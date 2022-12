Poutine en Biélorussie pour des pourparlers au milieu des craintes d’un nouvel assaut contre l’Ukraine

Le président russe Vladimir Poutine s’est rendu lundi en Biélorussie avec ses ministres de la Défense et des Affaires étrangères, attisant les craintes à Kyiv qu’il ait l’intention de faire pression sur son ancien allié soviétique pour qu’il rejoigne une nouvelle offensive terrestre qui ouvrirait un nouveau front contre l’Ukraine.

Poutine, dont les troupes ont été repoussées dans le nord, le nord-est et le sud de l’Ukraine depuis son invasion en février, joue un rôle plus public dans la guerre. Il s’est rendu vendredi au quartier général de son opération pour sonder les commandants militaires.

Son voyage pour des entretiens avec le président biélorusse Alexandre Loukachenko était son premier à Minsk depuis 2019 – avant la pandémie de COVID-19 et une vague de manifestations pro-démocratie en 2020 que Loukachenko a écrasées avec le ferme soutien du Kremlin.

Les forces russes ont utilisé la Biélorussie comme rampe de lancement pour leur attaque avortée contre la capitale ukrainienne, Kyiv, en février, et il y a eu une activité militaire russe et biélorusse là-bas pendant des mois.

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré aux agences de presse russes que la Biélorussie était “l’allié n°1” de la Russie, mais que les suggestions que Moscou vise à faire pression sur Minsk pour qu’elle rejoigne ce qu’elle appelle son “opération militaire spéciale” étaient “des fabrications stupides et sans fondement”.

“Une nouvelle agression”

Le commandant des forces conjointes ukrainiennes, Serhiy Nayev, avait déclaré qu’il pensait que les pourparlers porteraient sur “une nouvelle agression contre l’Ukraine et l’implication plus large des forces armées biélorusses dans l’opération contre l’Ukraine, en particulier, à notre avis, également sur le terrain”.

Le général en chef ukrainien, Valery Zaluzhniy, a déclaré la semaine dernière à The Economist que la Russie préparait 200 000 soldats frais pour une offensive majeure qui pourrait venir de l’est, du sud ou même de la Biélorussie dès janvier, mais plus probablement au printemps.

Moscou et Minsk ont ​​mis en place une unité militaire conjointe en Biélorussie et ont organisé de nombreux exercices. Trois avions de combat russes et un avion aéroporté d’alerte avancée et de contrôle ont été déployés en Biélorussie la semaine dernière.

Mais Loukachenko, un paria occidental qui dépend fortement du soutien de Moscou, a déclaré à plusieurs reprises que la Biélorussie n’entrerait pas dans la guerre en Ukraine. Les diplomates étrangers disent que l’engagement de troupes biélorusses serait profondément impopulaire chez eux.

Les sanctions frappent les exportations

Déjà, les sanctions occidentales ont rendu difficile pour la Biélorussie l’expédition d’engrais potassiques, sa principale exportation, via les ports de la Baltique.

Les analystes militaires occidentaux disent que la petite armée de Loukachenko n’a pas la force et l’expérience de combat pour faire une grande différence – mais qu’en forçant l’Ukraine à engager des forces dans son nord, elle pourrait la rendre plus exposée aux assauts russes ailleurs.

Le Pentagone a déclaré le 13 décembre qu’il ne voyait “aucun type d’activité transfrontalière imminente de la part de la Biélorussie pour le moment”.

Loukachenko a déclaré que lui et Poutine discuteraient d’un effort de longue haleine pour intégrer leurs anciennes républiques soviétiques respectives dans un État de l’Union supranational. Les pourparlers sont considérés par l’opposition biélorusse comme un véhicule pour une annexion rampante de la Russie.

L’agence de presse d’État biélorusse, BelTA, a déclaré qu’elle répondrait aux questions des journalistes après leurs entretiens.

Lors d’une réunion du gouvernement après l’annonce des pourparlers avec Poutine, Loukachenko a déclaré de manière inattendue que toute cession de souveraineté serait une trahison du peuple biélorusse.

“Particulièrement après ces négociations à grande échelle, tout le monde dira:” Ça y est, il n’y a plus d’autorités en Biélorussie, les Russes se promènent déjà et dirigent le pays “”, a déclaré Loukachenko.

“Je tiens à nouveau à souligner ceci en particulier : personne d’autre que nous ne dirige la Biélorussie.”