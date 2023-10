VLADIMIR Poutine a emprisonné l’un des plus grands scientifiques mondiaux des missiles hypersoniques pour haute trahison après avoir été accusé d’avoir divulgué des secrets russes à l’Occident.

Le professeur Anatoly Gubanov, 66 ans, est le dernier universitaire de premier plan à être incarcéré par le régime oppressif russe – condamné à 12 ans de prison.

Anatoly Gubanov, 66 ans, a été emprisonné par Vladimir Poutine

Il a participé au développement de missiles hypersoniques – comme le Kinzhal

Le physicien est un expert en technologie hypersonique – un élément sur lequel s’appuient de nombreuses super-armes prisées par Poutine pour se déplacer à des vitesses bien supérieures à la vitesse du son.

Les armes hypersoniques constituent une course aux armements majeure entre la Russie, les États-Unis et la Chine, chacun cherchant à développer des missiles plus rapides et plus puissants.

Les armes appartenant à la catégorie hypersonique peuvent se déplacer à des vitesses supérieures à 4 000 mph – Mach 5.

Gubanov était chef du département secret d’aérodynamique des avions et des fusées à l’Institut central d’aérohydrodynamique (TsAGI) de Joukovski, Moscou.

Le père de cinq enfants avait été autorisé à trois reprises à partager des détails de la recherche russe avec un projet coordonné par l’Agence spatiale européenne appelé Hexafly-INT.

Cette entreprise comprenait des spécialistes de Grande-Bretagne, de France, d’Allemagne, des Pays-Bas, de Belgique, d’Italie et d’Australie.

L’un de ses amis, Valery Golubkin, 70 ans, a été condamné en juin à 12 ans de prison.

La Russie a accusé ces hommes de partager des secrets avec un pays de l’OTAN, suscitant la fureur de Poutine.

Cette affaire est considérée comme une preuve de la paranoïa croissante du régime de Mad Vlad à l’égard de la coopération scientifique avec les pays étrangers.

Trois scientifiques spécialisés dans les missiles hypersoniques basés dans un institut en Sibérie sont également actuellement jugés pour trahison.

Le projet de défense des droits de l’homme Perviy Otdel a déclaré que les documents impliquant des avions de ligne à grande vitesse fonctionnant à l’hydrogène n’avaient été partagés avec des scientifiques occidentaux qu’après avoir été approuvés par trois commissions russes spécialisées avant d’être soumis.

Aucune de ces commissions – supervisées par le service de sécurité du FSB – n’a trouvé de secrets d’État dans les rapports.

Des scientifiques de haut niveau ont averti que les cas de trahison contre des scientifiques auraient un effet dissuasif sur les jeunes chercheurs.

Gubanov, détenu lors d’une opération du FSB en 2020, est connu comme un expert des moteurs de fusées à poudre supersonique.

Gubanov est issu d’une dynastie de scientifiques qui comprenait son beau-père, le professeur Leonid Shkadov, un éminent concepteur d’aviation soviétique.

Deux de ses filles et un fils, tous physiciens, travaillent également à TsAGI.

Selon Interfax, le professeur est soupçonné d’avoir transmis à l’étranger « des informations constituant des secrets d’État » ou d’avoir commis « d’autres actes visant à porter atteinte à la sécurité de la Russie dans l’intérêt d’un État, d’une organisation ou de représentants étrangers ».

Lors de sa détention, ses collègues ont déclaré à Interfax qu’ils avaient été « surpris » par l’arrestation d’un homme « respecté par ses étudiants ».

Un autre scientifique hypersonique, Alexander Shiplyuk, 56 ans, a été arrêté d’un seul coup par l’agence de contre-espionnage FSB à Novossibirsk, en Sibérie, où il dirige l’Institut Khristianovich de mécanique théorique et appliquée.

Le professeur Anatoly Maslov, 75 ans, pionnier des technologies hypersoniques, a également été arrêté pour suspicion de trahison.

Le célèbre scientifique spécialisé dans les lasers, le Dr Dmitry Kolker, 54 ans, est décédé l’année dernière deux jours après avoir été enlevé de son lit d’hôpital pour cancéreux et enfermé dans l’une des prisons les plus notoires de Russie comme « espion ».

Ilya Sachkov, 37 ans, fondateur du Groupe pionnier IB, autrefois récompensé par Poutine, a été emprisonné pendant 14 ans pour avoir « transmis des secrets à des espions étrangers ».