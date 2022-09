Poutine dit que les États-Unis et l’Occident échouent, affirme que l’avenir réside en Asie

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Mercredi, le président russe Vladimir Poutine a visé directement les États-Unis et a affirmé que son “enfer de la sanction” détruisait l’influence occidentale et consolidait l’Asie en tant que future puissance.

Dans une allocution devant les dirigeants mondiaux au Forum économique de l’Est, le chef du Kremlin a affirmé que la “domination décroissante” de Washington était la raison pour laquelle les États-Unis et leurs alliés européens avaient frappé Moscou de sanctions sévères après son invasion de l’Ukraine.

“Les pays occidentaux cherchent à préserver l’ordre mondial d’hier”, a déclaré Poutine dans un discours centré sur sa conviction que Moscou a été économiquement ciblée comme une tentative de restaurer la domination américaine au prix du succès européen, et non comme une répercussion sur sa guerre meurtrière. .

POUTINE, XI SE RENCONTRERA FACE À FACE LA SEMAINE PROCHAINE LORS DE LA PREMIÈRE RÉUNION DEPUIS LA GUERRE EN UKRAINE

“L’Europe est sur le point de jeter ses réalisations dans le renforcement de sa capacité de fabrication, la qualité de vie de sa population et la stabilité socio-économique dans la fournaise des sanctions, épuisant son potentiel, comme l’a ordonné Washington au nom de la tristement célèbre unité euro-atlantique”, Poutine a affirmé. “Cela équivaut à des sacrifices au nom de la préservation de la domination des États-Unis dans les affaires mondiales.”

Le discours de Poutine a coïncidé avec l’annonce mercredi que lui et le président chinois Xi Jinping se rencontreront la semaine prochaine pour la première fois depuis l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

La réunion souligne les efforts de la Russie et de la Chine pour renforcer leur alliance alors que les tensions avec les États-Unis et l’Europe se sont intensifiées à cause de ce que les responsables occidentaux ont averti qu’il s’agissait d’une montée de l’autoritarisme.

Dans les semaines qui ont précédé l’invasion de l’Ukraine par la Russie, Moscou et Pékin ont déclaré que les deux pays n’avaient “aucune limite” à leur partenariat et se sont depuis livrés à des jeux de guerre et ont renégocié des accords gaziers pour réduire la dépendance au dollar et à l’euro.

ERDOGAN EN TURQUIE DIT QUE WEST UTILISE DES TACTIQUES “PROVOCATIVES” CONTRE LA RUSSIE

“C’est sous nos yeux que le dollar, l’euro et la livre sterling ont perdu confiance en tant que monnaies appropriées pour effectuer des transactions, stocker des réserves et libeller des actifs”, a déclaré Poutine mercredi. “Nous prenons des mesures pour nous débarrasser de cette dépendance vis-à-vis de devises étrangères peu fiables et compromises.”

Le rouble vaut toujours moins de 0,02 dollar bien qu’il se soit légèrement renforcé depuis avant l’invasion russe en février, tandis que le dollar américain vaut près de sept yuans chinois.

Les responsables de la défense ont déclaré que les sanctions internationales avaient commencé à jouer un rôle dans la capacité de la Russie à financer et à réapprovisionner ses troupes en Ukraine et des rapports suggèrent que Poutine pourrait se tourner vers des partenaires internationaux pour obtenir de l’aide.

CLIQUEZ POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

“Des changements irréversibles et même tectoniques ont eu lieu dans les relations internationales”, a déclaré Poutine. “Le rôle des pays et régions du monde dynamiques et prometteurs, principalement la région Asie-Pacifique, s’est considérablement accru.”

Des responsables chinois et indiens étaient présents au forum de mercredi.

La Maison Blanche n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Fox News.