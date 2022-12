Poutine dit que les armes nucléaires sont un outil de dissuasion en Ukraine

Kyiv, Ukraine –

Le président russe Vladimir Poutine a salué mercredi l’annexion des territoires ukrainiens comme une réalisation majeure et a déclaré que les armes nucléaires de son pays servaient d’outil de dissuasion dans la guerre que le Kremlin appelle une “opération militaire spéciale”.

S’adressant aux membres du Conseil présidentiel des droits de l’homme, Poutine a décrit les gains de terres comme “un résultat significatif pour la Russie”, notant que “la mer d’Azov est devenue la mer intérieure de la Russie”. Il a ajouté que “Pierre le Grand s’est battu pour avoir accès à la mer d’Azov”.

La Russie s’est emparée de larges étendues du sud de l’Ukraine dans les premiers jours de son invasion de l’Ukraine et a capturé le port clé de la mer d’Azov, Marioupol, en mai, après un siège de près de trois mois. Fin septembre, Poutine a illégalement annexé quatre régions d’Ukraine : Kherson et Zaporizhzhia au sud, et Donetsk et Louhansk à l’est.

Interrogé par un membre du Conseil des droits de l’homme pour s’engager à ce que la Russie ne soit pas la première à utiliser des armes nucléaires, Poutine a hésité, affirmant que la Russie ne serait pas du tout en mesure d’utiliser des armes nucléaires si elle acceptait de ne pas les utiliser en premier, puis tombait sous une frappe nucléaire.

“S’il ne l’utilise en aucun cas le premier, cela signifie qu’il ne sera pas non plus le deuxième à l’utiliser, car la possibilité de l’utiliser en cas de frappe nucléaire sur notre territoire sera fortement limitée”, a déclaré Poutine. a dit.

Poutine, qui a déclaré à plusieurs reprises que la Russie était prête à utiliser “tous les moyens disponibles” pour protéger son territoire, y compris les zones annexées de l’Ukraine, a rejeté les critiques occidentales selon lesquelles ces déclarations équivalaient à des coups de sabre nucléaires.

“Nous ne sommes pas devenus fous. Nous savons parfaitement ce que sont les armes nucléaires”, a déclaré Poutine. “Nous les avons, et ils sont plus avancés et à la pointe de la technologie que n’importe quelle autre puissance nucléaire.”

Le dirigeant russe a déclaré que les rappels de l’arsenal nucléaire de son pays n’étaient “pas un facteur provoquant une escalade des conflits, mais un facteur de dissuasion”.

Son affirmation il y a plus de deux mois selon laquelle les régions annexées appartenaient à la Russie est intervenue après que l’armée russe ait perdu du terrain face à une contre-offensive ukrainienne et a suivi des “référendums” organisés à la hâte qui ont été rejetés par l’Ukraine et ses alliés occidentaux comme une imposture.

Dans ses remarques télévisées mercredi, le dirigeant russe n’a pas évoqué les revers ou l’offensive bloquée de Moscou pour cimenter le contrôle des régions saisies.

Le mois dernier, les troupes russes se sont retirées d’une grande partie de la région de Kherson, y compris la capitale régionale, et les forces ukrainiennes ont repris la zone sur la rive ouest du Dniepr. En réponse aux récentes attaques qui ont frappé des bases aériennes au plus profond de la Russie, les responsables russes s’efforcent de renforcer les positions défensives près de la frontière du pays avec l’Ukraine.

Dans la région russe de Koursk, le gouverneur a publié des photographies de nouvelles barrières antichars en béton – connues sous le nom de “dents de dragon” – installées en plein champ. Des barrières antichars ont également été étendues dans la région russe voisine de Belgorod, tandis que des responsables ont déclaré que des “unités d’autodéfense” locales étaient en cours d’organisation.

Deux bases aériennes stratégiques russes à plus de 500 kilomètres (300 miles) de la frontière ukrainienne ont été frappées lundi par des attaques de drones. Moscou a blâmé l’Ukraine pour les frappes et a déclaré que des drones de reconnaissance modifiés de l’ère soviétique avaient été utilisés pour livrer les explosifs.

L’Ukraine ne revendique généralement pas la responsabilité d’attaques très médiatisées.

Moscou a répondu aux attaques de bases en déclenchant une vague de frappes sur le territoire ukrainien, utilisant de l’artillerie, des lance-roquettes multiples, des missiles, des chars et des mortiers pour tirer sur des bâtiments résidentiels et des infrastructures civiles, aggravant les dommages déjà causés au réseau d’alimentation électrique.

La compagnie d’électricité privée ukrainienne Ukrenergo a déclaré que les températures dans les régions orientales où elle effectuait des réparations d’urgence étaient tombées à moins 17 degrés Celsius (près de zéro degré Fahrenheit).

La défense du réseau électrique est devenue un facteur majeur de la guerre de neuf mois en Ukraine alors que la Russie réagit aux pertes de territoires capturés à l’est par des attaques contre les infrastructures.

Au cours de la longue réunion avec le Conseil russe des droits de l’homme, Poutine a évoqué la mobilisation de 300 000 réservistes qu’il a ordonnés en septembre pour renforcer les troupes combattant en Ukraine, Poutine a déclaré que jusqu’à présent, seuls 150 000 d’entre eux environ ont été déployés dans des zones de combat et le reste étaient encore en formation ailleurs.

Répondant aux allégations des médias selon lesquelles le Kremlin pourrait préparer une autre vague de mobilisation, Poutine a nié avoir de tels plans.

“Dans les conditions actuelles, cela n’a aucun sens de parler d’efforts de mobilisation supplémentaires”, a-t-il déclaré. “Il n’est pas nécessaire que le ministère de la Défense et le pays fassent cela.”

Poutine a juré que la Russie poursuivrait ses objectifs en Ukraine, que “nous nous battrons constamment pour nos intérêts”. “Nous nous protégerons par tous les moyens disponibles”, a-t-il déclaré.