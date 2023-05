La RUSSIE a exprimé aujourd’hui sa crainte que les missiles Storm Shadow fournis par les Britanniques puissent contourner les défenses de Vladimir Poutine et conduire à une nouvelle escalade de la guerre.

Un expert militaire a averti que les missiles à longue portée doivent être pris au sérieux, bien que les défenses aériennes russes aient intercepté Storm Shadow en Syrie.

Les missiles dévastateurs peuvent parcourir jusqu’à 600 mph et exploser des cibles jusqu’à 350 miles Crédit : AFP

Les missiles Storm Shadow attachés sous le ventre d’un Tornado de la RAF

Alexei Leonkov a déclaré que le missile dévastateur « constituait une menace » en raison de sa capacité à voler « pas en ligne droite ».

Et il a affirmé qu’il pourrait être déployé depuis l’extérieur de l’Ukraine après que le secrétaire britannique à la Défense, Ben Wallace, a confirmé le déploiement des missiles aujourd’hui.

M. Wallace a déclaré que les missiles à longue portée permettront à l’Ukraine de repousser davantage les forces de Vladimir Poutine en Russie.

« Le don de ces systèmes d’armes donne à l’Ukraine la meilleure chance de se défendre contre la brutalité continue de la Russie », a déclaré M. Wallace.

« L’Ukraine a le droit de pouvoir se défendre. »

Mais des experts en roquettes et en artillerie en Russie ont émis des avertissements sur la destruction potentielle que ces missiles pourraient causer.

« Storm Shadow constitue une menace sérieuse pour notre armée et le pays, car ce missile peut contourner la zone de défense aérienne et les actions des avions radar à longue portée », a averti le Dr Konstantin Sivkov, vice-président de l’Académie russe des sciences des fusées et de l’artillerie. .

Le commentateur militaire, le colonel Yuri Knutov, a exhorté l’armée russe à localiser les entrepôts de Storm Shadow en Ukraine – et à les détruire avant qu’ils ne soient utilisés.

Il a affirmé qu’ils seraient déployés par des « spécialistes ennemis » dotés d’une expertise technique qui devraient également être détruits.

Le colonel faucon de guerre Igor Korotchenko, rédacteur en chef du magazine russe Défense nationale, a déclaré que l’Ukraine utiliserait les missiles pour frapper les villes russes malgré les promesses de ne pas le faire.

« Ne vous faites pas d’illusions – l’Occident est prêt à fournir à l’Ukraine tout sauf des armes nucléaires, et Kiev ne tiendra pas ses promesses et utilisera ces missiles pour frapper des villes russes », a-t-il déclaré.

Les missiles de croisière à lancement aérien Storm Shadow peuvent parcourir jusqu’à 600 mph et exploser des cibles jusqu’à 350 miles.

Cela signifie que les armes pourraient atteindre une cible à portée maximale en seulement 35 minutes – parcourant près de la moitié de la longueur du Royaume-Uni.

Les responsables militaires américains ont décrit le missile comme « un véritable changeur de jeu du point de vue de la portée ».

Le missile coûte 790 000 £ et dispose de systèmes de guidage embarqués pour aider à rechercher les ennemis.

Ils sont conçus pour atteindre des cibles statiques bien défendues telles que des installations, des bunkers et des ponts.

Mais Dmitry Belik, un député de Sébastopol occupé, a déclaré que Storm Shadow ne serait pas une « arme miracle » pour l’Ukraine.

L’armée russe « renforçait son bouclier et, bien sûr, prépare une capacité de réponse à plus longue portée », a-t-il déclaré.

M. Wallace a également souligné que ce n’est qu’en raison des actions de la Russie qui ont conduit au déploiement des Storm Shadows.

Et il a souligné que les missiles ne pouvaient pas être comparés aux armes dévastatrices utilisées par Poutine.

« Ces systèmes ne sont même pas dans la même ligue que le missile hypersonique russe AS-24 killjoy » ou « même le missile de croisière Kalibr d’une portée de plus de 2 000 kilomètres ».

Mais malgré les craintes de la Russie concernant les missiles dévastateurs Storm Shadow – Vadim Kozyulin, de l’Académie diplomatique du ministère russe des Affaires étrangères, a déclaré : « Le succès avec lequel l’ennemi pourra utiliser ces missiles n’est pas encore très clair.

« En principe, le [Ukrainians] peut utiliser Storm Shadow pour frapper des installations militaires, des routes logistiques et détruire des infrastructures énergétiques », a-t-il ajouté.

Kozyulin a souligné que le bureau de Zelensky a assuré la Grande-Bretagne qu’aucune frappe ne serait menée sur le territoire russe, mais pense que l’armée ukrainienne attaquera la Crimée et les nouvelles régions de la Fédération de Russie.

Il a souligné : « L’Ukraine se prépare en effet à une contre-attaque et à des frappes contre la Crimée, et nous devons prendre cela au sérieux.

Pourtant, « nous sommes capables de résister à Storm Shadow – nos systèmes de défense aérienne sont prêts à relever de tels défis », a-t-il ajouté.

La Grande-Bretagne aurait reçu des assurances de Kiev que ces missiles ne seraient utilisés qu’en Ukraine.

Ils ne seront pas utilisés pour frapper des cibles à l’intérieur de la Russie – ce qui pourrait attiser davantage les tensions entre Poutine et l’Occident.

