la carte en tant que pays indépendant. Maintenant, ce que nous avons vu, c’est que la Russie doit défendre Moscou, sa capitale, contre des mercenaires de sa propre fabrication.

Les soldats du groupe Wagner avaient marché à environ 120 miles de Moscou avant de faire brusquement demi-tour dans le cadre d’un accord négocié. Les accusations criminelles précédemment engagées contre le chef de Wagner, Yevgeniy Prigozhin, seraient abandonnées, selon un porte-parole du Kremlin.

Le président Biden n’a pas tenté de contacter Poutine depuis les troubles de samedi, mais il a convoqué ses conseillers à la sécurité nationale et ses principaux alliés, a déclaré Blinken sur ABC « This Week ». Les États-Unis surveilleront de près les divisions internes entre Poutine et les autres Russes pour déterminer le degré de contrôle qu’il conserve au niveau national et sur la guerre en Ukraine, a ajouté Blinken.

La réaction de l’administration Biden à l’insurrection a été quelque peu mesurée et discrète. Le Washington Post a rapporté que les services de renseignement américains avaient recueilli des indications selon lesquelles Prigozhin prévoyait une action armée contre l’establishment de la défense russe ; une rivalité entre les deux groupes couvait depuis des mois. Mais dimanche, les responsables se sont concentrés sur le soutien aux efforts continus de l’Ukraine pour pousser les forces russes hors de son territoire.

« Notre concentration doit être et reste résolument sur l’Ukraine », a déclaré Blinken. « Il y a une unité absolue, à la fois dans le but et dans l’action, en termes de soutien à l’Ukraine, en s’assurant qu’elle a ce dont elle a besoin pour se défendre. Et c’est là que nous nous concentrons ; c’est là que le président s’est concentré.

Prigozhin est « à bien des égards une création de Poutine », a ajouté Blinken, affirmant que les forces du groupe Wagner sont responsables d’horribles atrocités contre des civils ukrainiens et notant que le groupe de mercenaires se trouve également en Afrique.

Le chef du groupe Wagner a également été diminué par sa volte-face samedi, a déclaré le général à la retraite David Petraeus, qui était également directeur de la CIA, sur « l’état de l’Union » de CNN.

«Prigozhin a gardé sa vie, mais a perdu son groupe Wagner. Et il devrait être très prudent autour des fenêtres ouvertes dans son nouvel environnement en Biélorussie, où il va », a déclaré Petraeus, faisant allusion à la tendance des détracteurs de Poutine à mourir de manière violente ou mystérieuse.

Les législateurs démocrates et républicains ont déclaré que la mutinerie montrait que la stratégie des États-Unis en Ukraine – et leur aide continue au pays, qui est sous attaque russe depuis 2014 – fonctionne.

« Vladimir Poutine a mordu beaucoup plus qu’il n’aurait jamais cru possible lorsqu’il est entré en Ukraine », a déclaré la sénatrice Amy Klobuchar (D-Minn.) Sur « Meet the Press » de NBC.

Le représentant Don Bacon (R-Neb.), ancien général de l’armée de l’air en Europe et membre du House Armed Services Committee, a exhorté ses collègues républicains à continuer de fournir à l’Ukraine du matériel militaire.

« Je pense que trop de républicains ont essayé de rester sous le radar à ce sujet », a déclaré Bacon sur « Meet the Press ».

Bacon a qualifié l’aide américaine à l’Ukraine d’investissement valable, notant que les États-Unis ont réduit l’armée russe de 50 % en dépensant l’équivalent de 5 % du budget du Pentagone pour aider l’Ukraine.

« Ce que nous avons vu ce week-end, c’est à quel point le leadership de Poutine est fragile en ce moment, à quel point l’armée russe est fragile », a déclaré Bacon. « Et pourquoi est-ce que? Ils ont perdu 200 000 soldats au cours de cette année et demie. C’est presque sept fois plus que ce que l’Amérique a perdu en 20 ans de guerre en Irak et en Afghanistan.

L’ancien gouverneur du New Jersey Chris Christie et l’ancien membre du Congrès du Texas Will Hurd, tous deux candidats du GOP à l’investiture présidentielle de 2024, ont promis un soutien continu à l’Ukraine – des commentaires qui contrastaient avec ceux exprimés par certains de leurs opposants au GOP, dont l’ancien président Donald Trump et la Floride. Le gouverneur Ron DeSantis.

Trump et DeSantis, ainsi qu’une faction croissante de républicains, ont critiqué l’aide américaine à l’Ukraine.

Dans l’émission « This Week » d’ABC dimanche, Christie a déclaré qu’une approche isolationniste était la mauvaise position, décrivant la guerre en Ukraine comme une guerre par procuration avec la Chine, qui n’a ni catégoriquement soutenu ni condamné l’agression de la Russie.

« L’Amérique n’a jamais été un grand pays et le leader du monde en remplissant les douves et en tirant le pont-levis », a déclaré Christie. « … Je crois absolument au fait que l’Amérique sera plus grande, plus forte, plus riche et plus influente dans le monde parce que nous avons respecté nos principes et soutenu nos amis. »

Le représentant Michael McCaul (R-Tex.), président de la commission des affaires étrangères de la Chambre, a déclaré que le coup d’État en Russie, même de courte durée, devrait donner au président chinois Xi Jinping une pause sur toute action militaire contre Taïwan, une démocratie autonome. que la Chine revendique comme faisant partie de son territoire et s’est juré de prendre par la force si nécessaire.

« Je pense [Putin’s] l’allié le plus proche, le président Xi, a probablement des doutes sur cette alliance qu’il a conclue avec Poutine », a déclaré McCaul sur « Sunday Morning Futures » de Fox News, notant qu’il semble que Poutine « ne peut pas contrôler sa propre armée et son propre peuple ». .”

Le ministère chinois des Affaires étrangères a publié dimanche sur son site Internet une déclaration qualifiant la rébellion de Prigozhin d' »affaire interne ».

« En tant que voisin ami de la Russie et partenaire stratégique global de coordination pour la nouvelle ère, la Chine soutient la Russie dans le maintien de la stabilité nationale et la réalisation du développement et de la prospérité », indique le communiqué.

Shera Avi-Yonah a contribué à ce rapport.