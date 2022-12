Poutine dit que la Russie est prête à négocier sur la guerre en Ukraine

MOSCOU –

La Russie est prête à négocier avec toutes les parties impliquées dans la guerre en Ukraine, mais Kyiv et ses soutiens occidentaux ont refusé d’engager des pourparlers, a déclaré le président Vladimir Poutine dans une interview diffusée dimanche.

L’invasion de l’Ukraine par la Russie le 24 février a déclenché le conflit européen le plus meurtrier depuis la Seconde Guerre mondiale et la plus grande confrontation entre Moscou et l’Occident depuis la crise des missiles de Cuba en 1962.

Il y a, jusqu’à présent, peu de fin en vue à la guerre.

Le Kremlin dit qu’il se battra jusqu’à ce que tous ses objectifs soient atteints tandis que Kyiv dit qu’il ne se reposera pas tant que tous les soldats russes ne seront pas expulsés de tout son territoire, y compris la Crimée que la Russie a annexée en 2014.

“Nous sommes prêts à négocier avec toutes les personnes impliquées sur des solutions acceptables, mais cela dépend d’eux – ce n’est pas nous qui refusons de négocier, c’est eux”, a déclaré Poutine à la télévision d’État Rossiya 1.

Le directeur de la CIA, William Burns, a déclaré ce mois-ci que si la plupart des conflits se terminaient par des négociations, l’évaluation de la CIA était que la Russie n’était pas encore sérieuse au sujet de véritables pourparlers.

Un conseiller du président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a déclaré que Poutine devait revenir à la réalité et reconnaître que c’était la Russie qui ne voulait pas de pourparlers.

“La Russie a attaqué à elle seule l’Ukraine et tue des citoyens”, a tweeté Mykhailo Podolyak. “La Russie ne veut pas de négociations, mais essaie d’éviter toute responsabilité.”

‘PAS D’AUTRE CHOIX’

Les attaques russes incessantes contre les centrales électriques depuis octobre ont régulièrement laissé des millions d’Ukrainiens sans chauffage ni eau.

“La menace de frappes aériennes et de missiles ennemis sur des infrastructures critiques demeure sur tout le territoire ukrainien”, a déclaré l’état-major des forces armées ukrainiennes dans une mise à jour sur Facebook.

Les troupes russes ont bombardé des dizaines de villes et de positions le long de la ligne de front, a-t-il ajouté, faisant des victimes civiles dans la région méridionale de Kherson. Moscou nie qu’il cible des civils.

Poutine a déclaré que la Russie agissait dans la “bonne direction” en Ukraine parce que l’Occident, dirigé par les États-Unis, tentait de séparer la Russie.

“Je crois que nous agissons dans la bonne direction, nous défendons nos intérêts nationaux, les intérêts de nos citoyens, de notre peuple. Et nous n’avons pas d’autre choix que de protéger nos citoyens”, a déclaré Poutine.

Lorsqu’on lui a demandé si le conflit géopolitique avec l’Occident approchait d’un niveau dangereux, Poutine a répondu : “Je ne pense pas que ce soit si dangereux”.

Poutine a déclaré que l’Occident avait commencé le conflit en 2014 en renversant un président ukrainien pro-russe lors des manifestations de la révolution de Maïdan.

Peu de temps après, la Russie a annexé la Crimée et les forces séparatistes soutenues par la Russie ont commencé à se battre dans l’est de l’Ukraine.

“En fait, la chose fondamentale ici est la politique de nos adversaires géopolitiques qui vise à séparer la Russie, la Russie historique”, a déclaré Poutine.

Poutine présente ce qu’il appelle une “opération militaire spéciale” en Ukraine comme un moment décisif lorsque Moscou a finalement résisté à un bloc occidental qui, selon lui, cherche à détruire la Russie depuis l’effondrement de l’Union soviétique en 1991.

L’Ukraine et l’Occident disent que Poutine n’a aucune justification pour ce qu’ils présentent comme une guerre d’occupation de style impérial.

Poutine a décrit la Russie comme un “pays unique” et a déclaré que la grande majorité de son peuple était unie pour vouloir la défendre.

“En ce qui concerne l’essentiel – les 99,9% de nos citoyens, notre peuple qui est prêt à tout donner pour les intérêts de la patrie – il n’y a rien d’inhabituel pour moi ici”, a déclaré Poutine.

“Cela me convainc une fois de plus que la Russie est un pays unique et que nous avons un peuple exceptionnel. Cela a été confirmé tout au long de l’histoire de l’existence de la Russie.”



(Reportage supplémentaire de Pavel Polityuk à Kyiv et de David Ljunggren à Ottawa; Montage par Gareth Jones et Diane Craft)