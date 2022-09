Poutine dit que la Russie “ne lutte pas” pour le retour de l’Union soviétique

Le président russe Vladimir Poutine a déclaré vendredi que la Russie “ne s’efforçait pas” de recréer l’Union soviétique alors qu’il s’apprêtait à annexer quatre régions ukrainiennes occupées par Moscou lors d’une cérémonie au Kremlin.

“L’URSS n’est plus. Nous ne pouvons pas ramener le passé. Et la Russie n’en a plus besoin. Nous n’aspirons pas à cela”, a déclaré Poutine.

Il a également accusé les derniers dirigeants de l’Union soviétique de “détruire notre grand pays”.

Poutine s’exprimait lors d’une cérémonie télévisée pour officialiser l’annexion de quatre régions russes en Ukraine, où les autorités pro-Moscou ont organisé des référendums à la hâte, dénoncés par Kyiv et l’Occident comme une imposture.

Dans son discours, Poutine a également affirmé que l’Occident voulait voir la Russie comme une « colonie ».

Il a dit:

C’est par cupidité, dans le but de maintenir son pouvoir illimité. Ce sont les vraies raisons de cette guerre hybride que l’Occident nous livre… Ils veulent faire de nous une colonie.

“Ils n’ont pas du tout besoin de la Russie”, a-t-il déclaré.

“L’Occident est prêt à tout enjamber pour préserver le système néocolonial, qui lui permet de parasiter, et, en fait, de piller le monde entier”, a ajouté Poutine.

Il a affirmé qu’il était “essentiel pour eux que tous les pays abandonnent leur souveraineté aux États-Unis”.