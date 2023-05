Poutine dit que la bataille pour Bakhmut est terminée, merci au groupe Wagner et à l’armée russe

Le président russe Vladimir Poutine a félicité dimanche la force mercenaire Wagner et l’armée russe pour ce qu’il a appelé la « libération » de la ville ukrainienne orientale de Bakhmut, que la Russie appelle par son nom de l’ère soviétique d’Artyomovsk.

Dans une déclaration publiée sur le site Internet du Kremlin, Poutine a déclaré que la bataille – la plus longue et la plus sanglante de la guerre de 15 mois – s’était terminée par une victoire russe, et que tous ceux qui y avaient excellé du côté de Moscou recevraient des récompenses d’État. .

« Le chef de l’Etat a félicité les groupes d’assaut de Wagner, ainsi que tous les membres des unités des forces armées russes qui leur ont fourni le soutien et la couverture nécessaires sur leurs flancs, à l’issue de l’opération de libération d’Artyomovsk (Bakhmut) », disait le communiqué.

« Tous ceux qui se sont distingués recevront des prix d’État », a-t-il déclaré.

La Russie a-t-elle vraiment capturé Bakhmut ?

L’Ukraine a déclaré dimanche qu’elle se battait toujours pour le contrôle de la ville orientale de Bakhmut, après que le président Volodymyr Zelensky eut déclaré plus tôt que la ville restait « seulement dans nos cœurs ».

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskiy rend visite aux militaires ukrainiens à leur poste dans la ville de première ligne de Bakhmut, au milieu de l’attaque de la Russie contre l’Ukraine, dans la région de Donetsk, en Ukraine, le 20 décembre 2022. (Crédit : Service de presse présidentiel ukrainien/Handout via REUTERS)

Interrogé avant une réunion avec le président américain Joe Biden au Japon si la ville était toujours entre les mains de l’Ukraine après que les Russes ont déclaré qu’ils l’avaient saisie dans son intégralité, Zelensky a déclaré aux journalistes : « Je pense que non ».

Il a ajouté: « Pour aujourd’hui, Bakhmut n’est que dans nos cœurs. »

L’attaché de presse de Zelensky a précisé plus tard que le leader répondait à une autre partie de la question.

« Question du journaliste : les Russes ont dit qu’ils avaient pris Bakhmut », a écrit Sergii Nykyforov sur Facebook. « Réponse du président : je pense que non. »

Il a ajouté en ukrainien : « De cette manière, le président a nié la capture de Bakhmut ».

La Russie a affirmé samedi avoir entièrement capturé la ville de l’est de l’Ukraine détruite, ce qui, s’il était vrai, marquerait la fin de la bataille la plus longue et la plus sanglante de la guerre de 15 mois.

« C’est une tragédie », a déclaré Zelensky. « Il n’y a rien à cet endroit. »

L’assaut sur la ville en grande partie rasée a été mené par des troupes du groupe de mercenaires Wagner, dont le chef Yevgeny Prigozhin a déclaré plus tôt dans la journée que ses troupes avaient finalement poussé les Ukrainiens hors de la dernière zone bâtie à l’intérieur de la ville.