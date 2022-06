Poutine dit que la Russie redirige le commerce vers la Chine et l’Inde

“Nous sommes activement engagés dans la réorientation de nos flux commerciaux et de nos contacts économiques étrangers vers des partenaires internationaux fiables, principalement les pays BRICS”, a déclaré Poutine dans son discours d’ouverture vidéo aux participants du sommet virtuel BRICS.

L’acronyme « BRICS » fait référence à un regroupement informel des cinq économies en développement.

Selon Poutine, le commerce entre la Russie et les pays BRICS a augmenté de 38 % et a atteint 45 milliards de dollars au cours des trois premiers mois de l’année.

“Les contacts entre les milieux d’affaires russes et la communauté des affaires des pays BRICS se sont intensifiés”, a déclaré Poutine. “Par exemple, des négociations sont en cours pour ouvrir des chaînes de magasins indiennes en Russie [and to] augmenter la part des voitures, des équipements et du matériel chinois sur notre marché.”