Poutine dit que les rebelles feront face à une « châtiment inévitable »

Le président russe Vladimir Poutine a déclaré qu’une « mutinerie armée » des forces mercenaires de Wagner est une trahison, avertissant que quiconque prend les armes contre l’armée russe fera face à une « sanction inévitable ».

Dans une allocution télévisée d’urgence, Poutine a déclaré qu’il ferait tout pour protéger la Russie et qu’une « action décisive » serait prise pour stabiliser la situation à Rostov-sur-le-Don, une ville du sud où le chef de Wagner Yevgeny Prigozhin a déclaré que ses forces avaient pris le contrôle de toutes les installations militaires.

Poutine a décrit les actions des mutins comme un « coup de poignard dans le dos ».

« Tous ceux qui ont préparé la rébellion subiront un châtiment inévitable. Les forces armées et d’autres agences gouvernementales ont reçu les ordres nécessaires », a-t-il déclaré.

Il a exhorté « ceux qui sont entraînés dans ce crime à ne pas commettre d’erreur unique, fatale et tragique, à faire le seul bon choix – cesser de participer à des actes criminels ».

Poutine a condamné la rébellion à un moment où la Russie « livrait la bataille la plus dure pour son avenir » avec sa guerre en Ukraine.

« Toute la machine militaire, économique et d’information de l’Occident est menée contre nous », a-t-il déclaré.

« Cette bataille, alors que se décide le sort de notre peuple, exige l’unification de toutes les forces, l’unité, la consolidation et la responsabilité. » Une rébellion armée à un moment comme celui-ci est « un coup porté à la Russie, à son peuple », a déclaré le président.

«Ceux qui ont comploté et organisé une rébellion armée, qui ont levé les armes contre ses compagnons d’armes, ont trahi la Russie. Et ils en répondront », a déclaré Poutine.

Le ministère russe de la Défense a déclaré que les combattants de Wagner avaient été « trompés dans l’aventure criminelle et la rébellion armée » par Prigozhin, le chef du groupe de mercenaires.

Dans une déclaration diffusée dans les médias publics, le ministère a déclaré que de nombreux membres de Wagner « avaient déjà réalisé leur erreur » et souhaitaient maintenant l’aide des autorités pour pouvoir « retourner en toute sécurité » dans leurs bases permanentes.

Les autorités de Moscou et des environs ont déclaré l’état d’urgence antiterroriste dans le contexte du soulèvement armé.

« Afin de prévenir d’éventuels attentats terroristes dans la ville et la région de Moscou, un régime d’opérations antiterroristes a été mis en place », a annoncé samedi matin le Comité national antiterroriste russe.

La sécurité a été renforcée à Moscou. La région de Voronej, dans le sud-ouest de la Russie, qui borde l’Ukraine, a également déclaré ce type d’état d’urgence.

L’état d’urgence antiterroriste permet aux autorités russes de renforcer les contrôles et de faciliter l’arrestation de citoyens. Les appels téléphoniques peuvent également être écoutés plus fréquemment. Cependant, il était initialement difficile de savoir quelles mesures concrètes devaient être prises à Moscou et à Voronej.

Plus tôt samedi, le maire de Moscou, Sergueï Sobianine, avait déjà annoncé des « mesures anti-terroristes ». Dans la capitale russe, qui compte plus de 13 millions d’habitants, des contrôles routiers accrus avaient déjà été introduits dans les rues. Pendant la nuit, des véhicules militaires circulaient également dans le centre-ville.

avec AP et DPA