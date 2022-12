Poutine dit que la Russie pourrait adopter le concept américain de frappe préventive

MOSCOU (AP) – Le président russe Vladimir Poutine a déclaré vendredi que Moscou pourrait adopter ce qu’il a décrit comme un concept américain d’utilisation de frappes militaires préventives, notant qu’il a les armes pour faire le travail, dans une déclaration franche au milieu des tensions croissantes entre la Russie et l’OTAN à propos de l’Ukraine .

« Nous ne faisons que réfléchir. Ils n’ont pas hésité à en parler ouvertement au cours des dernières années », a déclaré Poutine, se référant à la politique américaine, alors qu’il assistait à un sommet au Kirghizistan d’une alliance économique dominée par Moscou des nations ex-soviétiques.

Pendant des années, le Kremlin s’est dit préoccupé par les efforts américains pour développer la soi-disant capacité de frappe globale rapide conventionnelle qui envisage de frapper les cibles stratégiques d’un adversaire avec des armes conventionnelles à guidage de précision n’importe où dans le monde en une heure.

“Parlant d’une frappe de désarmement, peut-être vaut-il la peine de penser à adopter les idées développées par nos homologues américains, leurs idées pour assurer leur sécurité”, a déclaré Poutine avec un mince sourire, notant qu’une telle frappe préventive était destinée à assommer les installations de commandement.

Il a affirmé que la Russie avait déjà commandé des armes hypersoniques capables de mener une telle frappe, alors que les États-Unis ne les avaient pas encore déployées. Il a également affirmé que la Russie dispose désormais de missiles de croisière qui surpassent leurs équivalents américains.

Alors que Poutine semblait faire référence aux armes conventionnelles à guidage de précision lorsqu’il parlait d’imiter éventuellement la stratégie américaine, il a spécifiquement noté que les États-Unis n’avaient pas exclu la première utilisation d’armes nucléaires.

“Si l’adversaire potentiel croit qu’il peut utiliser la théorie d’une frappe préventive et que nous ne le faisons pas, cela nous fait réfléchir aux menaces posées par de telles idées dans la posture défensive d’autres pays”, a-t-il déclaré.

À Washington, les conseillers du président Joe Biden ont considéré les commentaires de Poutine comme des “cliquetis de sabre” et un autre avertissement voilé qu’il pourrait déployer une arme nucléaire tactique, selon un responsable américain qui n’était pas autorisé à commenter et a parlé sous couvert d’anonymat.

Le responsable a noté que la doctrine militaire russe affirmait depuis longtemps que Moscou se réservait le droit d’utiliser en premier lieu une arme nucléaire en réponse à une agression militaire à grande échelle.

John Erath, directeur principal des politiques du Centre pour le contrôle des armements et la non-prolifération, a également considéré la déclaration de Poutine comme une nouvelle tentative d’augmenter la menace nucléaire.

“Il ne dit pas tout à fait que nous allons lancer des armes nucléaires, mais il veut que le dialogue aux États-Unis et en Europe soit, ‘Plus cette guerre dure, plus la menace des armes nucléaires pourrait être utilisée'” dit Érath.

Poutine a été interrogé mercredi lors d’une conférence du Kremlin si la Russie pouvait s’engager à renoncer à une première frappe et a répondu qu’une telle obligation pourrait empêcher la Russie d’exploiter son arsenal nucléaire même si elle subissait une attaque nucléaire.

“S’il ne l’utilise en aucun cas le premier, cela signifie qu’il ne sera pas non plus le deuxième à l’utiliser, car la possibilité de l’utiliser en cas de frappe nucléaire sur notre territoire sera fortement limitée”, a-t-il ajouté. a répondu.

Il a développé cette réponse vendredi, affirmant que la doctrine nucléaire de la Russie est basée sur le concept de “lancement sur alerte”, qui envisage l’utilisation d’armes nucléaires face à une attaque nucléaire imminente repérée par ses systèmes d’alerte précoce.

“Lorsque le système d’alerte précoce reçoit un signal concernant une attaque de missile, nous lançons des centaines de missiles impossibles à arrêter”, a-t-il déclaré en souriant. « Les ogives de missiles ennemis atteindraient inévitablement le territoire de la Fédération de Russie. Mais il ne resterait rien non plus de l’ennemi, car il est impossible d’intercepter des centaines de missiles. Et cela, bien sûr, est un facteur de dissuasion.

La doctrine nucléaire de la Russie stipule que le pays peut utiliser des armes nucléaires s’il subit une frappe nucléaire ou s’il fait face à une attaque avec des armes conventionnelles qui menace « l’existence même » de l’État russe.

Depuis l’envoi de troupes russes en Ukraine en février, Poutine a déclaré à plusieurs reprises que Moscou était prêt à utiliser « tous les moyens disponibles » pour protéger son territoire et a rejeté les critiques occidentales sur le nucléaire.

“Je comprends que depuis que les armes nucléaires, les armes de destruction massive sont apparues, tout le monde – l’ensemble de l’humanité – s’inquiète de ce qui va arriver à la planète et à nous tous”, a-t-il déclaré.

Aamer Madhani à Washington y a contribué.

