Poutine “derrière l’attentat de vengeance qui a blessé le gourou de la guerre et tué sa fille après qu’un ancien allié l’ait claqué contre l’Ukraine”

DES PHOTOS de femmes et d’enfants fuyant l’horreur des villes dévastées d’Ukraine ont ému les lecteurs du Sun aux larmes.

Beaucoup d’entre vous veulent aider les cinq millions de personnes prises dans le chaos – et maintenant vous le pouvez, en faisant un don au Sun’s Ukraine Fund.

Donnez aussi peu que 3 £ ou autant que vous pouvez vous permettre et chaque centime sera reversé à la Croix-Rouge sur le terrain pour aider les femmes, les enfants, les personnes âgées, les infirmes et les blessés.

Faites un don ici pour aider le fonds The Sun

Ou envoyez un SMS au 70141 à partir de mobiles britanniques

3 £ – texte SOLEIL 3 £

5 £ – texte SOLEIL 5 £

10 £ – texte SOLEIL 10 £

Les SMS coûtent le montant de votre don choisi (par exemple 5 £) + 1 message standard (nous recevons 100%). Pour les conditions générales complètes, visitez redcross.org.uk/mobile

L’Ukraine Crisis Appeal soutiendra les personnes dans les zones actuellement touchées et celles qui pourraient être touchées à l’avenir par la crise.

Dans le cas improbable où la Croix-Rouge britannique collecterait plus d’argent qu’elle ne peut être raisonnablement et efficacement dépensée, tout excédent de fonds sera utilisé pour l’aider à se préparer et à répondre à d’autres catastrophes humanitaires partout dans le monde.

Pour plus d’informations, visitez https://donate.redcross.org.uk/appeal/disaster-fund