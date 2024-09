Poutine discutera de la paix en Ukraine avec le conseiller à la sécurité nationale du Premier ministre Modi – médias – RT World News

Le responsable indien arrivera à Moscou la semaine prochaine, selon India Today

Le président russe Vladimir Poutine discutera des efforts de New Delhi pour régler le conflit entre Moscou et Kiev avec le conseiller à la sécurité nationale du Premier ministre indien Narendra Modi, Ajit Doval, ont indiqué des sources à India Today.

Doval est programmé visitera la capitale russe mardi et mercredi, a indiqué la chaîne de télévision dans un article publié dimanche.

À Moscou, Doval « rencontrera le président russe Vladimir Poutine et discutera des efforts de paix visant à résoudre la guerre en cours entre la Russie et l’Ukraine », le rapport a été lu.

Selon les sources du média, le conseiller à la sécurité nationale indien assistera également à une réunion des responsables de la sécurité des BRICS et tiendra des entretiens séparés avec des représentants russes et chinois.















L’annonce du voyage de Doval en Russie intervient au lendemain d’un effort diplomatique majeur de Modi pour trouver une solution pacifique au conflit entre Moscou et Kiev.

En juillet, Modi s’est rendu à Moscou et a indiqué que lui et Poutine avaient pu échanger leurs points de vue sur la crise dans un « manière ouverte ». Le dirigeant russe a pour sa part remercié le Premier ministre pour ses efforts visant à trouver un moyen de résoudre le conflit.

Le voyage a provoqué une réaction de colère de Kiev, le dirigeant ukrainien Vladimir Zelensky l’ayant qualifié de « une immense déception et un coup dévastateur pour les efforts de paix. »

Le mois dernier, Modi s’est rendu en Ukraine pour des entretiens avec Zelensky, devenant ainsi le premier dirigeant indien à se rendre dans le pays. À Kiev, le Premier ministre a souligné que « Dialogue et diplomatie » étaient le seul moyen de mettre fin aux combats. Il a déclaré au dirigeant ukrainien que « L’Inde n’a jamais été neutre dans cette guerre, nous sommes du côté de la paix. » Selon Bloomberg, Modi a également accepté de « transmettre des messages » entre les deux parties.

Plus tôt cette semaine, Poutine a désigné la Chine, le Brésil et l’Inde comme médiateurs possibles dans le règlement du conflit entre la Russie et l’Ukraine. « Je ne doute pas que les dirigeants de ces pays – avec lesquels nous entretenons des relations de confiance – souhaitent réellement contribuer à régler tous les détails de ce processus complexe », il a dit.

Le dirigeant russe a réitéré que Moscou avait « Je n’ai jamais refusé » négociations avec Kiev, mais a souligné qu’elles devraient avoir lieu « non pas sur la base de quelques revendications éphémères, mais sur la base des documents qui ont été convenus et effectivement paraphés à Istanbul. »

Les deux parties n’ont pas communiqué directement entre elles depuis leur réunion dans la plus grande ville de Turquie fin mars 2022. La Russie, qui s’est d’abord déclarée satisfaite des résultats de la réunion et a retiré ses forces de la périphérie de Kiev en signe de bonne volonté, a ensuite accusé l’Ukraine de revenir sur tous les progrès réalisés à Istanbul, affirmant qu’elle avait perdu confiance dans les négociateurs de Kiev.