Poutine dit que les frappes de drones ukrainiens sur Moscou visent à effrayer et à provoquer la Russie

Le président Poutine a accusé l’Ukraine d’avoir tenté d’effrayer et de provoquer la Russie par le biais de sa plus grande frappe de drones sur Moscou.

La Russie affirme avoir abattu ou détourné huit drones ciblant des zones civiles.

Bien qu’un assistant présidentiel ukrainien ait nié toute implication directe dans l’attaque, il exprime sa joie de voir les événements se dérouler et anticipe d’autres attaques à l’avenir.

Le président Vladimir Poutine a déclaré mardi que la plus grande frappe de drone jamais menée par l’Ukraine sur Moscou était une tentative d’effrayer et de provoquer la Russie, et que les défenses aériennes autour de la capitale seraient renforcées.

La Russie a déclaré que huit drones ont ciblé des zones civiles de Moscou et de la région de Moscou – avec une population de plus de 21 millions d’habitants – dans les premières heures de mardi, mais ont été soit abattus, soit détournés avec des brouilleurs électroniques spéciaux.

Poutine a présenté l’assaut, qui a amené la guerre de 15 mois en Ukraine au cœur de la Russie, comme une réponse terroriste après que la Russie a frappé le quartier général du renseignement militaire ukrainien il y a plusieurs jours.

L’Ukraine, a déclaré Poutine, avait choisi la voie consistant à tenter « d’intimider la Russie, les citoyens russes et d’attaquer des bâtiments résidentiels ».

« C’est clairement un signe d’activité terroriste », a-t-il déclaré.

Les défenses aériennes autour de Moscou – qui, en tant que capitale de la plus grande puissance nucléaire du monde, est déjà protégée par un vaste système d’alerte précoce – seraient renforcées, a-t-il déclaré.

Un assistant présidentiel ukrainien a nié que Kiev était directement impliqué dans l’attaque de Moscou, mais a déclaré que l’Ukraine appréciait de regarder les événements et prévoyait d’autres événements à venir.

« Bien sûr, nous sommes ravis d’observer et de prévoir une augmentation du nombre d’attaques. Mais bien sûr, nous n’avons rien à voir directement avec cela », a déclaré le conseiller présidentiel ukrainien Mykhailo Podolyak.

Il y a peu de signes de paix dans l’une des guerres les plus meurtrières en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale, et Moscou a averti à plusieurs reprises que l’Occident intensifiait la guerre en fournissant à Kiev tant d’armes.

Moscou attaqué

Les attaques de drones au plus profond de la Russie se sont intensifiées ces dernières semaines avec des frappes sur des oléoducs et même sur le Kremlin au début du mois. L’Ukraine a nié l’attaque du Kremlin, mais le New York Times a rapporté que les services de renseignement américains pensaient que Kiev était responsable.

Des débris de drones ont frappé certaines des zones les plus prestigieuses de Moscou, notamment Leninsky Prospekt, une grande avenue conçue sous Josef Staline, et la zone de l’ouest de Moscou où l’élite russe – y compris Poutine – a ses résidences.

Des habitants du sud-ouest de Moscou ont déclaré avoir entendu de fortes détonations vers 02h00-03h00 GMT, suivies d’une odeur d’essence. Certains ont filmé un drone abattu et un panache de fumée s’élevant au-dessus de l’horizon de Moscou.

Le maire de Moscou, Sergueï Sobianine, a déclaré que deux personnes avaient été blessées, dont une hospitalisée, lors de l’attaque tôt le matin. Les aéroports de Moscou sont restés ouverts. Aucun décès n’a été signalé.

La Russie en guerre

Jusqu’à présent, Poutine a maintenu la guerre en Ukraine loin de Moscou, où la vie s’est poursuivie relativement normalement malgré la plus grande rupture des liens de la Russie avec l’Occident depuis la crise des missiles de Cuba en 1962.

La Russie a commencé à attaquer la capitale ukrainienne avec des essaims de munitions vagabondes produites à bas prix, souvent appelées «drones kamikazes», en octobre dernier et les utilise largement lors de ses frappes aériennes régulières à travers l’Ukraine.

Les procureurs ont déclaré que des incidents se sont produits dans le district d’Odintsovsky, dans la région ouest de Moscou, où Poutine a sa résidence d’État de Novo-Ogaryovo. La région, la plus chère de Russie, est le foyer de l’élite du pays.

La télévision d’État russe a couvert calmement les attentats. De nombreux Moscovites ont continué leur vie avec le fatalisme pour lequel ils sont célèbres.

Par une chaude journée de printemps dans le centre-ville, on pouvait voir des habitants prendre des selfies devant le théâtre Bolchoï tandis que d’autres se détendaient dans des cafés et faisaient leurs courses dans les magasins de luxe bien approvisionnés de Moscou.

Poutine a présenté à plusieurs reprises le conflit en Ukraine comme une lutte contre ce qu’il dit être un Occident arrogant et agressif qui risque une guerre mondiale en soutenant l’Ukraine.

Jusqu’à présent, la guerre a été décrite par le Kremlin comme une « opération militaire spéciale ». Les États-Unis ont déclaré à plusieurs reprises qu’ils ne voulaient pas de guerre avec la Russie et ont déclaré que l’Ukraine ne devrait pas utiliser d’armes occidentales pour attaquer à l’intérieur de la Russie.

Les législateurs russes ont averti qu’il y aurait probablement plus d’attaques contre Moscou, ce qui, selon beaucoup, rendrait nécessaire de donner aux agences militaires et de sécurité des pouvoirs encore plus importants.

« Les sabotages et les attaques terroristes en Ukraine ne feront qu’augmenter », a déclaré Alexander Khinshtein, du bloc au pouvoir Russie unie.

« Il est nécessaire de renforcer radicalement les mesures de défense et de sécurité, notamment en matière de lutte contre les drones. Cela passe par l’adoption définitive des lois nécessaires. »