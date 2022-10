Poutine est à son plus vengeur et punira l’Ukraine avec plus de feu de l’enfer – mais il y a une raison pour laquelle il ne lancera pas d’armes nucléaires

VOUS n’aviez pas besoin d’être un expert militaire pour prédire que lorsque le pont reliant la Russie à la Crimée s’enflammerait ce week-end, le président Vladimir Poutine riposterait.

Et la décision d’hier de tirer plus de 80 missiles sur l’Ukraine pour toucher des cibles civiles et des centrales électriques était un acte de vengeance et de méchanceté.

Vladimir Poutine riposte à l’Ukraine pour l’attaque du pont vers la Crimée Crédit : AP

Poutine lance des missiles en partie par vengeance – mais est également sous la pression de l’intérieur du Kremlin Crédit : Getty

Heureusement, plus de la moitié de ces missiles ont été interceptés par les défenses aériennes ukrainiennes.

Poutine a donné l’ordre de tirer en partie parce qu’il est un homme vengeur.

Mais cela montre aussi, comme les renseignements américains l’ont partagé avec le monde extérieur, qu’il est sous pression de l’intérieur du Kremlin.

Deux fous à l’extérieur – Ramzan Kadyrov, chef de la milice tchétchène dans l’armée russe, et Yevgeny Prigozhin, chef de l’armée brutale de mercenaires, le groupe Wagner – se dirigent vers le vide du pouvoir au sein du commandement militaire de Poutine.

Ainsi, Poutine cherche des moyens de reprendre l’initiative.

Il limogea le général Aleksandr Dvornikov et installa Sergey Surovikin, surnommé « le général Armageddon ».

Impitoyable Surovikin était prêt à tuer des manifestants à Moscou en 1991 et près de 25 ans plus tard, il est devenu le « boucher de la Syrie ».

Près de huit mois après son invasion de l’Ukraine, Poutine a perdu l’initiative sur tous les fronts – politique, militaire et national.

Il est dans un coin.

Tout ce qu’il peut faire, c’est doubler tout ce qu’il a fait auparavant, tous les éléments qui lui ont fait défaut jusqu’à présent.

Il a essayé d’effrayer tout le monde en laissant entendre, mais sans le dire, que des armes nucléaires pourraient être en jeu.

En réalité, il lui faudrait utiliser plusieurs ogives nucléaires proches de la catégorie d’Hiroshima pour qu’un quelconque effet militaire fasse la différence.

Ramzan Kadyrov, 46 ans, chef de milice tchétchène, fait pression sur Poutine

Cela le condamnerait au jugement éternel de l’histoire.

Ainsi, au lieu de cela, la Russie a tiré hier au moins trois missiles Kalibr depuis la mer Noire. Ces missiles, qui peuvent transporter une ogive jusqu’à 500 kg, ont survolé l’espace aérien de la Moldavie et les Moldaves en sont furieux et demandent des explications.

De plus, des drones iraniens semblent avoir été envoyés en Ukraine depuis la Biélorussie voisine.

Ne montre aucune peur

Un missile a réussi un coup direct sur le pont Klitschko à Kyiv dans ce qui semblait être une rage impuissante des forces de Poutine.

Il s’agissait à peine de représailles du tac au tac pour le bombardement du pont stratégique de Kertch en Crimée, car le pont Kiltschko de Kiev est utilisé par les piétons et les cyclistes.

Beaucoup plus grave, la centrale thermique de Kyiv a été touchée et il semble que les Russes commencent à s’en prendre aux infrastructures ukrainiennes.

Mais alors que Kyiv était attaquée, le président Volodymyr Zelensky était dans les rues pendant les raids sans protection, diffusant à son peuple.

C’était un leadership direct, envoyant un message aux Russes : “Nous n’avons pas peur de vous.”

En attaquant le pont droit de Kertch, cible très sensible de par sa symbolique, les Ukrainiens montraient que la Crimée nous appartient.

Par tous les moyens, les Ukrainiens essaient de montrer qu’ils n’ont pas peur des Russes.

Attendez-vous à ce que les attaques russes augmentent dans les jours et les semaines à venir.

Ils rendront la vie de tout le monde un peu plus misérable en Ukraine en frappant l’infrastructure, mais cela ne fera qu’augmenter la détermination ukrainienne à mener à bien cette tâche.

Aucune de ces frappes ne change quoi que ce soit au fait que les Russes perdent sur le champ de bataille à Kherson, Kharkiv et Lougansk dans le nord-est.

Aucune de ces attaques n’y changera quoi que ce soit.

Les Ukrainiens doivent continuer, et je suis sûr qu’ils le feront.

Cela va durer un certain temps, certainement jusqu’à l’année prochaine.

Il y aura peut-être un cessez-le-feu à un moment donné d’ici l’été prochain, mais ce sera une trêve instable.

Il reste encore un long chemin à parcourir avant que les Russes ne décident d’abandonner ou que les Ukrainiens ne soient prêts à conclure une sorte d’accord de cessez-le-feu temporaire.

Mais le plus important, c’est que l’Ukraine maintienne son soutien.

Ils doivent faire tout ce qu’ils peuvent pour maintenir le soutien occidental à un niveau encore plus élevé que maintenant pour les six à dix prochains mois.

Ce qui compte, c’est l’attitude dans les capitales européennes. Pas tellement la Grande-Bretagne, les États-Unis et le Canada. Nous sommes tous solides.

Si l’attitude à Paris ou à Berlin change pendant l’hiver, les Ukrainiens auront du mal.

L’hiver va être rude pour l’Europe.

Selon la météo, cela pourrait être un hiver froid et sombre pour beaucoup d’entre nous.

En ce moment, les dirigeants européens soutiennent tous l’Ukraine.

Mais ils n’ont pas encore subi de véritable pression intérieure pour réduire ce soutien afin de remettre le chauffage en marche.

Nous devons accepter que l’hiver sera difficile et le poursuivre jusqu’en mars ou avril. Si nous pouvons tenir jusqu’au printemps, les choses commenceront à s’améliorer.

Michael Clarke est professeur d’études sur la guerre et ancien directeur du RUSI, le Royal United Services Institute.