Poutine dit “guerre” – à voix haute – au lieu d'”opération militaire spéciale”

RIGA, Lettonie – Après près de 10 mois de guerre, mais qualifiant l’invasion brutale de l’Ukraine d'”opération militaire spéciale”, le président russe Vladimir Poutine l’a finalement qualifiée jeudi de “guerre” pour la première fois, déclenchant un tollé parmi les Russes anti-guerre qui ont été poursuivis pour avoir simplement contesté l’euphémisme approuvé par le Kremlin.

“Notre objectif n’est pas de faire tourner ce volant d’inertie d’un conflit militaire, mais, au contraire, de mettre fin à cette guerre”, a déclaré Poutine lors d’une conférence de presse télévisée à l’issue d’une réunion du gouvernement jeudi. “C’est ce à quoi nous nous efforçons.”

Ce que Poutine s’efforce exactement d’obtenir a fait l’objet de beaucoup de consternation et de débats, en particulier en Ukraine, où des milliers de personnes ont été tuées et des villes ont été rasées, et dans les capitales occidentales qui ont envoyé des milliards d’armes et d’aide économique à Kyiv pour aider le pays résiste à l’agression de la Russie.

Poutine a tour à tour déclaré qu’il cherchait à « dénazifier » l’Ukraine, à « libérer » les régions russophones du sud-est du pays et à empêcher les pays de l’OTAN, en particulier les États-Unis, de tenter de détruire la Russie. Il a nié vouloir conquérir le pays et renverser le gouvernement, une affirmation minée par ses efforts ratés pour envahir et occuper Kyiv.

Ce que Poutine n’avait pas dit avant jeudi, c’est que les combats en Ukraine, quel que soit leur objectif, sont en fait une « guerre ».

Poutine a utilisé le terme « opération militaire spéciale » dans son annonce matinale du 24 février, le jour où son invasion à grande échelle a commencé. Cela semblait être un effort pour souligner que ce qui était sur le point de se dérouler n’affecterait pas radicalement la vie des Russes ordinaires. Au lieu de cela, il a vendu l’idée d’une opération limitée menée par un petit nombre de soldats professionnels.

Après plusieurs jours de manifestations anti-guerre en Russie et une couverture critique dans les derniers médias indépendants restants, les autorités russes se sont précipitées pour réprimer les critiques et rendre effectivement obligatoire le recours à une « opération militaire spéciale » en adoptant des lois draconiennes pour interdire la « diffusion de contrefaçons » et « discréditant” l’armée, ce qui a essentiellement rendu illégal d’appeler la guerre une “guerre”.

Les manifestations de masse ont été écrasées et de nombreux Russes ont fui le pays par crainte de poursuites. Les quelques militants restants qui sont descendus dans la rue pour faire des piquets en solo ont été immédiatement balayés par la police et condamnés à une amende, même certains qui ont brandi des feuilles de papier vierges.

En octobre, les forces de l’ordre russes avaient engagé près de 5 000 affaires administratives sur la base des nouvelles lois, ce qui signifie que les accusés ont probablement été condamnés à de lourdes amendes. Et il y a eu plus d’une centaine d’affaires pénales dans lesquelles les personnes poursuivies encouraient des peines allant jusqu’à 15 ans de prison.

Début décembre, un politicien de l’opposition, Ilya Yashin, a été condamné à huit ans et six mois de prison pour “diffusion de fausses informations” après avoir disséqué les atrocités russes dans la ville de Bucha, près de Kyiv, dans le but de démystifier le responsable Le Kremlin affirme que ces rapports ont été mis en scène ou fabriqués pour salir la Russie.

La peine de Yashin était la plus sévère à ce jour en vertu des nouvelles lois. En juillet, le député municipal de Moscou, Alexei Gorinov, a été condamné à sept ans de prison pour des accusations similaires après avoir ouvert une réunion publique avec une minute de silence pour ceux qui sont morts à la guerre.

Jeudi, les détracteurs de Poutine et de sa guerre ont réagi avec fureur à l’énoncé du mot « guerre » par le président.

“Alexei Gorinov a été condamné à sept ans pour avoir qualifié la guerre de guerre lors d’une réunion du conseil des députés”, tweeté Georgy Alburov, un allié exilé du chef de l’opposition russe emprisonné, Alexei Navalny. « Aujourd’hui, Vladimir Poutine a également qualifié publiquement la guerre de guerre sur son lieu de travail. Alors soit libère Gorinov, soit met Poutine en prison pour sept ans.

La plupart des médias indépendants ont été chassés du pays et des centaines de milliers de Russes ont fui ce que le Kremlin a appelé « une mobilisation partielle » qui a perturbé la promesse de Poutine d’une guerre rapide et réussie qui n’affectera pas les moyens de subsistance des civils.

Les lois ont été appliquées de manière sélective pour cibler les détracteurs de longue date de Poutine, tandis que les faucons pro-guerre et les propagandistes de la télévision d’État sont autorisés à critiquer les commandants militaires russes pour les lourdes pertes sur le champ de bataille et même à utiliser le mot guerre sans sanctions.

Nikita Yuferev, un législateur municipal de Saint-Pétersbourg qui a fui le pays pour ses opinions anti-guerre mais qui peut toujours exercer les fonctions officielles de son mandat à distance, a déclaré jeudi qu’il avait rédigé une plainte contre Poutine, demandant au procureur général de Russie d’enquêter sur la décision du président. déclaration.

“Il n’y a pas eu de décret pour mettre fin à l’opération spéciale, et aucune guerre n’a été déclarée”, Yuferev tweeté. “Plusieurs milliers de personnes ont déjà été poursuivies pour de tels propos sur la guerre, j’ai donc envoyé une demande aux autorités pour qu’elles accusent Poutine de répandre des faux sur l’armée.”

Cette décision est symbolique et ne sera pas suivie d’effet par les forces de l’ordre. Mais cela souligne à quel point les poursuites sélectives sont devenues la norme dans le système judiciaire russe sous le régime de Poutine, avec des normes différentes en place pour les citoyens en fonction de leur niveau de soutien au président.

Les commentateurs russes pro-guerre ont été autorisés à émettre des critiques cinglantes à l’encontre de l’armée russe et de ses commandants concernant les pertes sur le champ de bataille et d’autres faux pas, y compris une mobilisation bâclée de 300 000 nouveaux soldats.

Dans ses remarques de jeudi, Poutine a rejeté la décision américaine de fournir à l’Ukraine son arme de défense aérienne la plus avancée, le système de missile Patriot, qui a été officiellement annoncée par le président Biden lors de la visite du président ukrainien Volodymyr Zelensky à Washington mercredi.

Poutine a décrit cette décision comme un développement insignifiant. “Patriot est un système plutôt ancien et ne fonctionne pas comme notre S-300”, a-t-il déclaré, faisant référence au système de défense aérienne de base de la Russie. “Nous allons simplement garder cela à l’esprit et il y aura un antidote”, a déclaré Poutine. “Nous allons renverser les Patriots.”

Poutine a également répété jeudi son affirmation souvent faite selon laquelle les États-Unis et l’OTAN étaient responsables du conflit en Ukraine, déclarant : “Tout a commencé en 2014 après le coup d’État provoqué par les États-Unis”.

Lorsqu’on lui a demandé s’il estimait que «l’opération» durait depuis trop longtemps, Poutine a répondu avec un idiome russe sur la façon dont les grands objectifs sont atteints petit à petit – le dernier signe qu’il n’a pas l’intention de mettre fin à la guerre qu’il est maintenant prêt à appeler un guerre. “L’intensification des hostilités entraîne des pertes injustifiées”, a déclaré Poutine. “Et comme on dit, ‘la poule picore grain par grain’.”