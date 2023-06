Poutine dit que des armes nucléaires tactiques seront transférées en Biélorussie dans quelques semaines | Nouvelles du monde

Le président biélorusse Alexandre Loukachenko et le président russe Vladimir Poutine ont discuté aujourd’hui des plans de missiles (Photo: Reuters) Vladimir Poutine a déclaré que le déploiement d’armes nucléaires en Biélorussie commencerait « immédiatement » après la fin des préparatifs dans quelques semaines. Le président russe a confirmé la nouvelle lors d’une rencontre avec son homologue biélorusse Alexandre Loukachenko à Sotchi aujourd’hui. « Donc, tout est comme prévu, tout est stable », a déclaré Poutine, selon une lecture du Kremlin. La Russie commencera à déployer des armes nucléaires tactiques en Biélorussie après que les installations seront prêtes les 7 et 8 juillet, a-t-il ajouté. Les deux hommes avaient précédemment convenu du plan de déploiement de missiles nucléaires terrestres russes à courte portée sur le territoire du proche allié de Moscou, où ils resteront sous commandement russe. Depuis qu’il a envahi l’Ukraine l’année dernière, Poutine a averti à plusieurs reprises que la Russie serait prête à utiliser des armes nucléaires si nécessaire pour défendre son « intégrité territoriale ». L’Ukraine a déclaré que la Biélorussie avait été « prise en otage » par le Kremlin, lorsque l’accord a été annoncé pour la première fois en mars, Un missile balistique RS-24 Yars de l’armée russe traverse la Place Rouge de Moscou en mai (Photo: AP) Aujourd’hui, la Russie a signalé de violents combats le long du front dans le sud de l’Ukraine, où des blogueurs ont décrit les premières observations de blindés allemands et américains, signalant que l’Ukraine une contre-attaque tant attendue était en cours. Reuters rapporte que la poussée devrait finalement impliquer des milliers de soldats ukrainiens entraînés et équipés par l’Occident. La Russie, qui a eu des mois pour préparer ses lignes défensives, dit avoir résisté aux attaques depuis le début de la semaine. Kiev, quant à elle, a jusqu’à présent déclaré que son principal effort n’avait pas encore commencé. Ben Barry, chercheur principal pour la guerre terrestre à l’Institut international d’études stratégiques, a déclaré que les rapports de chars Leopard de fabrication allemande et de véhicules blindés américains Bradley vus près de Tokmak au sud d’Orikhiv, s’ils étaient confirmés, fourniraient la première preuve que les nouvelles brigades ukrainiennes de l’Ouest -des troupes armées avaient rejoint la bataille. En tout, Kiev compte 12 brigades totalisant 50 000 à 60 000 hommes prêts à se déchaîner dans la contre-offensive. Neuf des brigades ont été armées et entraînées par l’Occident. Vladimir Poutine et Alexandre Loukachenko se rencontrent aujourd’hui à la résidence Bocharov Ruchei à Sotchi, en Russie (Photo: Reuters) « Ils ont le choix du nombre qu’ils engagent initialement et du nombre qu’ils gardent en réserve au cas où la dynamique du champ de bataille changerait », a ajouté M. Barry. L’Ukraine empêche généralement les journalistes de faire des reportages de son côté des lignes de front lors d’opérations offensives, soulignant la nécessité de garder ses plans secrets. Dans le dernier rapport de la Russie sur le champ de bataille, l’armée a affirmé avoir détruit 21 véhicules blindés ukrainiens au cours des dernières 24 heures. Plus: Vladimir Poutine

Dans les quelques commentaires de Kiev sur les combats, il a fait état de gains de territoire à l'est autour de la ville de Bakhmut, que les forces russes ont capturée le mois dernier après près d'un an des combats au sol les plus meurtriers en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale. Dans son discours vidéo nocturne, le président Volodymyr Zelenskiy a remercié les troupes ukrainiennes et a répété ses précédentes déclarations de succès à Bakhmut, mais n'a donné aucun autre compte rendu. « Nous voyons chaque détail. Mais ce n'est pas le moment d'en parler aujourd'hui », a-t-il déclaré. Lors des dernières frappes aériennes russes, l'Ukraine a déclaré avoir abattu quatre des six missiles pendant la nuit.

