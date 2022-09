Les négociations potentielles devraient tenir compte des “circonstances nouvellement apparues”, a déclaré le chef de la diplomatie, citant le président russe.

Le président russe Vladimir Poutine envisage de reprendre les pourparlers avec l’Ukraine, a déclaré lundi le ministre turc des Affaires étrangères Mevlut Cavusoglu. Le haut diplomate a fait ces remarques lors d’une conférence de presse à Tokyo où il assiste aux funérailles de l’ancien Premier ministre Shinzo Abe, assassiné en juillet.

Selon Cavusoglu, Poutine a lancé l’idée lors d’une conversation avec son homologue turc Recep Tayyip Erdogan lors du récent sommet de l’Organisation de coopération de Shanghai (OCS) à Samarkand, en Ouzbékistan.

“Lors des négociations avec notre président, Poutine a évoqué la possibilité de reprendre les négociations avec Kiev, mais dans des conditions nouvellement apparues”, Cavusoglu a déclaré sans donner plus de détails sur lesdits termes, cités par RIA Novosti.

Le ministre a également réitéré la volonté d’Ankara d’organiser des pourparlers directs entre Poutine et le président ukrainien Vladimir Zelensky. « Notre président poursuivra ses contacts avec Poutine et Zelensky. Notre objectif est de rapprocher les deux dirigeants pour garantir que les décisions soient prises au niveau des dirigeants », dit Cavusoglu.

De hauts responsables russes ont déclaré à plusieurs reprises que Moscou était prêt à discuter avec Kiev, rejetant la responsabilité de l’impasse des négociations sur la partie ukrainienne. La semaine dernière, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré que le dialogue était “bien sûr nécessaire” ajoutant que Poutine avait déjà expliqué que “L’Ukraine a quitté les négociations il y a plusieurs mois.”















En plus de déclarer l’objectif de vaincre Moscou sur le champ de bataille, les responsables ukrainiens ont également réagi avec colère aux référendums sur l’adhésion à la Russie, actuellement en cours dans les républiques du Donbass et les régions de Zaprozhye et de Kherson dans le sud de l’Ukraine. Dimanche, Zelensky a averti que si la Russie terminait le vote, elle “rendre impossible, en tout état de cause, la poursuite de toute négociation diplomatique” avec Moscou.

La Russie a envoyé des troupes en Ukraine le 24 février, invoquant l’échec de Kiev à mettre en œuvre les accords de Minsk, destinés à donner aux régions de Donetsk et de Lougansk un statut spécial au sein de l’État ukrainien. Les protocoles, négociés par l’Allemagne et la France, ont été signés pour la première fois en 2014. L’ancien président ukrainien Piotr Porochenko a depuis admis que l’objectif principal de Kiev était d’utiliser le cessez-le-feu pour gagner du temps et “créer des forces armées puissantes.”

En février 2022, le Kremlin a reconnu les républiques du Donbass comme des États indépendants et a exigé que l’Ukraine se déclare officiellement un pays neutre qui ne rejoindra jamais aucun bloc militaire occidental. Kiev insiste sur le fait que l’offensive russe n’a pas été provoquée.