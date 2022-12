Poutine dit que la lutte contre l’Ukraine prend plus de temps que prévu

KYIV, Ukraine (AP) – Le président russe Vladimir Poutine a reconnu mercredi que son “opération militaire spéciale” en Ukraine prenait plus de temps que prévu, mais a salué la prise du territoire de son voisin comme une réalisation majeure et a déclaré que les armes nucléaires de son pays dissuadaient l’escalade de la crise. conflit.

“Bien sûr, cela pourrait être un long processus”, a déclaré Poutine à propos de la guerre de plus de 9 mois qui a commencé avec l’invasion de la Russie le 24 février et a déplacé des millions de leurs maisons et tué et blessé des dizaines de milliers. Malgré sa longueur, il n’a montré aucun signe de relâchement, jurant de “se battre constamment pour nos intérêts” et de “se protéger par tous les moyens disponibles”. Il a réitéré son affirmation selon laquelle il n’avait pas d’autre choix que d’envoyer des troupes, affirmant que pendant des années, la réponse de l’Occident aux exigences de sécurité de la Russie n’avait été “que crachée au visage”.

S’exprimant lors d’une réunion télévisée en Russie avec des membres de son Conseil des droits de l’homme, Poutine a décrit les gains de terres comme “un résultat significatif pour la Russie”, notant que la mer d’Azov “est devenue la mer intérieure de la Russie”. Dans l’une de ses fréquentes références historiques à un dirigeant russe qu’il admire, il a ajouté que “Pierre le Grand s’est battu pour avoir accès” à cette étendue d’eau.

Après avoir échoué à prendre Kyiv en raison de la féroce résistance ukrainienne, la Russie s’est emparée de larges étendues du sud de l’Ukraine au début de l’invasion et a capturé le port clé de la mer d’Azov, Marioupol, en mai, après un siège de près de trois mois. En septembre, Poutine a illégalement annexé quatre régions ukrainiennes, même si ses forces ne les contrôlaient pas complètement : Kherson et Zaporizhzhia au sud, et Donetsk et Louhansk à l’est. En 2014, il avait illégalement annexé la péninsule ukrainienne de Crimée.

En réponse à un afflux croissant d’armes occidentales avancées, d’aide économique, politique et humanitaire à Kyiv et à ce qu’il considérait comme des déclarations incendiaires des dirigeants occidentaux, Poutine a périodiquement fait allusion à son utilisation potentielle d’armes nucléaires. Lorsqu’un membre du Conseil des droits de l’homme lui a demandé mercredi de s’engager à ce que la Russie ne soit pas la première à utiliser de telles armes, Poutine a hésité. Il a déclaré que la Russie ne serait pas du tout en mesure d’utiliser des armes nucléaires si elle acceptait de ne pas les utiliser d’abord et subissait ensuite une frappe nucléaire.

“S’il ne l’utilise en aucun cas le premier, cela signifie qu’il ne sera pas non plus le deuxième à l’utiliser, car la possibilité de l’utiliser en cas de frappe nucléaire sur notre territoire sera fortement limitée”, a-t-il ajouté. a dit.

Poutine a rejeté les critiques occidentales selon lesquelles ses précédents commentaires sur les armes nucléaires équivalaient à du bruit, affirmant qu’ils n’étaient “pas un facteur provoquant une escalade des conflits, mais un facteur de dissuasion”.

« Nous ne sommes pas devenus fous. Nous sommes pleinement conscients de ce que sont les armes nucléaires », a déclaré Poutine. Il a ajouté, sans donner plus de détails : “Nous les avons, et ils sont plus avancés et à la pointe de la technologie que n’importe quelle autre puissance nucléaire.”

Dans ses remarques télévisées, le dirigeant russe n’a pas évoqué les revers de la Russie sur le champ de bataille ni ses tentatives de cimenter le contrôle des régions saisies, mais a reconnu les problèmes d’approvisionnement, le traitement des soldats blessés et les désertions limitées.

Les troupes russes se sont retirées non seulement de la région de Kyiv et des environs de la plus grande ville du pays, Kharkiv, mais aussi d’une grande partie de la région de Kherson. Un autre problème pour Poutine sont les attaques de cette semaine contre des bases aériennes au plus profond de la Russie. Il a récemment mis une grande partie du pays, en particulier les zones frontalières, en alerte de sécurité, et de nouveaux signes sont apparus mercredi indiquant que les autorités russes renforcent les positions défensives aux frontières.

Dans la région de Koursk, frontalière de l’Ukraine, le gouverneur a publié des photos de nouvelles barrières antichars en béton – appelées «dents de dragon» – en plein champ. Mardi, le gouverneur avait déclaré qu’un incendie s’était déclaré dans un aéroport de la région après une frappe de drone. Dans la ville voisine de Belgorod, les ouvriers agrandissaient les barrières antichars et les responsables organisaient des « unités d’autodéfense ». Belgorod a connu de nombreux incendies et explosions, apparemment dus à des attaques transfrontalières.

Dans deux des attaques de drones les plus effrontées, deux bases aériennes stratégiques russes à plus de 500 kilomètres (300 miles) de la frontière ukrainienne ont été frappées lundi. Moscou a blâmé l’Ukraine, qui n’a pas revendiqué la responsabilité.

Moscou a répondu par des frappes d’artillerie, de lance-roquettes multiples, de missiles, de chars et de mortiers sur des bâtiments résidentiels et des infrastructures civiles, aggravant les dommages au réseau électrique. La compagnie d’électricité privée ukrainienne Ukrenergo a déclaré que les températures dans les régions orientales où elle effectuait des réparations étaient tombées à moins 17 degrés Celsius (près de zéro Fahrenheit).

Lors de sa réunion, Poutine a évoqué la mobilisation de 300 000 réservistes qu’il a ordonnée en septembre pour renforcer les forces en Ukraine. Il a dit que seulement 150 000 environ ont été déployés jusqu’à présent dans les zones de combat et que les autres sont toujours en formation. Répondant aux spéculations selon lesquelles le Kremlin pourrait préparer une autre mobilisation, Poutine a déclaré : “Il n’est pas nécessaire que le ministère de la Défense et le pays fassent cela”.

Dans d’autres développements :

– Le bureau présidentiel ukrainien a déclaré que les forces russes avaient frappé du jour au lendemain neuf régions à l’est et au sud et avaient recommencé à utiliser des drones Shahed de fabrication iranienne après des difficultés d’approvisionnement. Apparus pour la première fois en Ukraine fin août, les drones Shahed étaient l’arme de choix de Moscou pour provoquer des pannes d’électricité. Le ministère britannique de la Défense a déclaré le mois dernier que la Russie manquait de drones mais qu’elle chercherait probablement des remplaçants.

— Dans la ville de Kherson, un employé de l’usine d’eau de 43 ans a été tué lorsque des bombardements russes ont déclenché un incendie et endommagé des bâtiments résidentiels, a indiqué le bureau présidentiel. Dans la région de Donetsk, Moscou presse une offensive près de Bakhmut et d’Avdiivka, avec une vingtaine de villes et villages sous le feu, a indiqué l’état-major des forces armées ukrainiennes.

— Le bureau des droits de l’homme de l’ONU a documenté 441 meurtres par les forces russes dans trois régions, dont la ville de Bucha, au début de la guerre. La chef de la mission de surveillance de l’ONU en Ukraine, Matilda Bogner, a déclaré qu’elle ne disposait d’aucune information indiquant que la Russie enquêtait ou poursuivait des crimes présumés en Ukraine, alors que les autorités ukrainiennes ont du mal à le faire en raison du « volume considérable d’allégations et de défis médico-légaux. ”

– Le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, a déclaré que la Russie semble ralentir ses activités militaires en Ukraine pendant l’hiver pour se regrouper et lancer une nouvelle offensive lorsque le temps se réchauffera. Stoltenberg a déclaré lors d’un événement du Financial Times qu’il était important pour l’OTAN et ses partenaires de continuer à soutenir l’Ukraine, en particulier sans aucun signe de pourparlers de paix.

— Un prêtre orthodoxe de l’est de l’Ukraine a été condamné à 12 ans de prison pour avoir transmis des informations militaires aux forces russes, a rapporté le procureur général d’Ukraine. Les autorités ont fouillé des sites liés à l’aile soutenue par la Russie de l’Église orthodoxe ukrainienne.

– Le chef de la diplomatie ukrainienne a déclaré que ses missions diplomatiques avaient été attaquées la semaine dernière, avec plus de 30 colis suspects, dont certains contenant des parties d’animaux, envoyés aux ambassades et consulats de 15 pays. Le ministre des Affaires étrangères Dmytro Kuleba a déclaré que les livraisons avaient eu lieu en Italie, en Pologne, au Portugal, en Roumanie et au Danemark, ainsi que dans un consulat de la ville polonaise de Gdańsk.

—-

Yuras Karmanau à Tallinn, Estonie, Lorne Cook à Bruxelles, Joanna Kozlowska à Londres et Andrew Katell à New York y ont contribué.

—-

Suivez la couverture d’AP sur la guerre en Ukraine : https://apnews.com/hub/russia-ukraine

E. Eduardo Castillo et Jamey Keaten, The Associated Press