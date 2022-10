Poutine dit que la prochaine décennie sera “la plus dangereuse” depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale

p

La décennie à venir sera la “plus dangereuse” pour le monde depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, a prédit jeudi le président russe Vladimir Poutine.

La Russie a continué d’intensifier son invasion de l’Ukraine, et Poutine a également intensifié sa rhétorique nucléaire, faisant craindre qu’il ne puisse déployer une arme nucléaire tactique. Poutine a déclaré lors d’une réunion annuelle du Valdai Discussion Club que la situation mondiale actuelle est “dans une certaine mesure révolutionnaire”, selon l’Agence France-Presse.

“Ahead est probablement la décennie la plus dangereuse, la plus imprévisible et en même temps la plus importante depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale”, a déclaré Poutine.

La déclaration de Poutine intervient moins d’un jour après son armée achevé plusieurs missiles balistiques intercontinentaux (ICBM) mercredi. La Russie a testé des missiles à lancement terrestre, aérien et sous-marin dans le cadre de l’exercice “Grom”. Chacun des missiles était capable de transporter une tête nucléaire.

EXPLICATEUR : LES BOMBES SALES SONT DES DISPOSITIFS UTILISÉS POUR CRÉER LA PEUR ET LA PANIQUE, CAUSANT EN RÉALITÉ PEU DE MORTS

Les responsables russes ont également accusé l’Ukraine de prévoir d’utiliser une “bombe sale” à l’intérieur de ses propres frontières, une affirmation que l’Ukraine et les alliés occidentaux ont rejetée comme une excuse pour Poutine pour aggraver davantage le conflit.

Une bombe sale est un engin explosif conventionnel qui a été combiné avec des matières radioactives pour entacher sa zone d’atterrissage.

“Nous considérerons l’utilisation de la bombe sale par le régime de Kyiv comme un acte de terrorisme nucléaire”, aurait déclaré l’ambassadeur russe à l’ONU, Vassily Nebenzia, au secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, et au Conseil de sécurité dans une lettre.

Les États-Unis, la France et le Royaume-Uni ont publié une déclaration rejetant les accusations peu de temps après, les qualifiant de “transparentes fausses”.

“Le monde verrait à travers toute tentative d’utiliser cette allégation comme prétexte à une escalade”, ont écrit les trois pays dans un communiqué conjoint. “Nous rejetons en outre tout prétexte d’escalade par la Russie.”

Brick. Le général Pat Ryder a déclaré aux journalistes que les essais de missiles de la Russie mercredi étaient de routine et avaient été programmés de longue date, mais a condamné la rhétorique de la Russie comme “imprudente”.

“Comme nous l’avons déjà souligné, il s’agit d’un exercice annuel de routine de la Russie”, a déclaré Ryder. “A cet égard, la Russie respecte ses obligations de maîtrise des armements, sa transparence, ses engagements de notifications.