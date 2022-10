Poutine double sa proposition de faire de la Turquie une plaque tournante de l’énergie

Le président russe Vladimir Poutine a doublé jeudi sa proposition de faire de la Turquie une plaque tournante du gaz pour l’Europe après l’arrêt des livraisons à l’Allemagne via le gazoduc Nord Stream de la mer Baltique.

Poutine a lancé l’idée d’exporter plus de gaz via le gazoduc Turk Stream sous la mer Noire vers la Turquie lors de sa rencontre avec le président turc Recep Tayyip Erdogan en marge d’un sommet régional au Kazakhstan.

C’est la deuxième proposition énergétique improbable que Poutine a lancée en autant de jours, les dirigeants européens qualifiant les réductions de gaz naturel de la Russie d’une tentative politique de les diviser sur leur soutien à l’Ukraine. Cela a créé une crise énergétique à l’approche de l’hiver qui a alimenté l’inflation, forcé certaines industries à réduire leur production et fait grimper les factures des services publics.

“Ce n’est qu’une autre tentative de la Russie d’utiliser le gaz comme outil géostratégique pour affaiblir les pays de l’UE et de l’OTAN”, a déclaré Simone Tagliapietra, experte en politique énergétique au groupe de réflexion Bruegel à Bruxelles.

LE PRÉSIDENT PALESTINIEN, DEVANT POUTINE, NOUS EXCLUT COMME MÉDIATEUR DE PAIX AU MOYEN-ORIENT PENDANT LE DISCOURS

La Russie “tentait la Turquie de devenir une plaque tournante énergétique – un objectif stratégique de longue date du pays – tout en essayant de créer de nouvelles divisions entre les pays européens”, a déclaré l’analyste, ajoutant que la stratégie de Poutine n’était pas susceptible de réussir.

Un jour plus tôt, l’Allemagne avait rejeté la proposition de Poutine d’augmenter les flux de gaz vers l’Europe via une liaison du gazoduc Nord Stream 2 sous la mer Baltique – un gazoduc qui n’a jamais été opérationnel. Moscou a coupé le gazoduc parallèle Nord Stream 1 en raison de problèmes techniques.

Le dirigeant russe a d’abord exprimé la proposition mercredi, affirmant que la Russie pourrait augmenter le volume de ses exportations de gaz vers la Turquie via le gazoduc de la mer Noire.

“Nous pourrions (…) établir les principales voies d’approvisionnement de notre carburant, de notre gaz naturel vers l’Europe via la Turquie, créant en Turquie le plus grand hub gazier d’Europe — si, bien sûr, nos partenaires s’y intéressent”, a déclaré Poutine. lors d’un forum sur l’énergie à Moscou.

Jeudi, il a déclaré que le hub pourrait aider à réguler les prix “exorbitants”. “Nous pourrions facilement réguler (les prix) à un niveau de marché normal, sans aucune connotation politique”, a déclaré Poutine.

“Poutine est dans une situation désespérée. Nord Stream 1 et 2 ne sont pas opérationnels et il est peu probable qu’ils le soient avant longtemps”, a déclaré Mehmet Ogutcu, président du London Energy Club. “L’Europe a clairement indiqué qu’elle ne s’engagerait pas (avec la Russie) tant que la guerre en Ukraine se poursuivrait.”

“La Turquie reste la seule option de Poutine”, a-t-il déclaré.

Ogutcu a déclaré que la Turquie était susceptible de faire preuve de prudence, craignant d’accroître encore sa dépendance vis-à-vis de la Russie.

ERDOGAN DE TURQUIE SUGGÈRE À LA SUÈDE ET À LA FINLANDE DE REJOINDRE L’OTAN À DES MOMENTS DIFFÉRENTS

“Il y a un équilibre délicat (de la part de la Turquie). Si la balance penche trop vers la Russie, cela nuira aux relations (d’Ankara) avec l’Occident”, a déclaré Ogutcu.

Erdogan n’a pas commenté publiquement la proposition, mais le porte-parole de Poutine, Dimitri Peskov, a déclaré que la Turquie avait réagi positivement à l’idée. Les responsables du bureau d’Erdogan n’ont pas pu être joints dans l’immédiat pour commenter.

L’agence de presse publique turque a cependant cité le ministre turc de l’Énergie, Fatih Donmez, disant mercredi qu’il était “trop ​​​​tôt pour évaluer” la proposition.

“Techniquement, c’est possible”, a déclaré Donmez, cité par l’agence Anadolu, aux journalistes lors du même forum sur l’énergie à Moscou. “Pour de tels projets internationaux, une évaluation technique, commerciale et juridique et des études de faisabilité doivent être menées.”

LA SUÈDE LÈVE L’EMBARGO SUR LES ARMES CONTRE LA TURQUIE ET ​​SE PROCHE DE DEVENIR MEMBRE DE L’OTAN

La Turquie, membre de l’OTAN, qui dépend de la Russie pour ses besoins énergétiques et son tourisme, a critiqué les actions de Moscou en Ukraine mais n’a pas adhéré aux sanctions américaines et européennes contre la Russie. Il a maintenu ses liens étroits avec Moscou et Kyiv et se positionne comme un médiateur entre les deux. Ankara a récemment aidé à négocier des accords clés qui ont permis à l’Ukraine de reprendre ses exportations de céréales et ont conduit à un échange de prisonniers entre l’Ukraine et la Russie.

Bien que la Russie transporte toujours du gaz vers l’Europe via l’Ukraine, la quantité a chuté de façon drastique avec les deux gazoducs de la Baltique hors service.

Le gazoduc Nord Stream 2 n’a jamais été mis en service car l’Allemagne a bloqué son exploitation juste avant que la Russie ne lance son invasion de l’Ukraine le 24 février.