Le président russe Vladimir Poutine s’est adressé à son pays lundi pour la première fois depuis la fin d’une mutinerie de courte durée des troupes mercenaires wagnériennes dirigées par Yevgeny Prigozhin au cours du week-end.

Dans un bref discours, Poutine a déclaré que les mutins « ont trahi le pays, leur peuple et ceux qu’ils ont entraînés dans cette affaire ».

« Les ennemis de la Russie voulaient, les nazis à Kiev et leurs sponsors occidentaux et divers traîtres assortis, voulaient un bain de sang. Ils voulaient que les soldats russes s’entre-tuent. Ils voulaient que des civils et des militaires pacifiques meurent pour qu’à la fin la Russie soit vaincue, notre société est fracturée et étouffée par le sang des conflits internes », a déclaré Poutine.

Poutine s’est abstenu de mentionner Prigozhin par son nom. Plus tôt lundi, Prigozhin a défendu son insurrection de courte durée.

CHRONOLOGIE DE L’AFFRONTEMENT DU GROUPE DE MERCENAIRES WAGNER QUI TIRE LA RUSSIE DE POUTINE

Le dirigeant de Wagner a déclaré qu’il ne cherchait pas à organiser un coup d’État mais agissait pour empêcher la destruction de sa société militaire privée, qui a joué un rôle clé dans la guerre en Ukraine.

« Nous avons commencé notre marche à cause d’une injustice », a-t-il déclaré dans un communiqué de 11 minutes, ne donnant aucun détail sur l’endroit où il se trouvait ni sur ses plans.

Le discours de Poutine a montré que le despote tentait de projeter sa force sur la nation après l’un des défis les plus importants à son leadership après plus de deux décennies et demie au pouvoir.

Poutine a déclaré que la plupart des troupes de Wagner étaient également des patriotes russes « fidèles à leur État » et a remercié ceux qui n’ont pas participé à la mutinerie.

BIDEN FAIT LES PREMIERS COMMENTAIRES PUBLICS SUR LA RÉVOLTE DE WAGNER EN RUSSIE: « NOUS N’AVONS RIEN À VOIR »

Les troupes de Wagner, a-t-il dit, étaient « utilisées (dans l’obscurité) et dirigées contre leurs frères d’armes ».

« C’est pourquoi, dès le début, des mesures ont été prises pour éviter l’effusion de sang », a déclaré Poutine. « Nous voulions aussi donner une chance à ceux qui ont commis une erreur de comprendre que leurs actions sont rejetées par cette société et que leurs actions auraient eu des conséquences destructrices pour la Russie, ils ont été entraînés dans un complot. »

Poutine a proposé aux troupes de Wagner de poursuivre leur service en Russie en signant un contrat avec le ministère de la Défense ou de retourner dans leurs familles.

« La promesse que j’ai faite sera tenue. Je le répète, le choix vous appartient », a-t-il déclaré.

La querelle entre le chef du groupe Wagner et les hauts gradés de l’armée russe s’est aggravée tout au long de la guerre, se transformant en mutinerie ce week-end lorsque des mercenaires ont quitté l’Ukraine pour s’emparer d’un quartier général militaire dans une ville du sud de la Russie. Ils ont roulé apparemment sans opposition sur des centaines de kilomètres en direction de Moscou avant de faire demi-tour après moins de 24 heures samedi.

BIDEN ADMIN DIT QU’IL NE SAIT PAS OÙ SE TROUVE LE CHEF DU GROUPE WAGNER, YEVGENY PRIGOZHIN, APRÈS UNE MUTINERIE DE COURTE VIE

Le Kremlin a déclaré qu’il avait conclu un accord pour que Prigozhin se rende en Biélorussie et reçoive l’amnistie, avec ses soldats. Il n’y a eu aucune confirmation de son sort lundi, bien qu’une chaîne d’information russe populaire sur Telegram ait rapporté qu’il se trouvait dans un hôtel de la capitale biélorusse, Minsk.

Prigozhin s’est moqué de l’armée russe lundi, qualifiant sa marche de « classe de maître » sur la façon dont elle aurait dû mener l’invasion de l’Ukraine en février 2022. Il s’est également moqué de l’armée pour ne pas avoir protégé la Russie, soulignant les failles de sécurité qui ont permis à Wagner de parcourir 500 milles vers Moscou sans rencontrer de résistance.

La déclaration optimiste n’a pas précisé ce qui arriverait finalement à Prigozhin et à ses forces dans le cadre de l’accord prétendument négocié par le président biélorusse Alexandre Loukachenko.

Bien que la mutinerie ait été brève, elle n’a pas été sans effusion de sang. Les médias russes ont rapporté que plusieurs hélicoptères militaires et un avion de communication ont été abattus par les forces de Wagner, tuant au moins 15 personnes. Prigozhin a exprimé ses regrets d’avoir attaqué l’avion mais a déclaré qu’ils bombardaient ses convois.

Les médias russes ont rapporté qu’une affaire pénale contre Prigozhin n’a pas été close, malgré les déclarations antérieures du Kremlin, et certains législateurs russes ont réclamé sa tête.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.