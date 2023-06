Poutine dit que des armes nucléaires tactiques russes seront déployées en Biélorussie le mois prochain

Pour recevoir gratuitement des alertes d’actualité en temps réel directement dans votre boîte de réception, inscrivez-vous à nos e-mails d’actualité Inscrivez-vous à nos e-mails gratuits d’actualité

Le président russe Vladimir Poutine a déclaré vendredi que Moscou déploierait certaines de ses armes nucléaires tactiques en Biélorussie le mois prochain, une décision que l’opposition biélorusse a décrite comme une tentative de chantage à l’Occident.

Poutine a déclaré lors d’une réunion avec le président biélorusse Alexandre Loukachenko que les travaux de construction d’installations pour les armes nucléaires seront achevés d’ici les 7 et 8 juillet et qu’ils seront rapidement transférés sur le territoire du voisin et allié de la Russie.

Cette décision intervient alors que l’Ukraine a intensifié ses attaques dans plusieurs secteurs de la ligne de front dans ce que certains observateurs considèrent comme le début de sa contre-offensive tant attendue.

La Russie a utilisé le territoire biélorusse pour envoyer ses troupes en Ukraine le 24 février 2022 et a conservé des forces et des armes sur le territoire de son allié.

« Tout se déroule comme prévu », a déclaré Poutine dans des propos télévisés alors qu’il accueillait Loukachenko dans sa résidence de la station balnéaire de Sotchi, sur la mer Noire. « Les 7 et 8 juillet, les préparatifs des installations concernées seront terminés et nous commencerons immédiatement les activités liées au déploiement de ces armes sur votre territoire. »

Les armes nucléaires tactiques sont destinées à détruire les troupes et les armes ennemies sur le champ de bataille. Ils ont une portée relativement courte et un rendement beaucoup plus faible que les ogives nucléaires équipant des missiles stratégiques à longue portée capables d’anéantir des villes entières.

Poutine a annoncé le déploiement prévu d’armes nucléaires à courte portée en Biélorussie plus tôt cette année dans un geste largement considéré comme un avertissement à l’Occident alors qu’il intensifiait son soutien militaire à l’Ukraine. Il a souligné que la Russie en conserverait le contrôle.

La Russie n’a pas précisé combien d’armes nucléaires seraient envoyées en Biélorussie. Le gouvernement américain estime que la Russie possède environ 2 000 armes nucléaires tactiques, dont des bombes pouvant être emportées par des avions, des ogives pour missiles à courte portée et des obus d’artillerie.

La chef de l’opposition biélorusse en exil, Sviatlana Tsikhanouskaya, a fermement condamné cette décision.

« Poutine et sa marionnette Loukachenko prévoient de déployer des armes nucléaires en Biélorussie juste avant le sommet de l’OTAN à Vilnius en juillet », a déclaré Tsikhanouskaya à l’Associated Press. « C’est un chantage grossier, une tentative de forcer l’Europe à reculer, mais nous ne pouvons pas permettre aux dictateurs d’esquiver la punition pour le chantage nucléaire.

Loukachenko, qui est au pouvoir depuis 29 ans, s’est appuyé sur le soutien politique et économique de la Russie pour survivre à des mois de manifestations, d’arrestations massives et de sanctions occidentales à la suite d’une élection en 2020 qui l’a maintenu au pouvoir, mais a été largement considéré au pays et à l’étranger comme truqué. .

Yuras Karmanau à Tallinn, Estonie a contribué à ce rapport.