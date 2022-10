Poutine déploie 11 “bombardiers nucléaires” à seulement 20 miles de la frontière de l’OTAN alors que la Russie met en garde contre une troisième guerre mondiale apocalyptique

VLADIMIR Poutine a déployé onze bombardiers capables de transporter des armes nucléaires à quelques kilomètres d’une frontière de l’OTAN.

L’opérateur satellite américain Planet a détecté “une présence accrue” de bombardiers stratégiques russes TU-160 et TU-95 à moins de 20 milles de la frontière norvégienne.

Onze bombardiers stratégiques ont été repérés près de la frontière norvégienne Crédit : Planet Labs

Sept bombardiers Tu-160 et quatre Tu-95 ont été vus à la base aérienne d’Olenya Crédit : Planet Labs

Une image satellite prise le 7 octobre montre sept bombardiers stratégiques Tu-160 et quatre avions Tu-95 sur la base aérienne russe d’Olenya sur la péninsule de Kolsky, a rapporté Faktisk.

Et deux jours plus tard, une autre image montre l’un des bombardiers Tu-160 prêt à décoller sur la piste.

Cela survient alors que plus tôt ce mois-ci, la société de renseignement israélienne ImageSat International a repéré des bombardiers russes sur une base aérienne près de la frontière finlandaise.

Selon les images satellites obtenues par le Jerusalem Post, quatre TU-160 ont été vus à la base le 21 août et trois TU-95 ont été vus le 25 septembre.

La base aérienne d’Engels abrite les seuls bombardiers stratégiques russes stationnés près de l’Ukraine et abrite le 121e régiment d’aviation de bombardiers lourds qui pilote les TU-160 et TU-95.

Les jets Tu-160, les avions de guerre Mach 2 les plus gros et les plus lourds jamais fabriqués, sont capables de voler 7 500 milles sans escale, sans ravitaillement en carburant.

Les bombardiers stratégiques peuvent transporter jusqu’à 12 missiles nucléaires à courte portée.

Cela survient au milieu des craintes croissantes que le dictateur russe mette ses menaces à exécution et déclenche l’Armageddon nucléaire.

Pas plus tard que cette semaine, un rapport explosif a affirmé que Poutine avait averti le milliardaire Elon Musk qu’il utiliserait des armes nucléaires si l’Ukraine tentait de reprendre la Crimée.

Et plus tôt ce mois-ci, Vlad a promu le violent seigneur de guerre Ramzan Kadyrov – qui a demandé à la Russie de bombarder l’Ukraine – au poste de général.

Il a également placé son impitoyable “général Armageddon”, Sergey Surovkin, à la tête des forces armées.

Des sources de la défense pensent que Poutine pourrait transformer la guerre en nucléaire en faisant exploser une bombe à la frontière dans un message à l’Occident.

Et un expert a averti qu’une frappe nucléaire russe apocalyptique sur l’Ukraine serait la dernière étape d’une “échelle d’escalade” dévastatrice.

Suite à l’explosion de son précieux pont de Crimée, Poutine a averti à plusieurs reprises qu’il riposterait avec des attaques plus dévastatrices, après avoir qualifié Kyiv de “terroriste nucléaire”.

Le secrétaire adjoint du Conseil de sécurité russe, Alexander Venediktov, a averti jeudi qu’il y aurait “une escalade garantie vers la troisième guerre mondiale” si l’Ukraine rejoignait l’Otan.

Pendant ce temps, le Dr Yuri Felshtinsky a averti que la Russie pourrait utiliser la Biélorussie pour lancer des frappes nucléaires.

Il a déclaré que Kyiv serait détruite en quelques minutes si la Biélorussie suivait les ordres de Mad Vlad de la bombarder avec les missiles de Moscou.

Pendant ce temps, l’armée en ruine de Poutine fait face à une défaite humiliante sur la ligne de front.

Hier, les civils ont été invités à fuir Kherson alors que les combattants ukrainiens n’étaient qu’à 20 kilomètres de la reprise de la ville occupée.