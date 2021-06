VLADIMIR Poutine a détourné les critiques du président Joe Biden avant leur sommet cette semaine, insistant : « Ne soyez pas fâché contre le miroir si vous êtes moche. »

La réprimande du dirigeant russe à l’encontre de Biden est intervenue dans une large interview avec NBC, dans laquelle Poutine a également accusé les États-Unis de « cibler ses citoyens sur leurs opinions politiques », soulignant les arrestations des émeutiers du 6 janvier.

Lisez notre blog en direct sur la conférence de presse Joe Biden pour les dernières nouvelles et mises à jour…

Poutine avait quelques mots de choix pour Biden avant leur sommet jeudi Crédit : NBC

Il a également accusé Biden d’avoir arrêté des partisans de Trump pour leurs convictions politiques après les émeutes de Captiol Crédit : AFP

Plus de 400 insurgés ont été arrêtés par le FBI depuis janvier Crédit : AFP

L’interview de Poutine avec le réseau était sa première avec un média américain en trois ans.

Les relations entre les États-Unis et la Russie sont à leur plus bas niveau depuis des décennies – un fait que Biden et Poutine ont tous deux reconnu publiquement ces dernières semaines.

Une grande partie de l’effilochage des relations peut être attribuée à une série de cyberattaques menées contre des intérêts américains au cours de la dernière année, notamment la fermeture de Colonial Pipeline et le piratage de SolarWinds.

Poutine a déclaré que toutes les accusations selon lesquelles le Kremlin était impliqué dans les piratages étaient « farcis » et a exhorté Washington à fournir des « preuves » pour les « affirmations infondées ».

Le leader sortant a également discuté des critiques récemment formulées par Biden selon lesquelles la Russie contribuait à l’instabilité mondiale.

Adoptant la stratégie éprouvée du Kremlin de critique de déviation en soulignant les défauts perçus par les États-Unis, il a accusé la Maison Blanche de faire de même en Libye, en Syrie et en Afghanistan.

L’interview de Poutine avec NBC était sa première avec un média américain en trois ans Crédit : NBC

Biden est apparu au sommet de l’OTAN lundi, après s’être rendu à Bruxelles depuis le sommet du G7 en Angleterre Crédit : Reuters

Biden a également accusé à plusieurs reprises Poutine de violations des droits humains, soulignant l’empoisonnement et l’emprisonnement du critique du Kremlin Alexei Navalny.

Cependant, Poutine a riposté dans son interview avec NBC, insistant sur le fait que son gouvernement ne réprime plus la dissidence interne que les États-Unis ne le font actuellement.

Il a ensuite souligné les centaines d’arrestations effectuées à la suite des émeutes du 6 janvier et la mort d’un émeutier, Ashli ​​Babbitt, comme soi-disant preuve que les États-Unis ciblent également leurs propres citoyens pour leurs opinions politiques.

« Nous avons un dicton : ‘Ne sois pas en colère contre le miroir si tu es moche' », a-t-il déclaré.

« Cela n’a rien à voir avec vous personnellement. Mais si quelqu’un nous blâme pour quelque chose, ce que je dis, c’est, pourquoi ne vous regardez-vous pas? Vous vous verrez dans le miroir, pas nous. »

Poutine a insisté sur le fait que son gouvernement ne réprime plus la dissidence interne que les États-Unis ne le font actuellement Crédit : NBC

Il a ensuite souligné les centaines d’arrestations effectuées à la suite des émeutes du 6 janvier et la mort d’un émeutier, Ashli ​​Babbitt Crédit : AFP

Biden et Poutine doivent se rencontrer mercredi à Genève, en Suisse Crédit : AP

Contrairement aux affirmations du dirigeant russe, les personnes arrêtées par le FBI après l’insurrection ont été inculpées de diverses infractions pénales, notamment d’intrusion et de conduite violente, plutôt que pour leurs convictions politiques.

Pourtant, il a poursuivi : « Avez-vous ordonné l’assassinat de la femme [Babbitt] qui est entré dans le Congrès et qui a été tué par balle par un policier ? », a-t-il déclaré.

« Savez-vous que 450 personnes ont été arrêtées après être entrées au Congrès ? Et elles n’y sont pas allées pour voler un ordinateur portable. Elles sont venues avec des revendications politiques. »

Ailleurs dans l’interview, Poutine a adressé des mots affectueux à l’ancien président Donald Trump, qui a été accusé tout au long de son mandat de quatre ans de s’être rapproché du dirigeant russe.

Poutine a adressé des mots affectueux à l’ancien président Donald Trump, qu’il a qualifié d' »extraordinaire » Crédit : AP

« M. Trump est un individu extraordinaire, talentueux. Sinon, il ne serait pas devenu président des États-Unis », a déclaré Poutine. « C’est un individu haut en couleur. »

Cependant, Poutine a ajouté qu’il y a un besoin de « prévisibilité et stabilité » dans les relations de la Russie avec les États-Unis.

« C’est quelque chose que nous n’avons pas vu ces dernières années », a déclaré Trump.

Biden et Poutine doivent se rencontrer mercredi à Genève, en Suisse.

Le président américain est resté discret sur ce qu’il envisage de discuter avec Poutine, bien que la récente vague de cyberattaques sur le sol américain soit considérée comme la priorité de Biden.

S’adressant aux piratages liés à la Russie, Poutine a nié toute responsabilité, insistant : « Nous avons été accusés de toutes sortes de choses. Ingérence électorale, cyberattaques, etc.

«Et pas une fois, pas une fois, pas une seule fois, ils n’ont pris la peine de produire une quelconque preuve ou preuve. Juste des accusations sans fondement.

« Je suis surpris que nous n’ayons pas encore été accusés d’avoir provoqué le mouvement Black Lives Matter », a-t-il ajouté.