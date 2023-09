Poutine discute de la guerre en Ukraine avec Troshev, commandant en chef de Wagner

Par Guy Faulconbridge

MOSCOU (Reuters) – Le président russe Vladimir Poutine a été montré vendredi en train de rencontrer l’un des anciens commandants les plus hauts gradés du groupe de mercenaires Wagner et de discuter de la meilleure façon d’utiliser les « unités de volontaires » dans la guerre en Ukraine.

La réunion a souligné la tentative du Kremlin de montrer que l’État avait désormais pris le contrôle du groupe de mercenaires après l’échec de la mutinerie du chef de Wagner, Eugène Prigojine, en juin, tué avec d’autres hauts commandants dans un accident d’avion en août.

Quelques jours seulement après la mutinerie de Wagner, Poutine a offert aux mercenaires la possibilité de continuer à se battre, mais a suggéré que le commandant Andrei Troshev succède à Prigojine, a rapporté le journal russe Kommersant.

Le Kremlin a déclaré que Poutine avait rencontré jeudi soir Troshev, connu sous son nom de guerre « Sedoi » – ou « cheveux gris » – et le vice-ministre de la Défense Yunus-Bek Yevkurov, qui était le plus proche de Poutine.

S’adressant à Troshev, Poutine a déclaré qu’ils avaient parlé de la manière dont « des unités de volontaires peuvent accomplir diverses tâches de combat, surtout, bien sûr, dans la zone d’opération militaire spéciale ».

« Vous combattez vous-même dans une telle unité depuis plus d’un an », a déclaré Poutine. « Vous savez ce que c’est, comment cela se fait, vous connaissez les problèmes qui doivent être résolus à l’avance pour que le travail de combat se déroule de la meilleure manière et avec le plus de succès. »

Poutine a également déclaré qu’il souhaitait parler du soutien social apporté aux personnes impliquées dans les combats. La réunion a eu lieu au Kremlin et a été retransmise à la télévision nationale.

Troshev a été montré écoutant Poutine, penché en avant et hochant la tête, un crayon à la main. Ses propos n’ont pas été montrés.

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré à l’agence de presse RIA que Troshev travaillait désormais au ministère de la Défense.

Le sort de Wagner, l’une des forces mercenaires les plus aguerries au monde, reste incertain depuis l’échec de la mutinerie de Prigozhin le 23 juin et sa mort le 23 août.

La mutinerie avortée est largement considérée comme ayant posé le défi interne le plus sérieux à Poutine – et à l’État russe – depuis des décennies. Prigojine a déclaré que la mutinerie ne visait pas à renverser Poutine mais à régler des comptes avec le ministre de la Défense Sergueï Choïgou et le chef d’état-major général Valéri Gerasimov.

Après la mort de Prigojine, Poutine a ordonné aux combattants de Wagner de signer un serment d’allégeance à l’État russe – une mesure à laquelle Prigojine s’était opposé.

La réunion avec Poutine semble indiquer que ce qui reste de Wagner sera désormais supervisé par Troshev et Yevkurov, qui se sont rendus ces derniers mois dans plusieurs pays où travaillent les mercenaires.

Vétéran décoré des guerres russes en Afghanistan et en Tchétchénie et ancien commandant de la force de réaction rapide du ministère de l’Intérieur SOBR, Troshev est originaire de Saint-Pétersbourg, la ville natale de Poutine, et a été photographié avec le président.

Il a reçu la plus haute médaille de Russie, Héros de la Russie, en 2016 pour la prise de Palmyre en Syrie contre les militants de l’État islamique.

