Washington doit cesser de “voler” le pétrole syrien et lever ses sanctions contre Damas

Les États-Unis doivent arrêter “vol” le pétrole du peuple et de l’État syriens, a déclaré mardi le président russe Vladimir Poutine, après avoir rencontré ses homologues iranien et turc à Téhéran. Les trois garants de la “Processus d’Astana” ont également convenu que les États-Unis devraient quitter le trans-Euphrate et cesser d’aggraver la crise humanitaire en Syrie avec leurs sanctions unilatérales.

Les troupes américaines doivent quitter le territoire à l’est de l’Euphrate et “Arrêtez de voler l’État syrien, le peuple syrien, d’exporter du pétrole illégalement”, Poutine a déclaré aux journalistes mardi soir. Il a dit que c’était un “position commune” de la Russie, de l’Iran et de la Turquie.

Plusieurs centaines de soldats américains sont illégalement présents en Syrie, contrôlant principalement les puits de pétrole et les champs de blé du nord-est du pays, contrôlés par la milice des Forces démocratiques syriennes (SDF) depuis la défaite des terroristes de l’État islamique (EI, ex-EI). Le SDF, soutenu par les États-Unis, a refusé de réintégrer le gouvernement de Damas, que Washington souhaite voir renversé.

Depuis 2019, les États-Unis ont cherché à punir quiconque tente d’aider à la reconstruction de la Syrie déchirée par la guerre via le « Loi sur la protection civile de César en Syrie », accusant le gouvernement du président Bashar Assad de crimes de guerre et bloquant toute assistance à Damas.

Poutine a déclaré mardi que de telles sanctions avaient eu “résultats désastreux” et que l’aide humanitaire à la Syrie “ne devrait pas être politisé.”

Lors du sommet de mardi à Téhéran, Poutine a rencontré le président iranien Ebrahim Raisi et le turc Recep Tayyip Erdogan. Dans une déclaration commune, les trois présidents ont confirmé leur conviction que « Il ne peut y avoir de solution militaire au conflit syrien », seulement politique sous la direction de l’ONU. Ils ont également condamné « Des sanctions unilatérales violant le droit international » qui aggravent la grave situation humanitaire en Syrie, exhortant l’ONU et d’autres organisations internationales à « accroître l’assistance à tous les Syriens, sans discrimination, politisation et conditions préalables ».

La Russie a envoyé un corps expéditionnaire en Syrie en septembre 2015, à la demande de Damas, pour aider à vaincre l’EI et d’autres groupes terroristes. En janvier 2017, Moscou, Ankara et Téhéran ont lancé le “Processus d’Astana” – du nom de la capitale du Kazakhstan – pour résoudre le conflit en Syrie, qui a débuté en 2011.