Poutine dit qu’un missile déclenchera “des centaines” d’ogives dans un message clair sur la dissuasion nucléaire

Vendredi, le président russe Vladimir Poutine a de nouveau attiré l’attention de la communauté internationale en avertissant que si un seul missile pénétrait sur le territoire russe, “des centaines” d’ogives répondraient.

“Je vous assure qu’après que le système d’alerte précoce a reçu le signal d’une attaque au missile, des centaines de nos missiles sont en l’air”, a-t-il déclaré lors d’un sommet au Kirghizistan, a rapporté le média russe RIA. “Il est impossible de les arrêter.”

“Il ne restera plus rien de l’ennemi, car il est impossible d’intercepter une centaine de missiles. C’est bien sûr un moyen de dissuasion – un moyen de dissuasion sérieux”, a-t-il ajouté.

L’UKRAINE NOUS APPELLE À SOUTENIR LE TRIBUNAL POUR JUGER LE KREMLIN POUR CRIMES DE GUERRE

Poutine a fait la une des journaux après avoir semblé suggérer qu’il pourrait apporter des modifications à la doctrine de dissuasion nucléaire de la Russie en employant une politique de première frappe, qu’il a qualifiée de “frappe de désarmement” – une stratégie qui, selon lui, est motivée par la politique de dissuasion actuelle des États-Unis.

La Russie a déjà intégré cette stratégie dans sa doctrine nucléaire.

Washington a une politique qui lui permet d’utiliser une arme nucléaire, non seulement en représailles à une attaque nucléaire, mais aussi en réponse à des menaces non nucléaires – tout comme Moscou, a expliqué l’expert russe et ancien officier du renseignement de la DIA pour la doctrine et la stratégie russes. , Rebekah Koffler.

“Ce qu’il s’agissait, du point de vue du renseignement, est un” message stratégique “”, a-t-elle déclaré, ajoutant que les commentaires de Poutine signalaient que “la Russie pourrait utiliser des armes nucléaires en Ukraine si les États-Unis et l’OTAN continuent de fournir des armes à l’Ukraine – en particulier celles que l’Ukraine peut utiliser pour frapper profondément en Russie proprement dite.”

Les commentaires de Poutine interviennent quelques jours seulement après que trois frappes de drones distinctes ont frappé des bases à des centaines de kilomètres à l’intérieur des frontières de la Russie – une attaque que Moscou a carrément imputée à l’Ukraine.

“Sur la base de la doctrine russe existante, la Russie peut répondre par des frappes nucléaires, car la base aérienne d’Engels abrite des bombardiers à capacité nucléaire, qui sont considérés comme des atouts stratégiques, dignes d’être défendus avec des armes nucléaires”, a expliqué Koffler.

POUTINE TIENT UNE RÉUNION DU CONSEIL SUR LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE APRÈS 3 “EXPLOSIONS” DE BASE AÉRIENNE

Kiev n’a pas accepté la responsabilité des frappes, mais les attaques à l’extérieur des frontières de l’Ukraine, où une guerre brutale fait rage depuis plus de neuf mois, ont mis en alerte les hauts responsables de la défense cette semaine.

“C’est une guerre terrible en Ukraine. C’est aussi une guerre qui peut devenir une guerre à part entière qui se transforme en une guerre majeure entre l’OTAN et la Russie”, a déclaré vendredi le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg.

“Il ne fait aucun doute qu’une guerre à part entière est une possibilité”, a-t-il ajouté, notant que l’OTAN faisait tout son possible pour empêcher cela.

Vendredi, le secrétaire à la Défense, Lloyd Austin, a accusé Poutine de se livrer à des “débats nucléaires profondément irresponsables” et a déclaré que les États-Unis “se tiennent prêts à négocier de nouveaux accords de contrôle des armements avec des partenaires opérant de bonne foi”.

Koffler a averti que la seule rhétorique des principales puissances nucléaires pourrait aggraver la guerre en Ukraine.

“Il ne fait aucun doute que la Russie et les États-Unis gravissent une échelle d’escalade en Ukraine, ce qui pourrait aboutir à l’utilisation d’armes nucléaires par Poutine”, a-t-elle déclaré à Fox News Digital. “Aucune des parties ne veut se retrouver dans un conflit direct, mais elles gravissent cette échelle sans le vouloir en raison de l’incompréhension de la posture de l’autre.”

“Les deux parties parient que l’autre clignotera en premier”, a-t-elle ajouté.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.