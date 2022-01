Poutine dit à Macron que l’Occident a ignoré les préoccupations de sécurité de la Russie

Le président russe Vladimir Poutine. (Photo par Alexei DruzhininTASS via Getty Images)

Le président Vladimir Poutine a déclaré il étudiera attentivement les contre-propositions américaines avant de décider de toute autre action.

Poutine a déclaré au président français Emmanuel Macron que Les réponses des États-Unis et de l’OTAN n’ont pas tenu compte des principales préoccupations russes.

Le conflit entre l’Ukraine et la Russie gronde depuis 2014.

Le président russe Vladimir Poutine a déclaré vendredi à son homologue français Emmanuel Macron que l’Occident avait ignoré les préoccupations sécuritaires de Moscou concernant l’élargissement de l’OTAN et l’Ukraine, a déclaré le Kremlin.

Les États-Unis et l’OTAN ont répondu plus tôt cette semaine aux demandes de sécurité radicales de la Russie, qui appelaient l’Occident à promettre de ne jamais admettre l’Ukraine dans l’alliance de sécurité dirigée par les États-Unis.

« Les réponses des États-Unis et de l’OTAN n’ont pas pris en compte les préoccupations fondamentales de la Russie, notamment empêcher l’expansion de l’OTAN et refuser de déployer des systèmes d’armes de frappe près des frontières russes », a déclaré Poutine à Macron, a déclaré le Kremlin dans un communiqué.

Poutine a déclaré que les États-Unis avaient « ignoré » d’autres préoccupations clés soulignées par la Russie et n’avaient pas expliqué comment la sécurité en Europe pouvait être garantie sans nuire aux préoccupations de défense des autres pays.

Le Kremlin a déclaré que les deux dirigeants s’étaient longuement entretenus, Poutine ayant déclaré à Macron qu’il étudierait « avec attention » les réponses des États-Unis et de l’OTAN « après quoi il décidera de ses actions futures ».

Un rassemblement de troupes russes près de la frontière avec l’est de l’Ukraine a fait craindre à l’Occident que le Kremlin envisage d’envahir son voisin pro-UE.

La Russie nie tout projet d’invasion mais a exigé de larges garanties de sécurité de la part de l’Occident, qui continue d’essayer d’engager diplomatiquement Moscou.

L’Elysée a salué mercredi comme un « signal positif » les pourparlers à Paris entre la Russie et l’Ukraine – ainsi que la France et l’Allemagne – qui ont abouti à la première déclaration écrite conjointe sur le conflit dans l’est de l’Ukraine signée par Moscou et Kiev depuis 2019.

Poutine a déclaré vendredi à Macron qu’il était important que les autorités ukrainiennes établissent un « dialogue direct » avec les dirigeants séparatistes de l’est ravagé par la guerre du pays ex-soviétique.

« Compte tenu des résultats de la réunion » à Paris, a déclaré le Kremlin, « l’ambiance pour la poursuite des travaux de la Russie et de la France dans ce format s’est confirmée ».

