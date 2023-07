Poutine dit que la Russie a stocké des bombes à fragmentation et qu’elle les utilisera en Ukraine s’il le faut

Le président Poutine a déclaré que la Russie disposait d’un stock de bombes à fragmentation et s’était réservé le droit de les utiliser si de telles munitions étaient déployées contre les forces russes en Ukraine.

Le président Vladimir Poutine a déclaré que la Russie disposait d’un « stock suffisant » de bombes à fragmentation et se réservait le droit de les utiliser si de telles munitions, dont il considérait l’utilisation comme un crime, étaient déployées contre les forces russes en Ukraine.

L’Ukraine a déclaré jeudi qu’elle avait reçu des bombes à fragmentation des États-Unis, son plus grand soutien militaire, qui affirme que les munitions sont nécessaires pour compenser les pénuries d’obus auxquelles sont confrontées les forces de Kiev à un moment où elles organisent une contre-offensive.

Les armes à sous-munitions sont interdites dans plus de 100 pays car elles libèrent généralement un grand nombre de bombettes plus petites qui peuvent tuer sans discernement sur une vaste zone. Certains d’entre eux échouent inévitablement à exploser et peuvent représenter un danger pendant des décennies, en particulier pour les enfants.

Kiev a déclaré qu’il utiliserait des bombes à fragmentation pour déloger les concentrations de soldats ennemis lorsqu’il tenterait de reprendre son propre territoire, mais qu’il ne les utiliserait pas sur le territoire russe.

Poutine a déclaré à la télévision d’État de Moscou qu’elle répondrait en nature si nécessaire.

« Je tiens à souligner qu’en Fédération de Russie, il existe un stock suffisant de différents types de bombes à fragmentation. Nous ne les avons pas encore utilisées. Mais bien sûr, si elles sont utilisées contre nous, nous nous réservons le droit de prendre des mesures réciproques. »

Poutine a déclaré qu’il considérait l’utilisation de bombes à fragmentation comme un crime et que la Russie n’avait jusqu’à présent pas eu besoin de les utiliser elle-même malgré ses propres problèmes de munitions dans le passé.

Human Rights Watch affirme que Moscou et Kiev ont utilisé des armes à sous-munitions. La Russie, l’Ukraine et les États-Unis n’ont pas signé la Convention sur les armes à sous-munitions, qui interdit la production, le stockage, l’utilisation et le transfert des armes.

Poutine a également déclaré à la télévision d’État qu’il ne voyait rien de mal à ce que des spécialistes russes examinent les équipements et missiles militaires occidentaux capturés, tels que les missiles Storm Shadow que la Grande-Bretagne a fournis à l’Ukraine, afin de voir s’il y avait quelque chose d’utile qui pourrait être utilisé dans le matériel militaire russe.