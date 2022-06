Poutine effectuera son premier voyage à l’étranger depuis le début de la guerre en Ukraine

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Vladimir Poutine se rendra cette semaine dans deux petits anciens États soviétiques d’Asie centrale, a rapporté dimanche la télévision d’État russe, dans le cadre de ce qui serait le premier voyage connu du dirigeant russe à l’étranger depuis qu’il a ordonné l’invasion de l’Ukraine.

L’invasion russe du 24 février a tué des milliers de personnes, déplacé des millions d’autres et entraîné de sévères sanctions financières de la part de l’Occident, ce qui, selon Poutine, est une raison de renforcer les liens commerciaux avec d’autres puissances telles que la Chine, l’Inde et l’Iran.

Pavel Zarubin, correspondant au Kremlin de la chaîne de télévision publique Rossiya 1, a déclaré que Poutine se rendrait au Tadjikistan et au Turkménistan, puis rencontrerait le président indonésien Joko Widodo pour des entretiens à Moscou.

À Douchanbé, Poutine rencontrera le président tadjik Imomali Rakhmon, un proche allié russe et le dirigeant le plus ancien d’un ancien État soviétique. A Achgabat, il participera à un sommet des nations caspiennes, y compris les dirigeants de l’Azerbaïdjan, du Kazakhstan, de l’Iran et du Turkménistan, a déclaré Zarubin.

Le dernier voyage connu de Poutine en dehors de la Russie a été une visite à Pékin début février, où lui et le président chinois Xi Jinping ont dévoilé un traité d’amitié “sans limites” quelques heures avant d’assister à la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques d’hiver.

La Russie dit avoir envoyé des troupes en Ukraine le 24 février pour dégrader les capacités militaires de son voisin, l’empêcher d’être utilisée par l’Occident pour menacer la Russie, extirper les nationalistes et défendre les russophones dans les régions orientales. L’Ukraine qualifie l’invasion d’accaparement des terres de style impérial.