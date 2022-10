Poutine, dérangé, prévient que cette décennie sera la “plus dangereuse depuis la Seconde Guerre mondiale”, mais fait allusion au discours sur la PAIX

VLADIMIR Poutine a prévenu que la prochaine décennie sera la plus dangereuse depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale.

Le tyran russe a également fait allusion aux pourparlers de paix dans la guerre en Ukraine, bien qu’il ait déclaré que l’Occident jouait un jeu “dangereux, sanglant et sale”.

Vladimir Poutine a fait un discours décousu attaquant l’Occident Crédit : Universal News & Sport

Poutine a supervisé les exercices effrayants à distance Crédit : AP

Un missile balistique intercontinental Yars est testé dans le cadre des exercices nucléaires russes Crédit : AP

Les craintes grandissent que Poutine, 70 ans, puisse faire exploser une bombe nucléaire alors que Moscou continue de balancer sauvagement son sabre nucléaire.

Cela s’est produit alors que le tyran dérangé regardait un barrage de missiles balistiques et de croisière être tiré alors que Moscou simulait une énorme frappe sur l’Occident.

Dans son discours décousu, Poutine a déclaré que la décennie à venir sera la “plus dangereuse” depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale.

“Ahead est probablement la décennie la plus dangereuse, la plus imprévisible et en même temps la plus importante depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale”, a-t-il déclaré.

Il a poursuivi en alléguant que “l’Occident a fait plusieurs pas vers l’escalade et qu’il essaie toujours d’escalader”.

“Ils alimentent la guerre en Ukraine, organisent les politiciens autour de Taïwan, déstabilisent les marchés mondiaux de l’alimentation et de l’énergie.”

Mais il a également laissé entendre qu’il était ouvert à des pourparlers de paix avec l’Occident.

“Soit nous continuons à accumuler le fardeau des problèmes dont on dit qu’ils nous écrasent tous, soit nous pouvons travailler ensemble pour trouver des solutions fonctionnelles quoique imparfaites capables de rendre notre monde plus stable et plus sûr.

“La crise a pris une ampleur véritablement mondiale. Elle touche tout le monde et il ne faut pas se faire d’illusions, l’humanité est essentiellement confrontée à deux options.

Poutine a soulevé à plusieurs reprises le spectre de l’utilisation des armes – et on craint qu’il ne prépare potentiellement un test en mer Noire.

M. Poutine a également eu une démocratie creuse dans son discours décousu.

“Cela les caractérise depuis l’époque coloniale parce qu’ils pensent que tout le monde est inférieur aux normes, alors qu’eux seuls appartiennent à l’élite.

“En ce qui concerne le dernier, ce n’était pas délibéré, nous n’en doutons pas, c’était dû à des erreurs systémiques.”

Un expert militaire russe de premier plan a affirmé que les forces russes s’entraînaient à effacer la Grande-Bretagne et les États-Unis de la carte lors d’exercices nucléaires effrayants.

Le colonel Igor Korotchenko, rédacteur en chef du magazine russe National Defense, a déclaré que les exercices devaient s’entraîner à anéantir la Grande-Bretagne et les États-Unis lors de frappes de représailles si la Russie était touchée par des attaques nucléaires.

Il a déclaré que le Royaume-Uni serait « englouti » par l’océan Atlantique, tandis qu’à la place des États-Unis se trouverait un « détroit maritime nommé d’après le camarade Staline ».

Une vidéo publiée par le site Web militaire russe Zvezda des exercices de mercredi a montré des membres des forces armées devant des ordinateurs en train de lancer un missile balistique Yars.

D’autres images montraient un missile balistique intercontinental Sineva tiré depuis un sous-marin dans la mer de Barents et un bombardier TU-95 qui lançait des missiles de croisière.

Le Kremlin a déclaré que toutes les tâches fixées pour l’exercice avaient été accomplies et que tous les missiles qui avaient été testés avaient atteint leurs cibles désignées.

Poutine a observé l’exercice annuel à distance alors que la Russie répétait sa réponse à une attaque nucléaire.

Cela survient après qu’un responsable américain a mis en garde contre des “développements troublants” impliquant l’arsenal nucléaire russe.