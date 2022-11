Poutine envisage de tester le missile nucléaire hypersonique Satan-2 à 16 000 mph d’ici la “fin de l’année” – et il pourrait frapper le Royaume-Uni en 6 MINUTES

On dit que VLADIMIR Poutine prépare un deuxième test de son imparable missile nucléaire hypersonique Satan-2 d’ici la fin de l’année.

Le missile RS-28 Sarmat, qui met fin au monde, peut faire exploser des cibles à près de 16 000 mph, ce qui signifie qu’il a le potentiel d’effacer le Royaume-Uni à 1 600 miles en seulement six minutes.

Le missile Satan-2 a une vitesse de pointe de 15 880 mph Crédit : EPA

Dmitry Rogozin, deuxième à partir de la droite, pose avec son énorme bombe nucléaire Satan-2 Crédit : Télégramme

Le politicien Aleksey Zhuravlyov avait précédemment menacé de bombarder la Grande-Bretagne avec le missile hypersonique Satan-2 en seulement 200 secondes et d’anéantir la Finlande en seulement dix.

La Russie s’était précédemment vantée que la bête – qui peut transporter 15 ogives et larguer plusieurs armes nucléaires en une seule frappe terrifiante – serait entièrement déployée d’ici la fin de l’année.

Mais les plans pour un deuxième test d’ici la fin décembre ont déclenché des rumeurs de retards embarrassants dans la production de la fusée tueuse de 200 tonnes.

Un porte-parole du ministère russe de la Défense a déclaré à l’agence de presse d’État TASS : “Les essais de conception de vol du Sarmat pourraient se poursuivre avant la fin de cette année avec un deuxième lancement d’essai qui pourrait être effectué.”

Après un premier test réussi en avril, Mad Vlad, 70 ans, a affirmé que le missile nucléaire pouvait “percer toutes les défenses” – et “forcerait ceux qui tentent de menacer la Russie à réfléchir à deux fois”.

Lors du lancement, des images ont montré l’énorme missile de 115 pieds lancé depuis un silo souterrain, déclenchant une énorme boule de feu.

Il a parcouru presque toute la longueur de la Russie – près de 3 600 milles – en 15 minutes environ.

En mai, Dmitri Rogozine, ancien directeur de l’agence spatiale russe Roscosmo et proche allié de Poutine, a déclaré que près de 50 missiles Satan-2 étaient en “production de masse” et seraient bientôt en service de combat.

Il s’est vanté que les missiles peuvent démolir “la moitié de la côte américaine” dans un sinistre diaporama destiné aux écoliers.

Rogozin a également menacé de frapper directement Downing Street et la Maison Blanche dans une étrange diatribe en ligne lors du sommet de l’OTAN.

Il a publié des images satellites et des coordonnées cartographiques du lieu du sommet à Madrid, ainsi que du siège de l’OTAN à Bruxelles et des “centres de décision” à Londres, Washington, Paris et Berlin.

Un autre test majeur pour Satan-2 était prévu pour juin et les habitants proches de la zone de test de Kura ont été avertis de rester à l’écart du site cible dans le Kamtchatka éloigné – mais le lancement n’a jamais eu lieu.

Rogozine a insisté à l’époque : “Nous respectons absolument le calendrier, nous nous préparons maintenant pour le deuxième essai en vol du Sarmat.”

Et en juillet, Rogozine a visité l’usine de défense de Krasmash à Krasnoïarsk, dans l’est de la Sibérie, qu’il a baptisée “Usine de la fin du monde”, pour inspecter le processus de préparation de Satan-2 pour les essais en vol.

Le missile a été déployé dans une forêt pour les caméras, et Rogozine a déclaré: “Le missile à pointe nucléaire à portée mondiale le plus puissant au monde est en cours de préparation pour de nouveaux tests.”

Mais le mois suivant, Rogozine a été licencié pour des raisons inconnues avec un nouvel emploi promis par le Kremlin qui n’est pas encore arrivé.

Il a été vu sur les lignes de front de la guerre en Ukraine – mais il n’a pas de nouveau rôle majeur.

Son successeur, l’ancien vice-premier ministre Yury Borisov, a affirmé à plusieurs reprises que le missile était en production de masse.

Le mois dernier, la Russie a accepté d’autoriser les équipes américaines à inspecter le missile dans le cadre d’accords internationaux – mais seulement d’ici février 2024.

Pendant ce temps, les analystes de la défense ont souligné que le premier missile russe R-36M2 Voevoda avait été testé 17 fois avant d’être déployé.

Et un autre missile – RT-2PM Topol – a été testé une douzaine de fois avant son déploiement.

L’expert de la défense Leonid Nersisyan a déclaré: “La véracité des termes véhiculés par Rogozine – que Sarmat est en production de masse et sera bientôt placé en ‘devoir de combat’ – semble douteuse.

“Il est beaucoup plus probable que Sarmat suive le même programme de test, de prototypage et d’expérimentation que ses prédécesseurs.

“L’acceptation réelle de l’ICBM en service avec les forces de missiles stratégiques semble impossible avant la fin de 2022 et difficilement réalisable d’ici 2024.”

La Russie s’est vantée que “Satan-2” est capable de vaincre n’importe quel système de défense antimissile.

Les responsables ont déclaré qu’il avait la capacité d’utiliser des trajectoires et des itinéraires imprévisibles qui “entravent considérablement leur destruction, même par des systèmes de défense antimissile avancés”.

La Russie a annoncé pour la première fois qu’elle testait le missile en octobre 2017.

À l’époque, elle était annoncée comme l’ogive atomique la plus puissante et la plus meurtrière de la planète.

L’expert militaire, le Dr Paul Craig Roberts, a un jour affirmé de manière sensationnelle que les “cinq ou six” des missiles russes pourraient anéantir toute la côte est des États-Unis.

Le média russe Sputnik a affirmé que le missile hypersonique est “capable d’anéantir des parties de la Terre de la taille de la France ou du Texas”.

Sur cette base, il a été rapporté que l’arme pourrait “anéantir deux fois une zone de la taille de l’Angleterre et du Pays de Galles”.

Makeyev Rocket Design Bureau, le fabricant de missiles, a déclaré qu’il avait été “créé afin d’assurer une dissuasion nucléaire efficace des forces stratégiques russes”.

Construites avec une nouvelle technologie de guidage capable de navigation circumterrestre, les armes sont également capables de frapper depuis des directions inattendues dans la plupart des régions du monde.