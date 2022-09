Poutine dit que la Russie va continuer en Ukraine

MOSCOU –

Le président russe Vladimir Poutine a déclaré mercredi que Moscou poursuivrait son action militaire en Ukraine jusqu’à atteindre ses objectifs et s’est moqué des tentatives occidentales d’enfoncer la Russie dans un coin avec des sanctions.

Poutine a déclaré lors d’un forum économique annuel dans la ville portuaire de Vladivostok, à l’extrême est, que l’objectif principal derrière l’envoi de troupes en Ukraine était de protéger les civils dans l’est de ce pays après huit ans de combats.

“Ce n’est pas nous qui avons commencé l’action militaire, nous essayons d’y mettre fin”, a déclaré Poutine, réaffirmant son argument selon lequel il a envoyé des troupes en Ukraine pour protéger les régions séparatistes soutenues par Moscou en Ukraine, qui ont combattu les forces ukrainiennes. dans le conflit qui a éclaté en 2014 suite à l’annexion de la Crimée par la Russie.

“Toute notre action a visé à aider les personnes vivant dans le Donbass, c’est notre devoir et nous le remplirons jusqu’au bout”, a-t-il déclaré.

Poutine a affirmé que la Russie avait renforcé sa souveraineté face aux sanctions occidentales, qui, selon lui, frôlent une agression.

“La Russie a résisté à l’agression économique, financière et technologique de l’Occident”, a déclaré Poutine. “Je suis sûr que nous n’avons rien perdu et que nous ne perdrons rien. Le gain le plus important est le renforcement de notre souveraineté, c’est un résultat inévitable de ce qui se passe.”

Le dirigeant russe a reconnu que l’économie nationale se contracterait de 2 % cette année, mais a déclaré que la situation économique et financière en Russie s’est stabilisée, que l’inflation des prix à la consommation a ralenti et que le chômage est resté faible.

“Il y a eu une certaine polarisation dans le monde et à l’intérieur du pays, mais je considère cela comme une chose positive”, a-t-il ajouté. “Tout ce qui est inutile, nuisible, tout ce qui nous a empêché d’avancer sera rejeté et nous gagnerons en rythme de développement car le développement ne peut se fonder que sur la souveraineté.”

Poutine a souligné que la Russie continuera à protéger sa souveraineté face à ce qu’il a décrit comme une tentative des États-Unis et de ses alliés de préserver leur domination mondiale, affirmant que “le monde ne doit pas être fondé sur le diktat d’un pays qui se considère le représentant du tout-puissant ou même supérieur et a fondé ses politiques sur son exclusivité perçue.”

Il s’est moqué des tentatives occidentales de plafonner les prix du pétrole et du gaz russes, qualifiant l’idée de “stupide” et affirmant que la Russie aura suffisamment de clients en Asie. “La demande est si élevée sur les marchés mondiaux que nous n’aurons aucun problème à le vendre”, a-t-il déclaré.

“Une tentative de limiter les prix par des moyens administratifs n’est que délire, c’est un pur non-sens”, a déclaré Poutine, ajoutant que “cela ne fera qu’entraîner une hausse des prix”.

“S’ils essaient d’appliquer cette décision stupide, cela n’apportera rien de bon à ceux qui la prendront”, a-t-il prévenu. “Vont-ils prendre des décisions politiques en contradiction avec les contrats ? Dans ce cas, nous arrêterons simplement l’approvisionnement si cela contredit nos intérêts économiques. Nous ne fournirons ni gaz, ni pétrole, ni diesel, ni charbon.”

Poutine a noté que “ceux qui essaient de nous imposer quelque chose ne sont pas en mesure aujourd’hui de dicter leur volonté”, pointant du doigt les protestations en Occident contre la hausse des prix de l’énergie.

Il a rejeté l’argument de l’UE selon lequel la Russie utilisait l’énergie comme une arme en suspendant l’approvisionnement en gaz via le gazoduc Nord Stream 1 vers l’Allemagne.

Poutine a réaffirmé l’argument russe selon lequel les sanctions occidentales ont entravé l’entretien de la dernière turbine encore en service, forçant son arrêt.

Il a répété que Moscou était prête à “appuyer sur le bouton” et à commencer à pomper du gaz “dès demain” via le Nord Stream 2, qui a été mis en attente par les autorités allemandes.

Commentant les dizaines de médias critiques contraints de fermer après le début de la campagne militaire en Ukraine à la suite de l’adoption d’une nouvelle loi criminalisant tout reportage sur une action militaire qui diffère de la ligne officielle, Poutine a déclaré que leurs journalistes étaient heureux de partir le pays.

“Ils travaillaient toujours contre notre pays pendant qu’ils étaient ici, et maintenant ils ont déménagé avec joie”, a-t-il déclaré.

Le principal journal indépendant de Russie, Novaya Gazeta, faisait partie des médias qui ont été contraints de fermer sous la pression officielle. Lundi, un tribunal de Moscou a confirmé une requête des autorités russes visant à révoquer sa licence.

Dmitry Muratov, rédacteur en chef du journal lauréat du prix Nobel de la paix, a qualifié lundi la décision de “politique” et de “n’ayant pas la moindre base légale”.

Poutine a cherché à mépriser le prix de Muratov, le décrivant comme étant politiquement motivé et, dans un coup de coude, l’a comparé au prix Nobel de la paix décerné à Barack Obama alors qu’il était président des États-Unis.

« Nous avions des relations professionnelles avec le président Obama, mais pourquoi lui ont-ils décerné le prix Nobel ? dit Poutine. “Qu’a-t-il fait pour aider à protéger la paix ? Je veux dire des opérations militaires dans certaines régions du monde que le président a menées.”

Commentant la décision de l’Union européenne de rendre plus difficile l’entrée des citoyens russes dans le bloc des 27 nations, Poutine a déclaré que la Russie ne répondrait pas en nature et continuerait d’accueillir les visiteurs.

“Nous n’allons pas interrompre les contacts, et ceux qui le font, ils s’isolent et pas nous”, a-t-il déclaré.