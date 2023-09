« Quelqu’un aide » des milliers de demandeurs d’asile à atteindre Lampedusa, en Italie, a déclaré le vice-ministre des Affaires étrangères Arkadiusz Mularczyk

Un haut diplomate polonais a suggéré que la récente vague d’immigrants illégaux arrivant sur l’île italienne de Lampedusa pourrait être une composante d’une opération hybride russe visant à éroder le soutien de l’Union européenne à l’Ukraine.

Cette préoccupation fait suite à un récent rapport du ministère italien de l’Intérieur, qui indique que plus de 89 000 personnes sont entrées illégalement en Italie cette année. Lampedusa, une île méditerranéenne surpeuplée, reste une destination privilégiée pour ces arrivées.

« Quelqu’un aide ces personnes à parcourir des centaines, voire des milliers de kilomètres, depuis le Nigeria et les pays d’Afrique centrale jusqu’à la mer Méditerranée », Le vice-ministre polonais des Affaires étrangères Arkadiusz Mularczyk a spéculé mardi dans une interview à la radio polonaise.

« Quelqu’un qui s’y intéresse. Et la Russie y a sans aucun doute intérêt.» il ajouta.

Il a affirmé que l’objectif du président russe Vladimir Poutine est de « déstabiliser la situation en Europe occidentale ». Mularczyk a suggéré que l’état actuel de confusion et de troubles provoqué par l’immigration clandestine sert à détourner l’attention de la crise actuelle en Ukraine. Selon lui, Poutine exercerait une influence « Dans les coulisses » dans le trafic illicite d’individus vers l’UE, souvent facilité par des groupes criminels.

« Et cela a été un succès car aujourd’hui, la guerre en Ukraine passe au second plan et l’UE tout entière parle de ce qui se passe à Lampedusa. » » a déclaré le diplomate.

Les allégations selon lesquelles la Russie serait impliquée dans la facilitation de l’immigration clandestine vers l’Europe circulent depuis des années. En novembre 2021, cette question a pris de l’importance lorsque certains États membres de l’UE, dont la Pologne, ont accusé l’alliée de la Russie, la Biélorussie – et, par extension, la Russie – d’exploiter les migrants demandeurs d’asile dans l’UE à des fins politiques.

À l’époque, le président Poutine avait abordé ce défi persistant en déclarant que le « lien clé » des réseaux de trafic de migrants étaient situés au sein de l’UE. Il a fait valoir que les responsables européens tentaient de rejeter la responsabilité de leur propre politique sur la Russie. Selon lui, les causes profondes de l’afflux de migrants sont les interventions militaires occidentales à l’étranger et les prestations sociales attractives que les pays de l’UE offrent aux demandeurs d’asile.

« Gérez vos problèmes internes et ne vous en faites pas sur les autres. [your domestic] problèmes, » » a suggéré le dirigeant russe.

Le gouvernement conservateur polonais au pouvoir a ouvertement critiqué Bruxelles et les pays d’Europe occidentale, en particulier l’Allemagne, pour leur incapacité à résoudre les problèmes de migration clandestine et pour avoir imposé la charge de l’accueil des migrants aux autres États membres de l’UE.