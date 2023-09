Poutine enseigne aux étudiants russes l’ère soviétique et l’invasion de l’Ukraine

Commentez cette histoire Commentaire

S’adressant aux enfants le premier jour de l’année scolaire russe, le président Vladimir Poutine a évoqué vendredi avec nostalgie l’ère soviétique, lorsque « nous vivions dans un seul pays » et étions « absolument invincibles », tandis que Moscou imposait plusieurs nouvelles mesures pour façonner un nouveau pays. génération pour la guerre. « J’ai compris pourquoi nous avons gagné la Grande Guerre patriotique », a-t-il déclaré aux étudiants, utilisant le nom russe de la Seconde Guerre mondiale. « Il était impossible de vaincre une telle nation avec un tel esprit. Nous étions absolument invincibles. Et nous sommes comme ça maintenant.

Poutine a également parlé d’intensifier les efforts pour imposer le « système éducatif unifié » de la Russie sur « les nouveaux territoires, les nouvelles régions » – une référence à l’Ukraine occupée. Ces efforts incluent un nouveau programme d’histoire qui justifie l’invasion de l’Ukraine comme une lutte contre les « néonazis ».

S’exprimant par vidéoconférence devant des étudiants d’une nouvelle école à Marioupol occupé, en Ukraine, la ville portuaire en grande partie détruite par les forces russes l’année dernière, et dans quatre régions russes, Poutine a déclaré que Moscou dépenserait 19,8 milliards de dollars en Ukraine occupée au cours des deux prochaines années et demie. « pour que les gens se sentent partie intégrante d’un grand pays et en profitent. »

La leçon était une version présidentielle des séances idéologiques hebdomadaires obligatoires dans les écoles russes appelées « Conversations sur des choses importantes », au cours desquelles les enseignants présentent de la propagande, y compris la ligne du Kremlin sur l’invasion de l’Ukraine par la Russie, fixée par les autorités gouvernementales. Elles ont été introduites par le Kremlin il y a un an dans le cadre d’un effort plus large visant à inculquer le patriotisme militariste aux jeunes, qui constituent l’essentiel de l’opposition anti-guerre en Russie.

Pour contrer cette dissidence, le Kremlin s’est efforcé de militariser l’éducation. Avec l’ouverture vendredi de la nouvelle année scolaire, un événement connu en Russie sous le nom de Journée du savoir, les affirmations de Poutine selon lesquelles l’Ukraine fait partie des « terres historiques » de la Russie font désormais partie du programme officiel d’histoire enseigné dans les écoles et les universités du pays et du territoires qu’elle occupe.

De nouveaux manuels d’histoire reflétant les vues de Moscou ont été présentés vendredi aux élèves de 10e et 11e années.

Dans le cadre du nouveau cours « Fondamentaux de la sécurité des personnes », destiné aux élèves de la 5e à la 11e année, les élèves plus âgés recevront une formation militaire de base, apprendront les armes et les drones et effectueront des exercices et des saluts militaires. L’année prochaine, les « Fondements de la sécurité et de la défense de la Patrie »

Un cours, qui comprend davantage de contenu militaire, sera dévoilé. Le développement du programme est guidé par le ministère de la Défense.

Les étudiants de première année apprendront que la Russie n’a « pas de frontières » et que tous ceux qui parlent russe, peu importe où ils vivent, sont russes et relèvent de la responsabilité de Moscou dans un cours intitulé « Fondements de l’État russe ». Le cours affirme que la Russie est le seul pays au monde à « combattre le nazisme », vante la renaissance du pays en tant que grande puissance et répète la nouvelle idéologie officielle selon laquelle il s’agit d’un « État civilisationnel » avec une histoire millénaire.

Dans une école primaire de Nijni Novgorod, les élèves de première année ont reçu l’ordre de porter des uniformes militaires pour leur premier jour (beaucoup d’entre eux se présentaient encore en civil). Dans certaines écoles, il a été conseillé aux parents de renoncer au traditionnel bouquet de fleurs pour l’enseignant et de préférer de l’argent liquide pour soutenir l’effort de guerre.

Dans certaines régions, les gouverneurs et les officiers militaires jouaient le rôle de « pères », escortant en classe les enfants des soldats tués pendant la guerre.

Dans une école de Krasnoïarsk, décorée de drapeaux et de ballons russes rouges, blancs et bleus, les élèves ont chanté la chanson nationaliste du chanteur patriotique Shaman « Levons-nous » : « Tant que le Seigneur est avec nous et que la vérité est avec nous, nous disons merci de nous avoir donné la victoire.

Ailleurs, le Premier ministre Mikhaïl Mishustin a joué au tennis de table avec un étudiant. Le ministre de l’Éducation Sergueï Kravtsov a chanté l’hymne national à l’école de ses enfants. Le Ministre de la Défense Sergueï Choïgou a félicité les étudiants de l’Académie militaire de l’état-major général des Forces armées de la Fédération de Russie pour la rentrée scolaire.

Et lors du «Partagez votre savoir», un événement destiné aux écoliers, Yuri Borissov, chef de l’agence spatiale nationale Roscosmos, a annoncé que la nouvelle génération russe de missiles balistiques intercontinentaux Sarmat, capables de transporter plusieurs ogives nucléaires, avait été mise en service de combat. .

Les efforts de Moscou pour russifier quatre régions qu’elle a annexées en Ukraine – un pays qu’elle affirme avoir occupé en partie pour protéger les Russes ethniques et culturels – se heurtent à une certaine résistance locale. Les nationalistes russes ont été indignés d’apprendre que près de la moitié des familles de Zaporizhzhia occupée ont choisi l’ukrainien et non le russe pour les cours de langue maternelle de leurs enfants.

Justifiant l’invasion de l’année dernière, Poutine a affirmé que Kiev commettait un « génocide » contre les Russes dans l’est de l’Ukraine. Les forces russes ont détruit des livres et des écoles ukrainiennes, distribué des manuels scolaires russes, imposé le programme scolaire russe et exigé que les gens obtiennent un passeport russe pour accéder aux prestations sociales.

Mais le fait que 46 % des enfants de la région de Zaporizhzhia ou leurs parents aient décidé d’étudier l’ukrainien comme langue maternelle, selon RIA Novosti, suggère que beaucoup d’entre eux s’identifient comme Ukrainiens, malgré la pression exercée par les autorités locales nommées par la Russie.

En dehors des cours de langue maternelle, les élèves de l’Ukraine occupée doivent suivre un enseignement en russe. Les étudiants en histoire du secondaire apprendront à partir des nouveaux manuels russes.

Le blogueur militaire russe Mikhaïl Zvinchuk a critiqué les autorités locales pour avoir autorisé les enfants de l’est de l’Ukraine occupée à étudier l’ukrainien, le qualifiant d’« irrationnel ». « Y a-t-il vraiment autant d’argent dans le budget régional pour des choses aussi insignifiantes, compte tenu des problèmes non résolus d’infrastructures, de logement et de services publics ? Il a demandé.

Sergueï Mardan, un nationaliste pro-guerre qui apparaît fréquemment à la télévision d’État, a déclaré que ce choix ne faisait que prouver la nécessité pour la Russie de vaincre l’Ukraine.

Si les parents qui ont choisi l’ukrainien pour leurs enfants avaient été plus proches des combats, dit-il, ils auraient tous choisi le russe. « Et donc tout est logique. Nous devons gagner.

Kravtsov, le ministre de l’Éducation, a déclaré cette semaine que les nouveaux manuels d’histoire faisaient partie d’une « guerre de l’information » contre ceux qui cherchent à affaiblir l’éducation russe.

« Malheureusement, dans les années 1990, les idées pseudo-libérales ont tenté de s’emparer de l’économie, de la sphère sociale et de l’éducation », a-t-il déclaré dans une interview au propagandiste russe Vladimir Soloviev. « Chaque école travaillait donc selon son propre programme. Il y avait plus de 50 manuels d’histoire.

Aujourd’hui, dit-il, le gouvernement réimpose le contrôle. Il a joué un rôle clé dans la livraison des nouveaux manuels scolaires, longtemps un projet favori de Poutine.

Le média russe RBK a publié ce mois-ci des extraits reprenant de nombreuses affirmations sur la guerre, notamment selon lesquelles l’Ukraine est un État « néo-nazi » contrôlé par l’Occident, qui utilise la guerre pour détruire la Russie et voler ses ressources naturelles.