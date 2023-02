Poutine dit au revoir sarcastiquement aux entreprises étrangères quittant la Russie

Le président russe Vladimir Poutine a fait un adieu sarcastique aux entreprises étrangères qui ont quitté le pays à cause du conflit en Ukraine.

Il a déclaré que leur départ profiterait aux entreprises russes.

Les sanctions occidentales concernant le conflit ont bouleversé certains secteurs de l’économie russe, coupant ses plus grandes banques du réseau financier SWIFT.

Le président Vladimir Poutine a fait des adieux sarcastiques jeudi aux entreprises étrangères qui ont quitté la Russie à cause du conflit en Ukraine, affirmant que leur départ profiterait aux entreprises russes.

S’adressant à de hauts responsables lors d’une réunion diffusée à la télévision d’État, Poutine a déclaré que ces entreprises avaient subi des pertes importantes en raison de leur sortie d’un marché important et lucratif.

“Aujourd’hui, beaucoup d’entre elles (des marques occidentales), sous la pression de leurs gouvernements, quittent notre marché. Bonne chance à elles”, a-t-il déclaré en agitant brièvement la main en signe d’adieu.

“Rien (en Russie) ne s’est effondré et rien ne s’effondre. Nos entreprises et nos entrepreneurs reprennent ces entreprises, et même des secteurs entiers, et poursuivent ce travail avec beaucoup de succès”, a ajouté Poutine.

Des dizaines d’entreprises occidentales – des producteurs d’énergie aux chaînes alimentaires et vestimentaires – ont quitté la Russie l’année dernière, au milieu de sanctions sans précédent imposées par les pays occidentaux après que la Russie a déployé des dizaines de milliers de soldats en Ukraine.

Certaines entreprises disparues ont vendu leurs actifs à des investisseurs locaux pour des frais nominaux.

Les sanctions occidentales concernant le conflit ont bouleversé certains secteurs de l’économie russe, coupant ses plus grandes banques du réseau financier SWIFT, limitant son accès à la technologie et restreignant sa capacité à exporter du pétrole.

Alors que le gouvernement et la banque centrale ont reconnu des “difficultés”, Moscou affirme que son économie est résiliente et que les sanctions ont explosé contre l’Occident en faisant grimper l’inflation et les prix de l’énergie.

Poutine a également déclaré jeudi que la Russie devrait construire un système de développement de drones et viser à devenir une “source de technologie et de compétence”.

Les forces russes ont largement utilisé des drones, y compris ceux achetés à l’Iran, au cours de leur campagne militaire en cours en Ukraine.