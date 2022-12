Poutine dit que la Russie pourrait adopter le concept américain de frappe préventive

MOSCOU – Le président russe Vladimir Poutine a déclaré vendredi que Moscou pourrait adopter ce qu’il a décrit comme un concept américain d’utilisation de frappes militaires préventives, notant qu’il a les armes pour faire le travail, dans une déclaration franche au milieu des tensions croissantes entre la Russie et l’OTAN à propos de l’Ukraine.

“Si l’adversaire potentiel croit qu’il peut utiliser la théorie d’une frappe préventive et que nous ne le faisons pas, cela nous fait réfléchir aux menaces posées par de telles idées dans la posture défensive d’autres pays”, a-t-il déclaré.

À Washington, les conseillers du président Joe Biden ont considéré les commentaires de Poutine comme des “cliquetis de sabre” et un autre avertissement voilé qu’il pourrait déployer une arme nucléaire tactique, selon un responsable américain qui n’était pas autorisé à commenter et a parlé sous couvert d’anonymat.

Poutine a été interrogé mercredi lors d’une conférence du Kremlin si la Russie pouvait s’engager à renoncer à une première frappe et a répondu qu’une telle obligation pourrait empêcher la Russie d’exploiter son arsenal nucléaire même si elle subissait une attaque nucléaire.

“S’il ne l’utilise en aucun cas le premier, cela signifie qu’il ne sera pas non plus le deuxième à l’utiliser, car la possibilité de l’utiliser en cas de frappe nucléaire sur notre territoire sera fortement limitée”, a-t-il ajouté. a répondu.

“Lorsque le système d’alerte précoce reçoit un signal concernant une attaque de missile, nous lançons des centaines de missiles impossibles à arrêter”, a-t-il déclaré en souriant. « Les ogives de missiles ennemis atteindraient inévitablement le territoire de la Fédération de Russie. Mais il ne resterait rien non plus de l’ennemi, car il est impossible d’intercepter des centaines de missiles. Et cela, bien sûr, est un facteur de dissuasion.