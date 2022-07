Poutine élargit le processus accéléré de citoyenneté russe pour tous les Ukrainiens

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Le président russe Vladimir Poutine a élargi lundi un programme qui accorde rapidement la citoyenneté russe à tous les Ukrainiens.

Avant la signature du décret par Poutine, le processus de citoyenneté rapide n’était disponible que pour les habitants des régions orientales de Donetsk et de Lougansk – ensemble connues sous le nom de Donbas – et des régions du sud de Zaporizhzhia et de Kherson contrôlées par la Russie.

Depuis le début du programme en 2019 dans les régions de Donetsk et Louhansk en Ukraine, plus de 720 000 personnes y vivant ont obtenu des passeports russes. Il s’est étendu aux régions de Zaporizhzhia et de Kherson en mai de cette année, au milieu de l’invasion russe.

L’offre élargie intervient à un moment où la Russie bombarde l’Ukraine, la ville de Kharkiv se faisant exploser par trois frappes de missiles dans ce qu’un responsable local a déclaré à l’Associated Press comme du “terrorisme absolu”.

GUERRE EN UKRAINE : LA FORCE DE LA COALITION DE L’OTAN DÉPEND DES GOUVERNEMENTS “FRAGILES” QUI BRÈVENT LE STRESS ÉCONOMIQUE, DIT PETRAEUS

“Seules des structures civiles – un centre commercial et des maisons d’habitants pacifiques de Kharkiv – ont essuyé le feu des Russes. Plusieurs obus ont touché les cours de maisons privées. Des garages et des voitures ont également été détruits, plusieurs incendies se sont déclarés”, a déclaré le gouverneur régional de Kharkiv, Oleh. a déclaré Syniehubov sur Telegram.

Syniehubov a déclaré que parmi les blessés figurent des enfants aussi jeunes que 4 ans.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Les forces russes sont en action constante depuis la prise de la ville de Lysychansk, la dernière grande partie de Louhansk qui avait résisté. Alors que les analystes s’attendaient à ce que la Russie fasse une pause à ce moment-là pour se regrouper et réapprovisionner ses armes, les responsables ukrainiens ne les ont pas vus s’arrêter.

Bien que cela signifie que les Ukrainiens n’ont pas eu de répit au milieu des attaques, l’armée britannique a observé que cela a eu un effet néfaste sur le personnel russe. Des vidéos mises en ligne les ont amenés à croire qu’au moins une brigade russe était “épuisée mentalement et physiquement”.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.